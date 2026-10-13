To nelze jednoznačně říci. Časově se sice výpadek ruských datových center a zdejších trollů shodoval, ale jasný důkaz toho, že veškerá špína na českém webu je krmena z Ruska, to samozřejmě není. Nicméně mnozí weboví diskutéři jasno měli a nelze se jim až tak moc divit.
„Tak proto tu nejsou!“
Na ukázku pár citací z pondělního odpoledne a večera. „Evropa řeší, co s trollími farmami v Rusku, a Ukrajina to vyřešila.“ Nebo: „Já si říkal, že je na Facebooku po volbách podezřele málo naflusáno. Nikde jsem se ani nedočetl o volebních podvodech, i když SPD skoro nikde neuspěla.“ Nebo: „Tak proto tu nejsou!“
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Dobře, to jsou vybrané citáty. Někdo by mohl říci, že účelově vybrané. Ale i ten, kdo na webu netráví většinu času, kdo je digitálně trochu zaostalý a jen zkusmo nahlédl na zpravodajské servery a tamní diskuse, nemohl si nevšimnout jedné neobvyklé věci.
Zatímco za běžných okolností jsou liberálně či proukrajinsky orientované příspěvky hojně minusované, v pondělí minusy prakticky zmizely. Z řádu desítek či stovek jejich počet klesl na řád jednotek. Může být takový posun oproti „normálu“ náhodný?
„Normálem“ myslíme něco jako dlouhodobý klimatický normál v meteorologii. Ten se určuje jako reprezentativní období, se kterým má smysl porovnávat současná data. Současný vychází z období 1991–2020 a oproti minulému (1981-2010) udává pro Česko průměrnou teplotu o 0,4 °C vyšší (8,3 °C místo 7,9 °C). Kdybychom stanovili normál pro webové trolly, jejich úroveň a chování, řekněme, za léta 2017-2026, pondělek se z něj zásadně vymkl. Proč? To je zcela oprávněná a legitimní otázka.
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I když se tvrzení o „zásadním vymknutí“ neopírá o naměřená data (nedělal jsem si čárky), ale jen o celkový dojem z poklesu urážlivých příspěvků a trollů, ten pokles působil fakt nápadně a diskutéři si ho brzy všimli. Třeba na zpravodajských serverech typu iDNES.cz, kde se schází široký vzorek populace. Kde tedy hledat příčinu?
Definitivní důkaz proti Rusku?
Jak už bylo řečeno, člověk nezběhlý v IT ji plně určit nedokáže. Ale zajímat by nás to mělo, protože to, co nastalo v pondělí na českém webu (spíše už během neděle, ale to byli všichni pohlceni sledováním voleb), skýtá hodně materiálu nejenom pro lidi z branže IT, ale i pro sociology, společenské analytiky či psychology.
Tolikrát se u nás i ve světě tvrdilo, že za většinou hnojometů i nenávisti na webu stojí trollí farmy v Rusku. A tolik lidí – včetně autora těchto řádek – namítalo, že příliš podceňujeme prostou lidskou blbost. Že za vším zlem na webu nestojí jen Putin a různé -ismy (populismus, extremismus, rasismus…), ale že to může být soukromé vyjádření emocí, vzteku či třeba zoufalství.
Našli jsme teď definitivní důkaz, že pravdu mají ti první? Že za vším zlem na webu stojí Rusko a jeho trollí farmy? Že když se – třeba útokem – odpoví, na webu zavládne klid a mír? To říci určitě nelze. Bylo by to příliš idealistické a scházejí pro to tvrdé důkazy. Není to kauzalita, prokázaná příčinná souvislost, kterou by jako důkaz přijal například soud.
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Je to však korelace (vztah mezi dvěma náhodnými procesy) jako hrom. Dokud ruská datová centra hladce běžela, čeští trollové měli pré. Když řadu těch center zasáhly ukrajinské útoky, čeští trollové se z valné části vypařili. Je to úplná náhoda? Nebo snad většina českých trollů dostala najednou průjem? Nebo se jim náhodně a paralelně rozbily počítače?
Occamova břitva je logický princip úspornosti. Říká, že je-li pro nějaký jev více vysvětlení, máme upřednostnit to, které je nejméně složité a vyžaduje nejméně splněných předpokladů. Kdybychom Occamovu břitvu uplatnili na web a trolly, zřejmě by vyšlo, že příčinou jejich vypaření byl útok na ruská datová centra. Ale tvrdit to nelze.
Vypařili se, leč výběrově
A ještě jedna věc. I když se v pondělí vypařilo z webu hodně fanoušků Putina, Rajchla nebo Okamury, nezmizeli „liberální fanatici“, ač je jich méně a jsou slušnější než ti první. Ale když někdo vystoupil s kritickou připomínkou, třeba na základě znalosti IT, dostal to od „liberálů“ sežrat v minusech. Takže to vypaření trollů bylo do nějaké míry výběrové.
Vysvětlí to vše někdo? Bylo by to v zájmu technologií, bezpečnosti, sociologů, psychologů i celé společnosti.