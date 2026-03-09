Kouzlo nechtěného. Trump Íráncům pomohl vybrat nového vůdce

Když začaly posilovat spekulace, že jím bude šestapadesátiletý Modžtaba Chámeneí, z Bílého domu se ve čtvrtek ozvalo: „Chámeneího syn je pro mě nepřijatelný. Chceme někoho, kdo do Íránu přinese harmonii a mír.“
V té době panovala informační mlha, jeden ze serverů íránské opozice hlásil, že Modžtaba byl jmenován už v úterý. Židovský stát v ten den vybombardoval v nejposvátnějším íránském šíitském městě Komu budovu, kde klerikové měli nového vůdce vybírat. V neděli Izrael potvrdil, že útok na „šíitský Vatikán“ nebyla náhoda. „Varujeme všechny, kdo se chtějí podílet na volbě nástupce, že nebudeme váhat zamířit i na vás. Toto je varování!“ vydala izraelská armáda prohlášení v perštině s tím, že atentát čeká samotného nového vůdce.
„Nový rahbar musí být nenáviděn“
Jestli někdo v zahraničí čekal, že pod dojmem těchto hrozeb i reálného zabíjení jmenuje Shromáždění znalců někoho, kdo půjde Američanům na ruku, ukázal spíš neznalost íránské mentality a role, jakou hraje vzdor vůči silnějším hegemonům v ideologii íránského porevolučního režimu.
Jasně to už předem naznačoval jeden z členů Shromáždění ájatolláh Mohsen Hejdarí Ále Kasír. Zavražděný Chámeneí, který by byl kvůli svému vysokému věku v horizontu několika let stejně nahrazen, si podle Ále Kasíra přál, aby se jeho nástupcem stal někdo, „koho nepřítel nenávidí“, a nikoli ten, koho si bude protivník Íránu pochvalovat. „A dokonce i Velký Satan už jeho jméno zmínil,“ prohlásil včera ájatolláh Ále Kasír. Měl zjevně na mysli právě Spojené státy, konkrétně Trumpova slova o „nepřijatelnosti“ Modžtaby Chámeneního.
Složitosti, do kterých prezident USA nezapadá
Shromáždění znalců je orgán, jehož hlavní rolí je právě vybírat, ale také eventuálně sesazovat nejvyššího vůdce teokracie, persky rahbara. Členy Shromáždění vybírají každých osm let íránští voliči. Nejvyšší vůdce pak v duchu ústavy a tezí zakladatele íránské teokracie ájatolláha Rúholláha Chomejního představuje na Zemi jakéhosi emisara boží vůle.
Stěžejní šíitská teze zní, že muslimy má vést některý z pokrevních potomků islámského proroka Muhammada, tzv. imám. Ten dvanáctý, Muhammad al-Mahdí, poslední v řadě (všichni před ním byli zavražděni nebo zabiti, a stali se tak středobodem mučednického kultu v šíitském islámu) v 10. století zmizel coby pětiletý chlapec, skryl se do okultace. Většinový šíitský proud teď čeká na jeho návrat v roli spasitele, který na Zemi nastolí řád, spravedlnost a mír. Dokud se imám Mahdí nevrátí, muslimy má vést právě nejvyšší vůdce.
Prvním byl po revoluci v roce 1979 logicky zvolen samotný zakladatel režimu Chomejní. Po jeho smrti byl vybrán Alí Chámeneí. Jak už tu ale čtenáři Lidovek mohli nedávno číst, on sám dobře věděl, že nesplňuje zároveň oba základní předpoklady – rahbar musí jednak podporovat ideologický základ teokracie, jednak musí být vysoce erudovaným a respektovaným duchovním. A tak v zájmu nástupu Alího Chámeneího musela být upravena ústava.
Modžtaba vzbuzuje výhrady i doma
Stejné výhrady už léta v Íránu zaznívaly i kolem eventuálního nástupnictví Modžtaby – jeho náboženské reference jsou ještě slabší než u jeho otce. Byl (a je) sice možná šedou eminencí prosazující zájmy a silnou roli revolučních gard, ale rozhodně ne charismatickým klerikem, který by oslovoval široké masy – naprostá většina Íránců ostatně ani nikdy neslyšela jeho hlas, protože např. ani nevedl modlitby v nějaké mešitě a nevystupoval na veřejnosti.
Stejně jako jinde v šíitských komunitách v muslimském světě, i v Íránu jsou přitom vysoce vzdělaní a respektovaní klerikové se stovkami tisíc i miliony stoupenců a s titulem velký ájatolláh, kteří však odmítají íránský politický model, kdy se duchovenstvo podílí na řízení státu. Jinými slovy, tito takzvaní kvietisté prosazují oddělené fungování státu a „církve“, zatímco porevoluční Írán stojí na Chomejního tezi, že „stát a islám jsou jedno“.
Tato velmi historická vsuvka může být užitečná pro pochopení, jak pošetile a arogantně může z íránské perspektivy vypadat představa Donalda Trumpa, že na výběru nejvyššího vůdce se bude osobně on sám nějak podílet, tak jako třeba sesadil a nahradil venezuelského prezidenta Madura nebo jako nevybíravě uráží izraelského prezidenta Herzoga, který odmítá na příkaz Bílého domu omilostnit premiéra Netanjahua v jeho korupčních kauzách.
Komu má válka prospět, zůstává v černém dýmu
Realisticky vzato – země byla napadena, Američané hned zkraje zmasakrovali desítky děvčat ve škole, Izraelci v neděli rozbombardovali letiště a zapálili rafinérii a obří zásobníky na ropu v Teheránu a desetimilionová metropole se zahalila do oblak toxického černého dýmu, zničené jsou i nemocnice. Mrtví civilisté se počítají ve vysokých stovkách, takže přesvědčovat řadové Íránce, že tato válka jim má pomoci a míří jen a pouze na režim a nikoli na jejich zemi jako takovou, bude stále těžší. Protivládně naladění Íránci, kteří by sázeli na to, že Trumpovi a Netanjahuovi jde o jejich blaho, pak vidí všudypřítomné hlídky revolučních gard, které dávají dnem i nocí nekompromisně najevo, že země je v obležení nejen izraelských a amerických raket a bombardérů, ale i vlastního represivního aparátu, který jen před pár týdny pozabíjel tisíce demonstrantů v ulicích.
Po nočním oznámení, že novým vůdcem je skutečně Modžtaba Chámeneí, se nabízí myšlenka, že pokud tedy Trump do volby svou válkou a výroky nějak zasáhl, pak dost nezamýšleným způsobem. Vlastně pojistil, aby se do čela Íránu náhodou nedostal nějaký umírněnější a pragmatický klerik (ve hře byl například Alí-Rezá Aráfí). Spojené státy a Izrael zabily Alího Chámeneího a zatím přispěly k tomu, že zemi převzal ještě nekompromisnější strůjce tvrdé politiky na mezinárodní i domácí scéně.
Třeba se i před jeho jménem bude brzy psát červeným písmem šahíd, mučedník, tak jako se od předminulé soboty píše na íránských billboardech u jména jeho otce – v šíitské tradici je to koneckonců velká pocta, obětovat život za svou komunitu a víru. Otázka, jestli za tento vývoj Íránci Netanjahuovi a Trumpovi někdy poděkují, se ale stává ještě zapeklitější.