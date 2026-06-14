Vyhledávání prostřednictvím AI totiž není přesné. Ostatně poté, co s tím měl Google potíže, přidal dole varování, že AI může dělat chyby, a proto je třeba odpovědi kontrolovat.
Jenže ruku na srdce, kdo z běžných uživatelů Googlu to dělá? Kdo to dělá vždy? A kdo se tomu věnuje tak důkladně, že kontroluje většinu nebo všechny odkazy a hledá, zda informace ve shrnutí odpovídají těm v původních dokumentech? Asi skoro nikdo. AI vyhledávání od Googlu má sice 91procentní míru přesnosti, ale i tak to znamená miliony špatných či falešných odpovědí každou hodinu. A ty mohou člověka nebo firmu poškodit, ne-li zničit.
Něco jako autorské dílo
Právě z toho důvodu se obrátili na německý zemský soud v Mnichově dva vydavatelé a žalovali Google. Soud jim dal ve většině bodů jejich stížnosti za pravdu. Googlovská umělá inteligence je totiž neprávem obvinila z podvodů a nekalých praktik. Část těchto věcí dělaly jiné firmy, část si „vymyslela“.
Podle soudu je za to Google odpovědný a nemůže se vymluvit na to, že si mají uživatelé informace sami ověřovat v primárních zdrojích. Ani na to, že jde o pouhé vyhledávání, a tedy odpovědní jsou ti, kdo publikovali původní zdroje, které AI použila. Google měl ověřit shodu umělou inteligencí generovaných vyjádření s původními podkladovými webovými stránkami, z nichž AI čerpala. Když to velmi zjednodušíme, je AI shrnutí vlastně tak trochu autorské dílo. Google v tomto případě připomíná noviny a je jeho povinností ověřovat informace, byť v omezeném rozsahu.
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To je obří průlom, protože jinak mají vyhledávače „imunitu“. Nenesou odpovědnost za to, že vyhledají stránky, které obsahují zavádějící, falešné či někoho poškozující údaje a ani za to, že je například nabídnou uživateli ve výsledcích na horních místech, před těmi seriózními. Podobnou „imunitu“ mají i sociální sítě, byť v Evropě menší než v Americe. Zkrátka většinou nenesou odpovědnost za zveřejňovaný obsah.
Podle mnichovského soudu je to u AI přehledu ale jiné. Soud navíc uvedl, že AI shrnutí není nutnou součástí internetu a vyhledávání. Jinak řečeno, naznačil, že pokud se to Googlu nelíbí, může se AI shrnutí přímo ve vyhledávači vzdát. Google se samozřejmě odvolá a uvidíme, jak rozhodne vyšší soud.
Ověřování jako problém
Pro Google by bylo velkou ranou, kdyby se musel vzdát AI shrnutí . Je to jeho největší inovace za poslední léta. Pokud by to udělal, lidé by chodili vyhledávat na jiné AI systémy, kterou nejsou klasickými vyhledávači, například na ChatGPT nebo Claude.
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Na druhou stranu by zavedení ověřování zřejmě znamenalo náklady navíc ve výši miliard dolarů ročně. A snížení rychlosti odpovědí při vyhledávání. Tedy pokud by to šlo dělat automaticky. To Google nechce. Ovšem pro tak vekou firmu je to snesitelné. Pokud by ověřování bylo povinné pro všechny, byl by to problém a někdy dokonce existenční pro menší konkurenty Googlu včetně těch na národní úrovni, jako je český Seznam.
To nakonec může být pro Google paradoxně výhodné a jeho vedení může usoudit, že se mu těch pár miliard dolarů v investicích prostě vyplatí. Případně, pokud se ukáže, že to automaticky dělat nechce, se Google bude muset proměnit v cosi jako noviny s ověřováním faktů. Ale to už pak budeme žít ve světě úplně jiného internetu.