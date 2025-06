Vyhnat šáha možná nebyl tak dobrý nápad, jak si mnozí mysleli

Poslední slovo 20:00

První, co mne napadne pokaždé, když někde vypukne válka nebo jiná řež, je hledání viníka. Kdo si začal? U té ukrajinské to bylo celkem snadné. Putinova vojska překročila platnou hranici a vtrhla k sousedům. Ruský prezident vykládá cosi o preventivním úderu, který má zbavit jeho zemi nebezpečí, ale kdo by mu to baštil? Teď ovšem vpadl zase Izrael do Íránu s podobným odůvodněním, což může ledaskoho zmást.