Byly mezi nimi sice dva tankery, které přepravily 2,5 milionu barelů ropy, jenže před válkou jich tudy proplulo denně do světa 15 až 20 milionů. A světové rezervní zásoby ropy docházejí. Cena za barel ropy už opět přesáhla 90 dolarů a řada analytiků nevylučuje nárůst na sto dolarů.
Velká nejistota
Americký expert na Írán Vali Nasr uvedl v listu The Financial Times, že „kontrola Hormuzského průlivu Íránu umožňuje, aby nad hlavou globální ekonomiky visel Damoklův meč, což Teherán považuje za nezbytné pro získání čehokoli z Washingtonu“. Velká nejistota panuje i v ropných monarchiích Perského zálivu.
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Sotva odvrátily prezidenta USA Donalda Trumpa od úmyslu zavést „mýtné“ za americký bezpečnostní doprovod lodím proplouvajícím Hormuzským průlivem, musejí se kvůli eskalaci válečných akcí obávat, že Íránci podniknou další masivnější útoky na jejich klíčové přístavy a energetickou infrastrukturu.
Útoky již zakusily i Bahrajn a Kuvajt. Nevyžadují však už obrovské vlny dronů nebo raket, ke zničení nebo vážnému poškození jich stačí pár. Navíc komplikují rekonstrukci částí rafinerií i přístavů zničených v první válečné vlně letos v březnu a dubnu. Týká se to i katarského terminálu na vývoz zkapalněného zemního plynu v Ras Laffanu. Íránské jarní útoky vyřadily 17 procent jeho kapacity, přičemž opravy potrvají tři až pět let.
Pokles zásob saúdské ropy
Zamotanou hlavu má i Saúdská Arábie. V důsledku zablokování Hormuzského průlivu intenzivně využívá svůj vnitrozemský ropovod do přístavu Janbú u Rudého moře, jímž denně přepravuje pět milionů barelů ropy. Teď však pohrozili jemenští Húsiové, spojenci Teheránu, že opět začnou útočit na lodě v průlivu Báb al-Mandab, přes který proplouvají z Rudého moře do Indického oceánu a naopak. A určitě tuto svou akci s Íránci koordinovali.
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Ve hře je hodně. Průliv Báb al-Mandab nemusí být zcela zablokován, stačí zasáhnout několik lodí, což vytvoří odstrašující účinek, v jehož důsledku se provoz v něm výrazně sníží. Když ho Húsíové naposledy zablokovali, objem ropy přepravované tímto průlivem v prvních osmi měsících roku 2024 meziročně poklesl o 50 procent.
Data společnosti Kpler, která poskytuje informace o pohybu námořních lodí a tocích energetických surovin po celém světě, ukazují, že saúdské ropné zásoby v důsledku nárůstu hrozeb od Húsiů za uplynulé dva týdny klesly o 36 procent. I to je důvod k zintenzivnění snahy o diplomatické řešení konfliktu, jenž se rozšiřuje. Naděje na toto vyústění však s ohledem na realitu každým dnem mizí.