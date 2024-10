Íránský režim hledá záruky přežití. A hraje velmi riskantní hru

Z úst Netanjahua ale zazněla i tato zásadní slova: „Jakmile bude Írán konečně svobodný – a ta chvíle přijde dříve, než si lidé myslí – všechno bude jiné. Naše dva starobylé národy, Židé a Peršané, budou žít v míru, naše dvě země, Izrael a Írán budou žít v míru.“

Jedna předpověď už nevyšla

Zmínka o tom, že Írán bude „konečně svobodný“, zní jako jasná narážka na změnu politických poměrů, přesněji svržení teheránského režimu. V tuto chvíli je to jedna z úvah, které se po čase zase objevují v nejednom komentáři, a to v souvislosti s úterním íránským raketovým útokem na židovský stát, respektive s možnostmi slibované odvety, kterou chystá Izrael. Jeho premiér však „osvobození“ Íránu naťukl plný den před íránským útokem.

Teprve čas ukáže, zda šlo o rutinní pokus popudit obyvatele nepřátelské země proti svému vedení (na útlak a nesvobodu např. v Egyptě nebo v Saúdské Arábii Izrael neupozorňuje), anebo jestli se jednalo o narážku na reálné kroky, které Izrael už chystal a nepotřeboval k tomu ani úterní nálet dvou set íránských balistických raket.

Analýzy svrhávání blízkovýchodních režimů v podání Benjamina Netanjahua přitom nemají úplně nejvyšší kredit. Legendární je jeho projev ze září 2002, v němž – tehdy coby soukromá osoba – lobboval se známými smyšlenými argumenty v americkém Kongresu za rozpoutání války v Iráku a svržení tamního prezidenta.

„Jakmile odstraníte Saddáma, Saddámův režim, garantuji vám, že to bude mít enormně pozitivní dopad na region,“ tvrdil izraelský politik. „A myslím, že lidé v sousedím Íránu, mladí lidé a mnoho dalších, si řeknou, že končí doba takových režimů, že tito despotové odcházejí.“

Dnes už víme, že nedlouho po svržení Saddáma se Irák propadl do další temné éry, stal se regionální základnou teroristické sítě al-Káida a posléze i Islámského státu, dnes zase z Iráku šíitské milice napojené na Írán příležitostně odpalují rakety na americké i izraelské cíle v regionu. A v Íránu, kde se měli podle Netanjahua lidé svržením Saddáma inspirovat, se od té doby režim drží i za pomoci tvrdých represí u moci dalších 22 let.

Selhal Írán v čele své „osy odporu“?

Snahou udržet se u moci a zároveň si udržet kredit regionální mocnosti lze vysvětlit prakticky všechny zásadní i kontroverzní kroky íránského establishmentu z poslední doby, včetně budování jaderného programu, podpory ozbrojených skupin v zahraničí i vysíláním vlastních jednotek a poradců do různých krizových oblastí Blízkého východu.

Známý je výrok íránského nejvyššího vůdce ájatolláha Chameneího, že kdyby Írán nešel vstříc Islámskému státu do Iráku a Sýrie, čelil by této radikální sunnitské organizaci na svém území. Totéž mi před šesti lety v Kommu zopakoval bezpečnostní expert Mohammad Forátí. „Když hrozilo, že Islámský stát v roce 2014 dobude Bagdád, svolal vůdce bezpečnostní vedení státu a nařídil, že je nutno tomu za každou cenu zabránit. Proto jsme do Iráku vyslali šedesát tisíc mužů včetně devadesáti odstřelovačů.“

Podobně – tedy obranou svých zájmů a nutností čelit v regionu převaze USA a Izraeli – zdůvodňuje Teherán svou „osu odporu“ – tedy podporu libanonskému Hizballáhu, šíitským milicím v Jemenu a Iráku i palestinským frakcím, které na rozdíl od oficiálního establishmentu odmítly uznat Izrael, a kromě povstaleckých aktivit na okupovaných územích vedou i teroristickou kampaň, včetně masakru z loňského 7. října.

Právě u těchto klientských organizací se v poslední době rozebírá, nakolik si Írán udrží roli jejich pevného patrona, když byl izraelskou válkou významně oslaben palestinský Hamás a v posledních týdnech také libanonský Hizballáh. V srpnu Izraelci zavraždili při jeho oficiální návštěvě Teheránu exilového vůdce Hamásu Ismáíla Haníju, minulý týden pak v troskách rozbombardovaného bunkru v Bejrútu zahynul generální tajemník Hizballáhu šajch Hasan Nasralláh, v noci na dnešek se patrně stal terčem atentátu i jeho zamýšlený vůdce Hášim Safí ad-Dín.

