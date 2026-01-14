Íránský režim možná krvavě zlomil protesty, ztratil ale zbytek legitimity

Premium

Fotogalerie 19

Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (8. ledna 2026) | foto: UncreditedČTK

Břetislav Tureček
Analýza   12:20
Krvavé represe s až několika tisíci pozabíjených lidí patrně pro tuto chvíli zlomily odhodlání Íránců nadále pokračovat v protestech. Ty od konce prosince stále silněji otřásaly celou zemí.

Vyplývá to z analýzy, kterou z Teheránu poslal obvykle dobře informovaný korespondent serveru Al Monitor. Ke shrnutí, že ani tato vlna lidových protestů nebude aktuálně úspěšná, ale autor textu dodává zásadní upozornění – rozsah nynějších represí je natolik alarmující, že teheránský režim je bezprecedentně ohrožený v delší časové perspektivě kvůli ztrátě legitimity v očích i těch Íránců, kteří politické uspořádání země dosud víceméně tolerovali.

Spojené státy slibují demonstrantům podporu, izraelská zpravodajská služba Mosad tvrdí, že má své lidi přímo mezi nimi v íránských ulicích. Ať je to pravda nebo jenom součást psychologické války, zatím se nezdá, že by cokoli z toho protestujícím Íráncům pomohlo. „Aktivně jsem v roce 2009 podporoval protestní Zelené hnutí, vím, jaké to je, když vedle tebe zemře nevinný člověk,“ napsal mi kontakt z Íránu. „Teď je to ale poprvé, kdy bych si přál, aby Trump ukázal tvrdou ruku, i když si uvědomuji, že to není dobrá ani správná cesta.“

Otázka eventuálního nástupce nynějšího režimu je stejně nejasná jako to, zda a v jaké míře může protestní hnutí uspět.

Právě nejčtenější Premium články:
