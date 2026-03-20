Neochvějná podpora války. Čeští politici jedou v případě Íránu podle iráckého scénáře

„Důkazy“ o tom, že Saddám navzdory 13 letům zevrubných zbrojních inspekcí stále vyvíjí a skrývá zakázané arzenály, před čtvrt stoletím dovedně podstrkávala západním vládám a médiím irácká exilová opozice. „Šlo nám o to, zbavit se Saddáma, a to jakýmkoli způsobem,“ řekl mi posléze Muvaffak Fattúhí, který v Praze zastupoval exilový Irácký národní kongres. „Takže jsme prostě míchali fakta, polopravdy a asi i lži, tak to holt chodí. Náš předseda Ahmad Čalabi tušil, co chtějí Američané slyšet, a tak jim to i říkal.“
Také dnešní izraelský premiér Benjamin Netanjahu v roce 2002 v americkém Kongresu tvrdil, že „není pochyb o tom, že Saddám Husajn pracuje na jaderných zbraních,“ a sliboval: jakmile odstraníte Saddámův režim, garantuji vám, že to bude mít enormně pozitivní dopad na region.“
Dopady na region v podobě občanské války v rozvráceném Iráku, stovek tisíc mrtvých, dalšího rozmachu al-Káidy, založení Islámského státu i vzniku proíránských milic jsou všeobecně známé. Co se týká falešných argumentů na podporu války, s těmi se relativně čestně vypořádala např. britská vyšetřovací Chilcotova komise, která v roce 2016 shrnula , že Londýn vedl válku ilegální, a to na základě vylhaných a zavádějících tvrzení.
Česká republika poslušně hlásí
Je proto s podivem, s jakou lehkostí dnes čelní čeští politici přijali americko-izraelskou argumentaci a podpořili válku rozpoutanou proti Íránu uprostřed americko-íránských jaderných rozhovorů, aniž by vzali v potaz, že se může opakovat něco jako irácký scénář.
Premiér Andrej Babiš hned v první den izraelsko-amerických útoků napsal: „Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás a celou Evropu. Česká republika proto stojí za našimi spojenci a věřím, že v regionu brzy nastane stabilita a mír.“ Vicepremiér Karel Havlíček válku podporuje – jak řekl – kategoricky a podivil se nad tím, že se někdo zabývá otázkou mezinárodního práva.
Ve středu se v Interview ČT24 z vládního tábora vyjádřil i ministr zahraničí Petr Macinka. „Rozumím důvodům, které vedly Spojené státy americké a Izrael k tomu, že tyto údery byly provedeny,“ shrnul Macinka s tím, že pro bezpečnost regionu i samotného Česka bude dobré „zabránit jaderné proliferaci fanatického režimu.“
Z opozičních řad si rozpoutání války pochvaloval expremiér Petr Fiala i předseda Senátu Miloš Vystrčil, který měl o svržení režimu a o „dobrých zprávách“ z Íránu jasno už první den války: „Brutální potlačování demonstrací s tisíci mrtvých vlastních občanů, desetitisíce dronů Šáhed dodaných Rusku, snaha o vývoj jaderné bomby, skrytá i otevřená podpora terorismu. Naprostá nevůle se dohodnout a dodržovat závazky a dohody. Íránský režim dostal mnoho šancí na mír, ale žádnou z nich nevyužil. Zásah USA a Izraele je vynuceným ochranným krokem. Svržení íránského režimu je dobrou zprávou pro íránský lid i pro náš svět.“
Zavádějící dilema: bomba, nebo válka
Z těchto vyjádření nejvíce vyčnívá nastolované dilema: buď Írán s jadernou bombou, nebo válka. Vyznívá návodně, neboť pro válečnou variantu jasně mluví použitá tvrzení o nedůvěryhodnosti Teheránu, neochotě jednat i přímo o jeho nukleárním zbrojení.
Vedle názorů českých politiků přitom stojí třeba stanovisko ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaela Grossiho. Ten opakovaně upozorňuje, že Írán je v mnoha ohledem netransparentní, kumuluje obohacený uran a nespolupracuje s mezinárodními inspektory na nejvyšší možné úrovni. Avšak stejně tak Grossi dlouhodobě deklaruje, že „neexistují důkazy o tom, že Írán vyrábí jadernou bombu.“
K tvrzení, že na straně teheránského režimu je „naprostá nevůle se dohodnout a dodržovat závazky a dohody“, existují obecně známá fakta, která tuto tezi popírají. V roce 2015 se Írán dohodl nejen se Spojenými státy, ale i s dalšími světovými mocnostmi, výrazně omezil svůj (Babišovými slovy nekontrolovatelný) jaderný program – mj. uzavřel těžkovodní reaktor Arák a obohacování uranu omezil na necelá čtyři procenta, podrobil se zostřeným inspekcím MAAE a tuny obohaceného uranu odvezl do Ruska.