Po Haníjové smrti ponížený Teherán sliboval tvrdou odvetu, podle diplomatických zdrojů ji však odkládal, aby dal příležitost dosažení příměří v Gaze. Po nedávné sérii výbuchů pagerů, které zmrzačily stovky příslušníků Hizballáhu, a po atentátu na Nasralláha tlak, aby Írán zareagoval, ještě vzrostl.

„Íránský úder přisel ve chvíli bezprecedentní frustrace a tlaku od protiizraelských radikálů poté, co Írán podle všeho odložil svou odplatu za Haníjovu smrt,“ napsal z Teheránu dopisoval serveru Al Monitor. „Její odklad podle nich působil jako slabost Íránu, která vedla Izrael k troufalému dalšímu kroku, kdy se zaměřil na Hizballáh, tedy ústřední článek v řetězci různých regionálních spojenců Íránu.“

Podobně analyzuje úterní salvu dvou stovek raket i Alí Váez z International Crisis Group. „Írán zjevně došel k závěru, že cena za to, kdyby nic nepodnikl, by byla vyšší než rizika spojená s útokem,“ uvedl po úterní baráži. „Teherán si je bezpochyby vědom rizik spojených s opakováním, ale i zesílením (dubnového) raketového útoku, takže i s variantou izraelského protiúderu, který bezpochyby přijde.“

Dilemata přetřásaná v uplynulých dnech v Teheránu představovala širokou paletu myšlenkových linií. Zatímco tak umírněný prezident Masúd Pezeškján odcestoval do Kataru a navázal na svá nedávná jednání se západními politiky v New Yorku o možnostech obnovení kompromisní dohody o íránském jaderném programu, například jeden z jestřábů konzervativního tábora Abolfazl Bázargán naopak prosazoval spuštění výroby jaderné zbraně coby odstrašujícího prostředku, který „konečně zastaví izraelské teroristické soukolí“.

Řinčení zbraněmi i řeči o stabilitě

V reakci na íránský raketový útok už zazněla z Izraele celá řada rozhodných prohlášení, podle nichž židovský stát v pravý čas uštědří Teheránu dosud nepoznaný úder. V médiích se spekuluje o útoku na íránská jaderná zařízení či ropný průmysl a další významné ekonomické provozy i o tom, jaké by to mělo dopady na stabilitu teheránského režimu i na samotný Západ.

USA nabízejí součinnost. Zároveň ale americký prezident Joe Biden veřejně odmítl možnost izraelského útoku na jaderná zařízení a diplomatické zdroje citovaná izraelským komentátorem Benem Kaspitem mají výhrady i k úderu na ropný sektor. Teherán by totiž v odvetě mohl napadnout například saúdskoarabskou petrochemii a vyvolat tak další globální energetickou krizi, a to navíc pár týdnů před americkými volbami.

Samotný Netanjahu po úterním íránském útoku prohlásil, že teheránský režim stále nepochopil odhodlání Izraele bránit se a vést odvety proti svým nepřátelům. Vyjmenoval také přední činitele Hamásu a Hizballáhu zabité v poslední době. „V Teheránu tomu zjevně někdo ještě nerozumí. Ale pochopí to,“ prohlásil, a jeho slova byla vzápětí interpretována jako nepříliš zastřená hrozba samotnému vůdci íránské teokracie Chameneímu.

Íránský ministr obrany Azíz Nasírzáde mezitím vyzval USA a Evropu, aby dohlédly na izraelské odvetné plánování. „Jinak se dočkají íránské odpovědi a region vstoupí do rozsáhlé války.“ Ministr zahraničí Abbás Arákčí naopak ve středu tipoval, že se „můžeme v regionu v nadcházejících dnech dočkat obnovy nějaké formy stability.“

Nejen Izrael, ale i Írán tedy zjevně pečlivě kalibrují své příští kroky a vypouštějí do médií pokusné balonky k testování reakcí protivníka. To vše ve velmi nebezpečné hře, kde si obě strany chtějí říct poslední slovo, anebo alespoň zachovat tvář.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha