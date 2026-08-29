Miliony mizí z účtů během pár minut. Proč stále věříme internetovým podvodníkům?

Úřednice z Hradce Králové poslala 46 milionů korun podvodníkům, kteří ji ukecali, že je ohrožen městský účet. Naletěla falešným policistům a nepravým pracovníkům České národní banky, kteří jí volali.
Ale už i v mém okolí se stalo, že někdo takhle přišel o peníze. Když jsem na toto téma zavedl řeč, známý zareagoval: „Jo jo, taky vím o takovém případu, pět milionů.“
Místo debat o rušení devátých tříd by měl stát dostat do škol více hodin finanční gramotnosti.
Někdy stačí zadat na neověřené internetové stránce či e-shopu číslo karty, jméno, bezpečnostní kód a dobu platnosti. Následuje vyluxování účtu. Je to dnes už skoro efektivnější než počkat si na někoho za rohem, bacit ho a sebrat peněženku s několika bankovkami. Komerční banka minulý týden vydala údaj, že karetní podvody narostly za první pololetí tohoto roku meziročně o 41 procent. Jestli se ptáte, proč se to děje, mám jednoduchou odpověď. Jsou za tím čtyři důvody:
1) Nárůst internetových a karetních plateb oproti platbám v hotovosti.
2) Mizerná finanční a internetová gramotnost v Česku.
3) Trochu zmatečná komunikace bank s klienty.
4) Relativně snadné posílání velkých částek.
Proberu teď ty čtyři důvody jeden po druhém.
Zaprvé: čím dál víc plateb se přesouvá z hotovostního do bezhotovostního světa. Pořád vám někdo posílá nějaké QR kódy, které chce, abyste naskenovali. V hospodě je QR kód k placení na stole, lidi ho prostě bezmyšlenkovitě vyfotí. E-shopy chtějí peníze předem místo toho, abyste mohli zaplatit při převzetí tím naším papírovým Palackým. Trend je neúprosný. V záplavě plateb se prostě může pozornost otupit.
Proč chci sám pořád platit papírovými penězi? Ne že bych byl sto let za opicemi a nerozuměl technice, ale bojím se, že mezi těmi stovkami plateb může jednou číhat past. Vím, že to zní zpátečnicky, staromódně, ale přesně z těchto důvodů si papírové peníze a hotovostní platby nějakou zákonnou ochranu (aby nebyly nahrazeny povinnými bezhotovostními platbami) zaslouží.
Chraňte si čísla
Zadruhé: jízdenku na vlak nebo ubytování přes Booking.com už jste si asi přes internet někdy kupovali, že? Zadali jste jméno, číslo karty, dokdy platí a bezpečnostní kód – takové to trojčíslí, co je na kartě vzadu. A hotel byl zaplacen. Když tyhle údaje někomu vyzvoníte mailem nebo do telefonu, tak si neznámý může s vašimi penězi dělat, co chce (nově ještě potřebuje potvrzení přes mobil, ale i to mu spousta lidí poskytne). Třeba si na vás rezervovat tu postel, což je ale v důsledku to nejmenší.
Tohle kupodivu mnoha lidem vůbec nedojde. O tom, že někomu dovolí něco nainstalovat do počítače, ani nemluvě.
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Nové podvody „klonují“ platební karty. Řekněme si, jak se bránit
Byly případy, kdy lidé předali data ke kartě neznámému člověku, kterému třeba prodávali starou hračku po dítěti, a měli dostat peníze. Kupec chtěl údaje ke kartě prodejce, což už je na první pohled absurdní, nicméně podvod se podařil.
Finanční gramotnost se u nás i na středních školách učí nahodile. Je sice zmíněna v rámcových vzdělávacích programech, ale některé školy si to odškrtnou jednou přednáškou, jiné to aspoň zařadí do „základů společenských věd“. Podle expertů studenti třeba ani nevědí, jaká práva mají jako brigádníci.
Samozřejmě platí jednoduchá poučka, že policie ani banka vám nikdy nevolají, aby s vámi odněkud někam přesouvaly peníze (tedy pokud už neřešíte jiný předchozí problém, třeba ztrátu platební karty s PIN). „My lidi varujeme, ale oni na té transakci stejně trvají,“ odpověděla mi jedna bankéřka. Není pomoci.
Zatřetí: v článku o nárůstu procent podvodů dle dat Komerční banky, který jsem uváděl výše, byla ještě jedna zajímavá citace. Klientka tam poznamenala, že jí přišla podvodná SMS, která se vydávala za zprávu z ČSOB, ale protože nemá účet u téhle banky, tak ji hned identifikovala jako závadnou. A dodala: „Kdybych tam účet měla, tak bych ale váhala.“
To je právě ono. Sám vím, že ověřování při přihlašování k účtu se pořád mění, jednou chtějí skenovat obličej, jednou ne, jednou chtějí PIN, jindy ne, jednou přijde nějaký kód, jindy ne. Těžko se v tom orientovat. Klient má vědět, jak s ním komunikuje banka, aby ji s nikým nezaměnil. Nedávno se mi stala příhoda, že se mnou něco řešil můj bankovní poradce a chtěl, abych držel mobil a zároveň se přihlásil a něco měnil v internetovém bankovnictví. Byl dost překvapen, když jsem mu říkal: „No ale tohle přesně chtějí ti internetoví šmejdi!“
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Blíží se den, kdy k zapnutí počítače či mobilu budete muset předložit občanku
A konečně začtvrté: že může člověk během jednoho telefonátu „druhou rukou“ za pár minut přesunout z účtu milion, je vlastně také zarážející. Byť chápu, že podnikatelé by asi protestovali, kdyby nebyly platby snadné. Ale ptal jsem se na to mluvčí jedné banky a potvrdila, že sami doporučují, aby u posílání větších částek bylo nutné „připodepisování“ druhým člověkem.
I internetoví podvodníci jdou s dobou. Byly doby, kdy se říkalo, že když dáte kreditku při placení do ruky číšníkovi, může si stihnout zapamatovat všechna ta číslíčka. Přišlo mi to přitažené za vlasy, ale teoreticky (dříve) asi možné. Dnes si říkám, že zatím stačí vědět, že policisté mi fakt kvůli přesouvání peněz volat nebudou. Ale trochu se děsím, co podvodníci vymyslí, až se současné triky stanou otřepanými.