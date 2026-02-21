Investujte si na důchod! Ale jak, když je svět tak nejistý?

Rada „spořte si na stáří“, investujte nejlépe do akcií, zní rozumně, realita roku 2026 je však mnohem složitější. Investování bylo dlouho relativně snadné. Akciové trhy v horizontu desetiletí rostly, krize – ať splasknutí dotcomové bubliny po roce 2001 , nebo finanční krize roku 2008 – se nakonec ukázaly jako nepříjemné, ale přechodné. Kdo vydržel, diverzifikoval a reinvestoval výnosy, měl slušnou šanci vytvořit si kapitál na důchod.
Dnes ale mnozí mluví o „polykrizi“. Tento pojem používá například známý ekonomický historik Adam Tooze, v českém prostředí o něm hovoří třeba ekonom David Navrátil z České spořitelny. Jde o souběh několika krizí od demografické přes geopolitickou až po vliv technologií, které se navzájem ovlivňují a někdy i posilují a činí tak svět méně předvídatelným. Nebo spíš ho dostávají na hranu chaosu či dlouhodobě systému, který neznáme a je nám zatím cizí.
Technologický posun
První vrstvou je samotná penzijní krize. Druhou geopolitika. Válka na Ukrajině přerušila ekonomické vazby Evropy s Ruskem. Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou, cla zaváděná během éry Donalda Trumpa a jejich dozvuky oslabily představu globalizace jako stabilního rámce. Roste fragmentace světového obchodu, státy mluví o strategické autonomii, omezuje se vývoz technologií, energie i surovin. To vše zvyšuje nestabilitu a zvětšuje riziko investování.
Třetí vrstvou je technologický zlom spojený s umělou inteligencí. Ještě nedávno se zdálo, že digitální ekonomika má jasné vítěze a mezi nimi firmy nabízející software jako službu. Pak se objevily pokročilé AI modely a začalo se mluvit o „SaaS apokalypse“. Pokud inteligentní agent dokáže nahradit část podnikových systémů, může to zasáhnout firmy jako Salesforce, SAP nebo Workday. Podobně AI vstupuje do reklamy, médií, filmu, poradenství. Některé firmy mohou rychle ztratit hodnotu. Nikoli kvůli špatnému řízení, ale kvůli technologickému posunu.
To samo o sobě není nové. Kapitalismus vždy nahrazoval stará odvětví novými. Nové je superrychlé tempo a míra nejistoty. Nevíme, která další odvětví budou zasažena. Nevíme ani, zda současní lídři AI, například OpenAI či Google, skutečně udrží náskok, nebo zda se ukáže, že dnešní investiční horečka byla přehnaná a šlo prostě o nafouklou bublinu. A pokud by se technologická očekávání nenaplnila, mohlo by dojít k prudkému propadu nejen jejich akcií, ale také celé americké a pak světové ekonomiky. Podle některých, například neurovědce a odborníka na umělou inteligenci Garyho Marcuse, jdou dnes tyhle firmy špatnou cestou, takhle superchytrou AI nevyrobí.
Geopolitická rizika se navíc promítají i do státních dluhopisů, dlouho považovaných za bezpečný přístav. Zadlužení mnoha vyspělých zemí narostlo na úrovně, které by ještě před dvaceti lety působily neudržitelně. Stačí politický otřes a otázka restrukturalizace dluhu přestane být akademickou debatou. Radikálové v Evropě mohou přijít s ideou „bezpečného“ státního bankrotu, v USA někteří Trumpovi poradci navrhovali zbavit zahraniční držitele amerických dluhopisů úroků. I „bezpečné“ aktivum tak nese nové typy rizika.
Co tedy dělat?
Chce to hlavně klid
Standardní odpověď zní diverzifikovat. Rozložit investice mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, případně private equity. Díky investičním fondům a ETF je dnes tato strategie dostupná i drobným investorům. Investování se demokratizovalo. Jenže i zde se do hry vrací demografie a politika. Nemovitosti mohou být v dlouhém horizontu ovlivněny klesajícím počtem obyvatel v některých regionech. Komodity podléhají geopolitickým rozhodnutím jako zákazům vývozu či dovozu či, jak o tom přemýšlejí teď v USA, státním manipulacím trhu.
To lze číst dvěma způsoby. Pesimisticky tak, že svět je méně předvídatelný a tradiční investiční poučky přestávají fungovat. Nebo realisticky tak, že vyšší riziko znamená potenciálně vyšší očekávaný výnos. A akcie i dluhopisy už dnes v cenách obsahují teoreticky vyšší rizikovou přirážku. Pokud investor vydrží výkyvy a zachová disciplínu, měl by vydělat víc. Nebo v moderním světě v případě obřích otřesů také víc prodělat.
Jisté není skoro nic. Jisté je jen jedno: bez investování bude stáří rozhodně horší a nejistější. Chce to zkrátka diverzifikovat a projevit mentální odolnost. Udržet klid v nejistých časech, to je to, oč tu běží.