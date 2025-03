O křesťanské lásce Hnutí pro život. A o nebi pro ženy, které nepůjdou na potrat

Dá se ovšem interpretovat v mnohem vřelejším, lidském tónu, jak to třeba komentovala Tereza Šimůnková v Echu 24, která píše, že Bělohlávková „navrhla opatřit těhotenské testy informací, kde by těhotné ženy v náročné životní situaci mohly případně najít podporu pro to, aby své neplánované dítě donosily“. To už vypadá jinak, že? Křesťansky vřele, žádné nucení, žádná masáž nejistých dívek nebo žen, které jsou v nečekané situaci rozpolcené a třeba nemají, kdo by jim poradil, však na to skočili i straničtí kolegové paní Bělohlávkové, kdo by nechtěl pomáhat ženám v nouzi.

Jenže problém je, že za tímto bohulibým poradenstvím stojí ultrakonzervativní Hnutí pro život, což paní poslankyně nejdřív zamlžila, ale pak musela s pravdou ven a vyjevilo se, že tato organizace připravovala argumentaci pro důvodovou zprávu. To stačilo jejím kolegům, aby svůj podpis stáhli. Byli prý přesvědčení o tom, že se jedná o reálnou podporu ženám ve složité situaci a nechtějí být spojováni se sdílením agendy antipotratových organizací, jejichž postoje jsou pro ně nepřijatelné.

Těžko v liberálním Česku

Tereza Šimůnková ale ve svém komentáři účelově zatajila, že v celé záležitosti má dráp Hnutí pro život a místo toho demagogicky a s ironií celou záležitost bagatelizuje - prý si lze opravdu jen stěží představit brutálnější psychologický nátlak, než je webový odkaz, na který nikdo nemusí chodit. A pak autorka přerecitovala obvyklou ideologickou výbavu, kterou se Hnutí pro život ohání - úcta k životu, tragická demografická situace, kterou zjevně vyřeší zákaz potratů.

Tak za prvé, Hnutí pro život je vedeno jediným cílem a tím je právě úplný zákaz potratů v České republice. Webový odkaz, na který by žena, která právě zjistila, že je těhotná, měla kliknout, přináší opravdu pozoruhodné čtení. Je to typická manipulativní masáž, znejistělá anebo naivní osoba musí nabýt dojmu, že tato společnost jí zařídí život, ve všem jí pomůže, vyřeší za ní finanční potíže (ovšem jen tím, že ji dohodne půjčku), zázračně urovná její rodinné a partnerské vztahy. Do tohoto nebe se ale dostane, jen když nepůjde na potrat. Pak pro ni bude svět zalitý světlem. Nepochybně, zvlášť když třeba otěhotněla po násilném aktu.

Hnutí pro život to v liberálním Česku nemá jednoduché a tak zkouší různé cestičky. Jenže Češi právo ženy na potrat považují za samozřejmou záležitost v civilizované moderní zemi a se zákazem tu nikdo nepochodí. Kolik jen šílených tragédií přinesla protipotratová politika v sousedním Polsku a stejně se těm novodobým inkvizitorům nepodařilo zabránit, aby ženy na potraty chodily, to prostě v demokratických zemích není možné a vlastně ani v těch nedemokratických, i když tam jde o život a restrikce jsou děsivé.

Zákaz potratů za všech okolností

Fanatismus lidí, kteří stojí v čele Hnutí pro život, i rétorika a plány jejich předsedy Radima Ucháče jsou neuvěřitelné. A především velice nebezpečné. Jeho napojení na ultrakonzervativní síť Agenda Europe se média snaží již delší dobu rozplést a loni se podařilo získat vzájemnou korespondenci, jako první na ni upozornil chorvatský Portal Novosti.

Z Ucháčových výroků se nejen v těch uniklých e-mailech vaří krev, za svůj blábol, že se Ukrajinky mají proti znásilnění bránit kalašnikovem a běda když pomyslí na potratovou pilulku, by měl být poslán na frontu, aby si to s kalašnikovem nejdřív sám vyzkoušel. Pro Ucháče není jiné řešení než zákaz potratů za všech okolností, ženy volící potrat rozděluje na oběti a chladnokrevné mrchy. Vážně prosazuje plán vytvořit seznam „špatných žen“, které chtějí interrupci, stigmatizovat je za pomoci gynekologů, které by je odsoudili a vystavili opovržení. Takže tolik ke křesťanské lásce Hnutí pro život a jejich neškodnému návrhu mít své logo na těhotenských testech.

Tak hlavně že se paní poslankyně Bělohlávková nevzdává a pozměňovací návrh podala samostatně.