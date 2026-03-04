Notifikační válka: Íránce vyzývala ke kapitulaci hacknutá modlitební apka

Radek John
Teleskop   10:00
Izraelsko-americký útok na Írán se přelil do každodenního života v kyberprostoru. Obyvatelům náboženské diktatury začaly chodit podvratné zprávy. Objevily se v aplikaci jinak určené k časování modliteb. Íránský režim zase na oplátku zamořil síť X dezinformacemi.

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil Basídž v Teheránu. (1. března 2026) | foto: ISRAELI MILITARYReuters

„A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený!“ Tak je psáno v Koránu. Verš se vztahuje k snad nejznámější povinnosti muslimů. Na svého jedinečného, milosrdného, slitovného, věčného a nezplozeného Boha se musí osobně obracet pětkrát denně. Při svědomitém dodržování jde o vcelku náročný úkol. Modlitby je třeba absolvovat v předepsané denní doby.

Správně by se věřící měli řídit postavením Slunce na obloze. To však může být za našich časů obtížné sledovat. Mnoho lidí dnes pracuje v uzavřených kancelářích. Řešení nabízí technika.

Portál veřejných zakázek čelil útoku. Hackeři ho vyřadili z provozu

Stoupenci Mohamedova učení si mohou do svých chytrých telefonů nainstalovat modlitební aplikaci. Program je upozorní, že přišel čas všeho nechat a provést předepsaný rituál. Jedna z těchto apek se jmenuje BadeSaba Calendar. Kromě upozorňování na modlitby měla fungovat i jako obyčejný kalendář. Hlídá svátky, narozeniny a další události.

Složte zbraně!

Jak však jako první zjistil magazín Wired, během izraelsko-amerických leteckých útoků z 28. února se BadeSaba Calendar chovala velmi podivně. První řízené střely začaly dopadat na íránské cíle v 9.45 místního času. V 9.52 zobrazila aplikace oznámení „Pomoc dorazila“. Následovala další podobná sdělení. Například v 10.02 přišlo:

„Čas pomsty nadešel. Represivní síly režimu zaplatí za své kruté a nemilosrdné činy spáchané na nevinném íránském lidu. Každému, kdo se připojí k obraně a ochraně íránského národa, bude udělena amnestie a odpuštění.“

Další zpráva z času 10.14 zněla:

„V zájmu svobody našich íránských bratrů a sester vyzýváme všechny represivní složky: složte zbraně nebo se připojte k osvobozeneckým silám. Jen tak můžete zachránit své životy. Za svobodný Írán.“

Za technicky velice šikovným a z psychologického hlediska promyšleným hackem stál Izrael. Tel-Aviv využíval podobné finty už v minulých konfliktech. Nepřátelským vojákům chodily třeba SMS zprávy, že jsou sledováni, nebo že se mají stáhnout. Působily oficiálně. Vyvolaly minimálně zmatek.

Placené účty na X

Do dezinformační války se ovšem pustila i druhá strana konfliktu. Írán se místo hackerského útoku zaměřil na vlivnou platformu, která šíření chaosu neumí, respektive z principu nechce, bránit. Mám teď na mysli síť X Elona Muska. Nakrmit miliony lidí falešnými zprávami je na ní jako sebrat dítěti lízátko. Dost možná dokonce ještě snazší. Osobně mi to připadá znepokojivější než prolomená obrana modlitební aplikace.

Robotické vysavače mohou být špiony v domácnostech, zjistil inženýr

Wired zmiňuje například post s údajným přeletem íránských balistických raket nad Dubají. Video bylo ve skutečnosti dva roky staré. Zachycovalo útok na Tel-Aviv v roce 2024.

Uživatelům X to bylo vesměs jedno. Jednoduše post retweetli a pokračovali ve scrolování. V době psaní článku, který zrovna čtete, měl 4,8 milionu zhlédnutí.

Časem se dočkal doplnění o správný kontext. Došlo na něj však až po milionech nasdílení. Podobných případů se dá dohledat mnohonásobně víc.

Značná část lživých zpráv pocházela od prémiových účtů propojených s íránským režimem. Muskova firma od nich zřejmě inkasuje peníze. Podle zprávy spolku Tech Transparency Project tím porušuje americké sankce.

Velký gamble za přijatelnou cenu. Co riskují Írán a USA a proč to pocítí Evropa

Nutno poznamenat, že X zároveň podporuje i íránské povstalce. Když jim vláda vypnula internet, Elon Musk hned nabídl svoji službu Starlink. Moderní válka se tak vedle raket vede i notifikacemi. Jestli se jimi také vyhrává, už je jiná otázka.

