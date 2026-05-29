Invazivní druh. Rychle se rozrůstá, kde by neměl. A obvykle to začíná kartáčkem na zuby

I se dvěma malými dětmi Jiřina úspěšně dostudovala. Ale nepřála si, aby jí říkali Jiřina. Byla Jirka. To jméno ji přitahovalo svou genderovou neurčitostí už v dobách, kdy nikdo nevěděl, co je to „gender“. Kromě toho vystudovala botaniku, ne zahradničení, a zahradní kytky ji nebavily.
Syn s dcerou rostli, obklopeni péčí a láskou Jirčiny mámy, Jirčiny babičky a půl milionu Jirčiných kamarádek, ale bez valné naděje, že najdou nějaký mužský vzor.
Ne že by Jirka nerandila. Byla hezká, sportovní a byla s ní sranda, ale žádný chlap se nechtěl nechat „lapit“ a mít s ní dlouhodobý vztah.
Když nemáte černocha. A k čemu je v Česku někdy užitečný
A pak se situace obrátila. Děti už byly velké a rozběhly se po světě, a zrovna když Jirka našla u nosu první vrásku, která se nedala ukrýt pod make-up, a usoudila, že chce mít od chlapů pokoj, začali se kolem ní rojit nápadníci. A když si s některým z nich nezávazně začala, za dva tři měsíce se ukázalo, že mu nestačí vídat se dvakrát týdně. Chtěl s ní žít.
A ne, nebyli to samí vyžírkové, kteří hledali místo k bydlení a pohodlný život za Jirčiny peníze. Někteří byli vážně príma chlapi.
S jedním takovým Jirka strávila šest let – občas se vídali a on věděl, že to tak Jirce vyhovuje, ale znova a znova začínal s tím, že mu takový vztah nestačí a že s ní chce žít. Jirce nezbylo než se s ním rozejít.
Byla z toho dost skleslá.
Jirka už léta bojovala s invazivními druhy rostlin – těmi, co se rychle rozrůstají, kde by neměly, a zabírají místo rostlinám, které v konkurenci neobstojí. Některé, třeba akát, zabíjejí konkurenty jedem z kořenů. Jiné, třeba křídlatka, si vytvářejí vlastní mikroklima, rostou tak těsně vedle sebe, že v hlubokém stínu pod nimi jiné rostliny nepřežijí. Tak jako většině botaniků, i Jirce invazivní druhy pily krev.
Život jako sen. Dvojí budíček kvůli tlumočení ve vězení
Dokud si nepořídila vlastního invazivního druha.
„Nechceš se mnou žít, viď, že ne?“ šeptala láskyplně, jakmile se poprvé objali.
„Ne, neboj se,“ uklidňoval ji a vášnivě ji líbal na krk. „Jsem ve svém bytě spokojený. Chci nezávazný vztah!“
Jirka se uklidnila. Ale pak si u ní Tomáš nechal kartáček na zuby. Třikrát mu ho zabalila, ať si ho odnese, počtvrté už si kartáčku nevšímala. Ke kartáčku časem přibyl deodorant a po pár dalších týdnech už Jirka Tomovi tolerovala malý batůžek s prádlem, aby se nemusel stavovat doma, až od ní ráno půjde do práce. Batůžek přerostl v hraničku s oblečením. V botníku se objevily boty, které musely patřit Tomovi.
Pak kvůli němu Jirka vyklidila skříň. Po dvou letech už spolu bydleli.
Jirka je šťastná. Dál bojuje s invazivními druhy rostlin. Ale svého invazivního druha (který kolem sebe vytvořil překvapivě příjemné mikroklima) si v září bude brát.