MAAE opakovaně potvrzovala, že Teherán svou část dohody plnil. Íránci tak činili ještě rok poté, co dohodu začaly po nástupu Donalda Trumpa porušovat Spojené státy, když proti Íránu zavedly nové sankce a posléze od dohody zcela odstoupily. Své závazky a omezení následně opustil i Teherán a v roce 2021 mj. obohatil čtyři sta kilogramů uranu na 60 procent. To už tehdy experti považovali za jasné politické gesto vzdoru a vytváření prostoru pro vyjednávání a ústupky do budoucna – nikoli za předstupeň výroby bomby.
Co se dělo v Ománu a v Ženevě
Dnes už existuje už i mimořádně zajímavý a velmi detailní vhled do únorových jaderných jednání mezi USA a Íránem, která zprostředkovával Omán a, jak se ukazuje, také Katar a Británie. Tyto rozhovory 28. února přerušilo vojenské napadení Íránu. Ministr Macinka k tomu ve středu tvrdil, že „íránský režim při těch jednáních nemluvil pravdu“.
Podle přímých účastníků ve skutečnosti během jednání v Ománu a posléze v Ženevě Američané i Íránci slevili z některých svých dosavadních tezí. USA prý například ustoupily od kategorického ultimáta, že se Írán musí navždy vzdát sebemenšího obohacování uranu. Zdálo se tedy, že průlom je na dosah.
Docházelo však i k horký chvílím – například když americká delegace náhle přišla s novým požadavkem, aby Írán zcela uzavřel svá podzemní zařízení na obohacování uranu a postavil nové závody na povrchu. Íránci to odmítl s tím, že se nevystaví hrozbám bombardování kdykoli v budoucnu. Tým vedený Stevem Witkoffem namítl, že pod zemí nelze obohacování monitorovat tak důkladně jako na povrchu. Do toho intervenoval šéf MAAE Grossi a k velkému rozladění Witkoffa potvrdil íránský postoj, že inspektoři mohou jaderné provozy prověřovat úplně stejně důsledně na povrchu i pod zemí.
Pobouřený podle svědků byl v jiné fázi i šéf íránské delegace, ministr zahraničí Abbás Arákčí. O tom, že na Američany křičel , referovala i česká média – až nyní se ale dozvídáme, co bylo důvodem tohoto výbuchu emocí. Po předchozích amerických požadavcích, aby Írán pozastavil obohacování uranu na tři, respektive pět let, náhle přišel Witkoff s tím, že nově Američané požadují desetileté moratorium. Arákčí vybuchl, že USA se opět uchylují ke své vyjednávací taktice „posouvání branky“, tedy stupňování požadavků, namísto směřování k oboustranně přijatelnému kompromisu.
Nakonec se situace zklidnila, všichni aktéři schválili ománské komuniké pro média, že se věci hýbou velmi nadějným směrem. Přesto – nebo možná právě proto? – Izrael a Spojené státy o den později Írán napadly.
Válka kvůli neochotě Íránu? Nebo naopak kvůli ochotě?
Zastánci rozpoutání války – a to i ti čeští – tvrdí, že konflikt byl nutný, protože se Írán nechtěl dohodnout. Mezitím však přibývá indicií, že židovský stát a USA válku proti Islámské republice rozpoutaly naopak právě proto, že se Teherán dohodnout chtěl. To by mu totiž patrně ponechalo možnost dál pod dozorem MAAE udržovat jaderný program, a hlavně zajistilo přežití režimu.
Existuje samozřejmě další pádný argument – že si režim, který v lednu postřílel tisíce lidí v ulicích, nic jiného, než svržení nezaslouží. Podobně se argumentovalo i v případě Saddámova Iráku. Otázku, co dnes Iráčané říkají na svržení jeho režimu za cenu rozvrácení své země, propagátoři 23 let staré války opomíjejí.
Světlé zítřky, nebo rozvrat?
Macinka je přesvědčený, že „je reálné, aby byl režim oslaben, aby se z Íránu nestala vojenská diktatura, která bude řízena revolučními gardami.“ Jak dodal, „slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější.“
Ministrova slova se možná naplní. Zatím je ale realitou to, že rozpoutání války a cílené izraelské atentáty na íránské politiky schopné pragmatického kompromisu vedou k posilování role revolučních gard a silových jestřábů na úkor politických a náboženských činitelů režimu. I sami izraelští bezpečnostní představitelé připouštějí , že výsledkem války může být přeměna teokracie ve vojenskou diktaturu, která se – na rozdíl od dosavadního režimu – rozhodne si jadernou zbraň jako pojistku proti další válce do budoucna skutečně obstarat.
Renomovaný americký profesor mezinárodních vztahů Kenneth Waltz ostatně už v roce 2012 v časopise Foreign Affairs vyslovil odvážný názor , že ke klíčovým zdrojům nestability v regionu patří jaderný monopol Izraele, a že pokud by tento arzenál získal i Írán, vyrovnání sil a vzájemné odstrašení by vedlo ke stabilizaci regionu. Realitu však v tuto chvíli určují američtí a izraelští politici, kteří si myslí, že ke stabilitě Blízkého východu povede rozvrat nejlidnatější země tohoto regionu. České politické elity jim v tom nadšeně tleskají. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho jim to vydrží.
Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha.