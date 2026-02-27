Svět obchází strašidlo internetu jenom s občankou. Konec anonymity

S nápadem znepřístupnit sociální sítě dětem pod 15 let přichází nevyhnutelný vedlejší efekt: nutnost dokázat, že vám je více než patnáct. Jak jinak než nahráním obličeje pro odhad věku a, v případě pochybností, poskytnutím dokladů, které věc prokáží. Nebude se to ale týkat jen dětí, dopadne to i na dospělé, u nichž si algoritmus bude myslet, že jsou dětmi.
Nepříjemný vedlejší efekt je, že se blížíme k momentu, kdy pro přístup k internetu, nebo alespoň ke stále se zvětšující části internetu, bude nutné dokládat věk a identitu. Je to nástup více či méně totalitního snu, ve kterém vládnoucí vrstva diktuje, kdo smí být online, a tím i kdo má přístup k informacím a může se projevovat.
Nejde samozřejmě o to, že zítra přijde diktatura. Jde o to, že jednou vybudovaná infrastruktura identity se dá použít pro další podmínky, další zákazy a další seznamy.
Nejprve letiště, pak aplikace, nakonec železářství
Německý kancléř Friedrich Merz vyzývá k používání skutečných jmen na internetu. CDU teď také řešila věk a sociální sítě, ale povinnost reálných jmen na stranické úrovni zatím neprošla, nebo byla odsunuta.
|
Omezení věku dětí na sociální sítě? Problémem jsou hlavně škodlivé designové prvky
Máme to ale i v Česku. Prezident Pavel se nejen kloní k zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let, myslí si také, že problémem je i jejich anonymita.
V obou případech je mírně zajímavé, že Facebook je příklad sítě, kde je nutné používat skutečná jména už více než dekádu. Meta tohle pravidlo i poměrně často vynucuje: blokováním účtů a povinností nahrát doklady totožnosti.
Nenápadně se všudypřítomná identifikace plíží i do dalších oblastí. Jason Bassler například na síti X píše: „Biometrická budoucnost, která přichází. Nejprve letiště, pak aplikace, nyní železářství. Začíná to jako bezpečnost, stává se to standardem a končí to jako povinnost.“ A dodává: „Už nejsi zákazník. Jsi datový soubor.“
Vloni se opakovaně vracel a znovu otevíral návrh EU známý jako Chat Control, který se tak vlastně vyhozenými dveřmi vrátil oknem v jiné, snad ještě horší podobě.
Proč je anonymní internet důležitý
Nic, co by nezaznělo už mnohokrát, zejména proto, že snahy „deanonymizovat“ internet jsou setrvalé. Existuje řada zásadních důvodů, proč by měl zůstat anonymní, respektive pseudonymní.
Ochrana zranitelných lidí a takzvaný chilling effect se týkají celé řady oblastí. Oběti domácího násilí, stalking, rozvody, spory o děti: lidé často potřebují mluvit a hledat pomoc, aniž by to šlo snadno dohledat partnerem. Zaměstnanci versus zaměstnavatel, odbory, whistleblowing: lidé sdílí zkušenosti a varování, pokud nehrozí odveta. A samozřejmě menšiny (sexuální, náboženské, politické), kde reálné jméno často znamená vyšší riziko doxxingu a útoků.
Právě ověřování jmen na Facebooku se v minulosti ukázalo jako problematické. Už v roce 2014 se upozorňovalo, že facebooková politika „skutečného jména“ může způsobit skutečné škody LGBTQ komunitě. Facebook tehdy bezohledně blokoval drag umělce a nutil je používat právní jména místo přijatých či uměleckých. Později politiku upravoval po kritice trans lidí a obětí domácího násilí.
Ostatně je tu i dokument OSN, který říká „anonymita je součást práva na svobodu projevu a soukromí“.
Patří sem například i právo číst a dívat se bez toho, aby se z toho dělal profil. Právo vyhledávat informace bez toho, že si někdo vede seznam „co ses snažil zjistit“. To je podstatná část svobody projevu podle mezinárodního rámce.
