Trochu zvláštní holčička neboli co dál s integrací

Z jejího diskusního televizního pořadu vyplynulo, že veřejnost nemá problém se začleňováním žáků s fyzickým handicapem do běžných tříd, ale učitelé i rodiče si většinou myslí, že není dobré vzdělávat s ostatními i děti, které vykazují některé závažnější poruchy chování nebo učení. To zní celkem rozumně, že? Skoro by se dalo říct: sláva, kompromis je na světě. Teď už stačí maličkost – rozhodnout, kterou poruchu lze považovat za závažnější a kterou nikoli.
Verunka se narodila do velmi kultivované rodiny, akorát o hodně dřív, než měla. Trvalo jí delší dobu, než se naučila sedět, lézt a chodit, ale nakonec skoro všechno zvládla. Úplně všechno však ne. Na hřišti jste si nemohli nevšimnout, že se ta hezká holčička nechová jako ostatní děti. Přisedávala spíš k dospělým, a to hodně na těsno (skoro by se dalo říct, že se na ně lepila) a vedla přemoudřelé řeči.
Hřiště ovšem není škola a nezdálo se, že by mohla mít problémy jako žákyně. Jenže měla. Byla mimořádně pomalá, neuměla se soustředit a nezapadla ani do kolektivu, zkrátka zaostávala. Když jsem po čase potkala její maminku, vypadala nešťastně. „Navrhují nám zvláštní školu, že tam budou mít na Verču víc času,“ svěřila se s tím, že to rodinu nikoli hloupé dívenky silně zasáhlo.
V našem světě nenajdete mnoho jednoznačného. O málokom můžete říct, že je takový nebo makový, prostě proto, že většina z nás se nachází mezi takovým a makovým. Existují děti, které se málo hodí do běžné třídy, ale stejně málo do třídy speciální. A je iluze, že řešení představují vždycky asistenti. Ti mohou ve třídě působit blahodárně, ale i rušivě. „Je to, jako když přijde do vaší domácnosti někdo na úklid, ale vy musíte zůstat doma a přítomnost cizího elementu vás znervózňuje,“ nastínila jedna zkušená učitelka.
Potud o jednoznačných řešeních. Pokud jde o Verunku, asi bych měla doříct, že chodila do školy ještě v době, kdy jsme měli vybudovanou poměrně robustní síť zvláštních škol. Byly dobré, dávaly žákům šanci zažít úspěch, jen v nich převažovaly romské děti. Dneska už zvláštní školy nemáme, i když úplně nezmizely, pouze je jich méně a přejmenovaly se na školy základní s decentními upřesněními (ZŠ podle paragrafu 16), což vlastně nebyl špatný nápad.
Špatná není ani snaha udržet část handicapovaných ve školách většinových. Tedy pokud to příliš nezdržuje nebo nenarušuje výuku a hlavně pokud se samotné dítě s handicapem necítí mezi ostatními jako outsider. Jen tak mimochodem, handicap mají i příliš radikální odmítači integrace. Chybí jim pokora.