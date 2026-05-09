Nejistá sezona dovolených ve stínu války v Íránu. Kdy se situace vrátí do normálu?

Už v polovině dubna varovala Světová energetická agentura (IEA), že EU má zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud by Hormuzský průliv nebyl znovu otevřen, letecké společnosti by musely výrazně omezit trasy a zrušit lety jako kompenzaci, uvedla agentura.
Evropská komise se už začala připravovat na nedostatek paliva, zvažuje nouzová opatření k jeho distribuci. Nemalou komplikací přitom může být i zdvojnásobení jeho ceny za poslední dva měsíce.
Letecké společnosti už reagují. Německá Lufthansa zrušila dvacet tisíc letů, Turkish Airlines přestaly létat do 23 měst, britské aerolinky Virgin oznámily, že nemohou pokrýt vyšší náklady na palivo, a proto jsou nuceny zvýšit ceny, určitou „úpravu cen“ oznámily i British Airways. Předseda IEA Fatih Birol konstatoval, že brzy uslyšíme o tom, že lety z místa A do místa B budou prostě kvůli nedostatku paliva zrušeny.
Osudy dovolených teď nejvíc závisejí na prezidentovi Donaldu Trumpovi, lídrech Íránu a též čínských vedoucích představitelích, kteří mají ve svých rukou uzavření mírové dohody ukončující válku a otevírající Hormuzský průliv. Nezapomínejme ovšem, že se jedná o optimistický scénář. Přesto ani dohoda stoprocentně nezaručuje, že se všechno automaticky vrátí do normálu. Experti varují, že ač válka skončí, může trvat několik let, než se situace normalizuje.
Co z toho plyne pro nás? Cestovky i ministerstvo zahraničí by měly vážně počítat s tím, že letní dovolenková sezona může být s velkou pravděpodobností hodně nejistá. Teď je záhodno pečlivě sledovat, jak se dění kolem Íránu vyvíjí, a připravovat se na různé varianty vývoje.
Pokud v roce 2025 vycestovalo k moři letecky přes tři miliony českých občanů, je to nezbytné nejen z ekonomických, ale i bezpečnostních důvodů. Takovou malou předehrou už ostatně byly repatriační lety z Blízkého východu po vypuknutí války v poslední únorový den.
Zvykejme si také na to, že geopolitické šoky mohou stále častěji zasahovat do našich dovolenkových plánů i v budoucnu.