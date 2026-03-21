Slabina neviditelné ruky trhu. Dnešní svět je silně propojený, i malá událost může znamenat velké věci

To, jak zásadní specializace globalizované ekonomiky je pro růst životní úrovně, víme už 250 let. Dne 9. března 1776 totiž skotský filozof a ekonom Adam Smith vydal dílo Bohatství národů, které sepisoval téměř deset let a kterým položil základy moderní ekonomie. A jejím klíčovým principem je právě specializace. A také „neviditelná ruka trhu“, v Česku hlavně v 90. letech tolik zprofanovaná.
Jak v globalizovaném světě tato „neviditelná ruka“ jedná, než se k nám dostane třeba obyčejné bavlněné tričko? Kus textilu není kdovíjakým triumfem moderních technologií. Přesto: ač je na něm cedulka „Made in Malaysia“, například bavlnu z níž je utkáno, vypěstovali v Indii – ze semen vyšlechtěných v USA; nitě, jimiž jsou přišity knoflíky, pocházejí z Portugalska; barvivo zase z jiné země a ty knoflíky též; límečky jsou brazilské; ušito sice bylo v Malajsii, ale na strojích, které dodali Němci.
Práce na tričku, které si kupujeme, začala už před dvěma lety, když indický rolník zasel. Možná ještě dříve – když inženýři v Kolíně nad Rýnem navrhli ony stroje. Tričko vznikalo déle, než si uvědomujeme.
Vznikalo, aniž bychom o tom měli tuchy, „neviditelně“. Ušila jej ona „neviditelná ruka trhu“. Ne proto, že by nám kdokoli z těch, co se na jeho výrobě podíleli, chtěl udělat radost, nýbrž proto, že v každém článku řetězce výroby trička si někdo chtěl udělat radost sám sobě – a snažil se tedy maximalizovat vlastní zisk. Nutnou podmínkou takové maximalizace je dodání zboží, ať už bavlny, nití, knoflíků či límce, za konkurenceschopných podmínek.
Takový Boeing 747 se skládá ze zhruba šesti milionů součástek. Když je „mezinárodním dílem“ obyčejné tričko, tuplem je jím letadlo. Ta či ona země se specializuje na tu či onu součástku, a přestože je Boeing americkou firmou, bez součástek z jiných zemí by letadlo „Made in USA“ nevzniklo – a pokud ano, bylo by výrazně dražší a jeho výroba by trvala mnohem déle.
Specializace v moderním světě nabývá úctyhodných rozměrů, specializují se firmy i celé země, třeba Portugalsko na ony nitě. Právě Adam Smith si všiml, jak významná specializace je pro hospodářský růst.
Náchylnější k selhání
Jenže dlouhé, vysoce specializované výrobní řetězce mají i své stinné stránky – jsou náchylnější k selhání. Platí, že žádný řetěz není silnější než jeho nejslabší článek. Ekonom David K. Levine říká, že kapitalistické ekonomiky upřednostňují v honbě za efektivitou delší a více specializované výrobní řetězce než ekonomiky méně vyspělých či socialistických zemí.
Proto jsou ty kapitalistické náchylnější ke krizím a jejich produkce je obecně kolísavější – protože je pravděpodobnější, že některý z článků selže. To je daň za specializaci – daň za svižnější růst a kvapnější technologický rozvoj v časech, kdy se nic nezadrhává a vše šlape, jak má.
Něco na tom bude. Mezi země s globálně nejnižší nezaměstnaností patří dle Světové banky Niger, Burundi či Čad. Vykazují míru nezaměstnanosti zhruba od nuly do jednoho procenta. Ale žít tam stejně touží málokdo. Jsou totiž ekonomicky slabé. Nejsou bohaté. Protože uplatňují mnohem kratší výrobní řetězce, jsou méně náchylné ke kapitalistickým krizím, k nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je svým způsobem daň za bohatství.
Ale nezaměstnaní ve vyspělém světě mají i „na podpoře“ nakonec stejně vyšší životní úroveň, o čemž svědčí masová vlna imigrace třeba z afrických zemí, včetně těch s prakticky nulovou nezaměstnaností, do zemí hlavně západní Evropy.
A pak mohou přijít nečekané války. V důsledku probíhajícího konfliktu v Perském zálivu selhává zásadní článek globalizované ekonomiky, přímo ústřední tepna světového obchodu s energetickými surovinami. Hormuzský průliv.
Průlivem se přepravuje nejen až 25 % světových dodávek ropy, 25 % dodávek zemního plynu, 35 % dodávek surovin pro výrobu hnojiv, ale také 38 % dodávek helia. Helium, bezbarvý plyn lehčí než vzduch, je nepostradatelný při výrobě čipů nejen v Jižní Koreji, ale i na Tchaj-wanu a jinde.
Helium v zajetí války
Pokud by výrobci čipů kvůli omezení dodávek katarského helia museli přiškrtit výrobu, lze čekat další dramatické zdražování notebooků, mobilů, ale i aut i v Česku.
Ale je to jak s tou nezaměstnaností. Nynější hrozba prudkého zdražení spotřební elektroniky i aut v Česku, na první pohled nepochopitelná, kvůli něčemu tak vzdálenému, jako je katarské helium, představuje daň za to, že v klidných časech máme notebooky a mobily díky „neviditelné ruce“ k mání za dostupné ceny. To „neviditelná ruka trhu“ koordinuje výrobu mobilu, ze součástek a surovin z různých koutů světa.
Válka v Perském zálivu znovu připomíná, jak silně je dnešní svět propojený a specializovaný. Adam Smith by sám nevěřil, jak specializovaným se stal. A jak díky tomu celosvětově roste životní úroveň a mizí extrémní chudoba.
Až zase budeme nevěřícně kroutit hlavou nad tím, proč jsme tak závislí na heliu z Kataru, vězme – což už Smith věděl před 250 lety, že tu závislost nikdo nenařídil, ani nenadekretoval, ale že je dílem „neviditelné ruky trhu“, takže tím pádem prospívá vzestupu naší vlastní životní úrovně.