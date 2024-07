Názor

Americké volby jsou věcí amerických voličů, ač jejich výsledek ovlivní celý svět. Tak to fungovalo desítky let, kdy USA inspirovaly střídáním moci i tvrdými, leč jasnými kampaněmi. Platí to ještě? Otazník zdůraznil Joe Biden, když z kampaně vycouval na jejím vrcholu a způsobem poněkud klukovským – napsal to na Twitter (síť X). Ale snad ještě více to ilustrují reakce v Evropě včetně Česka.