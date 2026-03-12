Teorie podkovy v praxi. Krajní levice i pravice klesá na nové dno

Prakticky okamžitě po zahájení bombardování vybraných cílů v Íránu začaly zuřivé protesty v ulicích vyspělého Západu a sociální sítě se hemžily kritikami politiky Donalda Trumpa a Benjamina Netanjahua. Bylo skutečně děsivé vidět, jak dva konce politického spektra si myslí o této válce totéž - hlasitě se obávají o budoucnost íránského režimu.
Levý konec podkovy už byl trefně pojmenovaný jako gestaprogresivní woke-levice, kam patří například Greta Thunbergová, Alex Soros, španělský premiér Pedro Sánchez, hollywoodské celebrity a podobně. Druhému konci se často říká woke-reich pravice, jejímiž známými představiteli v USA jsou například novinář Tucker Carlson či konzervativní politická aktivistka Candace Owensová. Stejné vidění světa těchto dvou uskupení je v řadě otázek evidentní, zvláště však v postoji vůči Íránu, kde vláda letos v lednu zavraždila a uvěznila mnoho tisíc odpůrců režimu. Za agresora jednoznačně považují USA a Izrael, což bylo jasně vidět i po 7. říjnu 2023.
Netanjahu a jeho zbrojnoš Trump
Cvičně jsem se podíval na to, jaká byla na zahájení útoku na íránské cíle reakce v Maďarsku. Zpravodajský portál Mérce (česky by se to dalo přeložit jako norma či měřítko), který je nalevo od Mao Ce-tunga a tvrdě kritizuje vládu Viktora Orbána (velkého spojence Izraele), uvádí, že „útok Ameriky na Írán je varováním pro všechny státy“. Na druhé straně Magyar Jelen (Maďarská současnost), web krajně pravicové strany Mi Hazánk (Naše vlast), hlásá, že „Netanjahu žene svého zbrojnoše Trumpa proti Íránu“ a že „jediná velmoc světa a její americký spojenec zaútočili na Írán“.
Předseda strany László Toroczkai po útoku prohlásil, že Izrael a USA zahájily obligátní export demokracie - s bombami a krví. „Bombardování jen v jedné škole zabilo 148 dětí. Takto osvobozuje Izrael,“ řekla známá politička strany Dóra Dúróová. Smrt ajatolláha Chameneího vyhodil pojistky zejména u Barnabáse Ábraháma, specialisty strany na Írán, který napadenou zemi označil za poslední baštu tradicionalismu. „Filosemitská teroristická mašinérie dosáhla svého zenitu, ale doufejme, že dříve či později přijde trest,“ varoval.
Objevil se i názor, že Platónova vize ideálního státu (politeiá), království filozofů, se v nejvyspělejší formě uskutečnila právě v Íránu, proto každý skutečně pravicový člověk dobré vůle, zastánce duchovních tradic a odpůrce globalismu, filosemitismu a sionismu se musí obávat o osud Íránu. Na krajně pravé straně politického spektra lze podobné projevy samozřejmě najít na celém světě.
V Maďarsku ale negativně rezonoval i postoj Alexe Sorose, syna amerického miliardáře George Sorose, který se narodil v Budapešti. „Proč se nepostavilo více evropských států proti nelegální válce? A platí to i pro Kanadu. Pronášejí krásné řeči na konferencích, ale dělají málo. Španělsko se stává lídrem svobodného světa,“ napsal Alex Soros na síti X (dívčím jménem Twitter), čímž pochválil zemi, jejíž levicový premiér Pedro Sánchez nepovolil, aby Američané pro operace v Íránu používali španělské vojenské základny Moron a Rota na jihu země. (Nejde o první případ, kdy levicová vláda ve Španělsku, která nedávno hrdě uznala Palestinu jako nezávislý stát, se spektakulárními gesty obrací zády k Washingtonu i Jeruzalému. Madrid loni v září zakázal, aby americká armáda použila zmíněné základny pro přepravu zbraní pro Izrael.)
Není divu, že Neokohn, populární židovský zpravodajský portál v Maďarsku, označil Alexe Sorose za kamaráda maďarských pravicových extremistů. „Nikoho to nepřekvapuje, jelikož Sorosova rodina a jejich Open Society nacpaly desítky miliony dolarů do společnosti International Crisis Group, což je tajná lobbistická organizace íránského režimu ve Washingtonu,“ dodal ve svém článku web Neokohn.
Pokroková ikona Greta
Také se dalo čekat, že po leteckých útocích se propalestinští a protiizraelští aktivisté hned zařadí do dlouhé řady podporovatelů íránského režimu. Greta Thunbergová, která svůj heroický boj za záchranu Země po 7. říjnu 2023 nadobro pověsila na hřebík a postavila se na stranu Palestinců a Hamásu, sdílela na Instagramu příspěvek organizace Palestinian Youth Movement o tom, že americký imperialismus existenciálně ohrožuje nejen Blízký východ, ale celý svět.
„USA a Izrael používají stejné lži a podvody, aby v regionu zavládla ničivá válka, a vidíme, že americké impérium je lhostejné vůči osudu našeho národa. Ale krev našich lidí není levná. Víme, že hodnota nějakého národa se neměří v dolarech, ale v důstojnosti, kterou si zachová při obraně země a života v ní. Od Bejrútu až po Teherán je každá budova jedna planeta a každý mučedník je jedno univerzum. Boj za svobodu a národní sebeurčení bude pokračovat,“ stojí v komentáři, který sdílela pokroková ikona Greta.
Je zajímavé, že mladými lidmi globálně adorovaná švédská aktivistka nebyla stejně aktivní a nesdílela podobně silné vzkazy na sítích, když íránská vláda brutálně potlačovala demonstrace a zavraždila tisíce nevinných lidí…
Dobře míněná rada
Ve výběru zmíněných reakcí ale nelze zapomenout na mimořádnou událost z Německa, kde tamní Židé (zhruba devadesátitisícová menšina) museli poprvé zažít, že je levicové noviny vyzvaly, aby drželi hubu, aby nepodporovali válku proti Íránu a aby se ohradili proti operacím izraelské armády. Jak se říká, dobrý Žid je buď levičák, nebo drží hubu. A v tomto duchu se redaktorka berlínského Tageszeitungu (vychází už jen na webu) snažila omezovat práva předsedovi Ústřední rady Židů v Německu Josefu Schusterovi, aby podporu Izraele nechal raději na izraelského velvyslance.
Susanne Knaulové, která byla dlouhá léta zpravodajkou listu v Izraeli, vadilo, že se zrovna Josef Schuster vyjádřil pozitivně ohledně leteckých úderů USA a Izraele proti Íránu a navíc prý to dělal veřejně jako předseda Ústřední rady Židů v Německu. Hrůza, že?
Na její komentář ostře reagoval berlínský list Jüdische Allgemeine s tím, že vzdělaná redaktorka chtěla umlčet ausgerechnet člověka, který kvůli výhrůžkám ze strany íránského režimu ve dne v noci musí mít policejní ochranu. Navíc se jedná o vedoucího představitele komunity, jejíž synagogy se zapalují často na příkaz z Íránu. Levicový Tageszeitung má v Německu více než 300 tisíc čtenářů a není jedno, co v něm, byť v rubrice komentářů, vyjde.
Nejbizarnější návrh pro Josefa Schustera redaktorka Knaulová nechala na konec. Podle ní by bylo lepší, kdyby si držel odstup od izraelské války a raději inicioval dialog s Palestinci žijícími v Německu. Dokážete si představit, proč něco takového předsedu Schustera doposud nenapadlo?