Pokud si to chcete představit v trochu jiném prostředí, ekvivalentem by byla povinnost registrovat se s občankou k vlastnictví a poslouchání rozhlasového či televizního přijímače. Absurdní. Samozřejmě.
|
„Dětem přinášejí víc zlého než dobrého.“ Pavel podpořil pro ně zákaz sociálních sítí
Lze-li to stručně shrnout do tří bodů: anonymita poskytuje bezpečí lidem, chrání svobodu číst a mluvit bez evidence a omezuje i riziko nástupu infrastruktury identity.
Reálné jméno neřeší to, co slibuje
Jeden z velmi častých argumentů pro používání skutečných jmen je, že jde o opatření proti hnusu a lžím. Realita ale je, že lidé na sociálních sítích lži i hnus šíří pod skutečnými jmény. Agresivní obsah často nepřichází z anonymity, ale z pocitu beztrestnosti a publika.
Trollové a bot farmy si umí vyrobit identity, nebo si je koupit. Zavedení povinné identity jim sice může situaci zkomplikovat, ale je dost jisté, že si cestu najdou. Třeba právě přes „koupit“, ale také přes krádeže účtů.
Neviditelný posun od volby k povinnosti
Začne to jako „ochrana dětí“ nebo „bezpečnost“ a pokračuje to jako „standard“. Končí to jako „bez identity se nikam nepodíváš“.
|
Cesta k bezpečnému digitálnímu prostředí. Proč zákaz sítí do 15 let neřeší problém a co funguje lépe
„Sociální sítě jsou v současné podobě podle prezidenta Petra Pavla snadno zneužitelné k manipulaci veřejného mínění, snížit toto riziko by mohla registrace uživatelů pod jejich skutečnou identitou. Snížilo by to míru vulgarity v diskusích i množství falešných profilů, které nyní mohou ovlivňovat popularitu některých politiků.“ To, o čem je tato agenturní zpráva, je praktická ukázka výše popsaného. A také nepochopení toho, jak funguje online svět.
K tomu je nutné dodat, že dnešní stav je ve skutečnosti „pseudoanonymita“. Veřejně vystupujete pod přezdívkou, stát má ale možnost identifikace ex post přes zákonné postupy. V praxi to vede k tomu, že se trestné činy řeší cíleně, ne plošným odhalováním identity všech lidí na internetu. Samotná povinnost skutečných jmen trestnou činnost neeliminuje, jen zvyšuje rizika pro normální lidi. Dosažení plné anonymity je v praxi možné, ale komplikované.
Teď věk, později represe
Prozatím se řeší jen to, že se bude „prokazovat věk“, což je možné provádět i bez nutnosti prokazovat identitu. Má to ale komplikaci v tom, že to zatím není jednoduše dostupné: EU i Česko něco takového teprve budují, protože to nejde vyřešit pouhým nahráním dokladů ani focením obličeje. A i tak jde o mechanismus, který někde může spojovat „identita Jan Novák žádá o ověření věku pro používání služby TikTok“ (například).
|
Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích
Podstatné v dnešním dění je, že chceme chránit děti. Nechceme budovat infrastrukturu, která jednou ochrání kohokoliv před tím, aby byl vůbec slyšet. Děti je navíc nutné chránit jinak a jinde než tím, že jim do 15 let znemožníme sociální média.
V USA se v posledních týdnech objevily zprávy, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) rozesílalo technologickým firmám předvolání a žádosti o data, která měla vést k odhalení lidí, kteří na sítích kritizují nebo mapují aktivity ICE. Nešlo o boj s kriminalitou v konkrétní věci, ale o snahu zjistit identitu lidí kvůli jejich projevu. Některé firmy měly v části případů vyhovět, jinde uživatelé dostali šanci se bránit.
Je to přesně ten moment, kdy se „nevinná“ infrastruktura ověřování mění v nástroj nátlaku. Dnes to může být věk, zítra „bezpečnost“, pozítří už jen přání úřadu vědět, kdo se ptá a kdo kritizuje. Když už jednou existuje zkratka k identitě, začne svádět k použití i tam, kde by ve svobodné společnosti mělo stačit, že člověk prostě jen mluví.