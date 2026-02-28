Svrhne Lví řev režim v Íránu? Naplnit tak široký cíl vojenské operace je velmi nejisté

Premium

Fotogalerie 36

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026) | foto: EMAP

Zbyněk Petráček
Komentář   13:08
Tak nám začala další válka, paní Müllerová, řekl by Švejk. Ale vážně. Společný americko-izraelský útok na Írán patří k válkám mezi suverénními státy, jimž zdánlivě dávno odzvonilo. Na Blízkém východě už před desítkami let. Pro Izrael jomkipurovou válkou v roce 1973. Pro Blízký východ jako takový napadením Kuvajtu Irákem v roce 1990. Jenže…

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Před čtyřmi lety právě takovou válku světu předvedlo Rusko, když napadlo Ukrajinu. A před rokem ji ukázal Izrael (posléze se k němu přidaly USA), když zaútočil na jaderná zařízení Íránu.

Odstranit režim je úplně jiný džob než odstranit hrozbu toho či onoho vývojového střediska jaderných zbraní. Jak jsme viděli loni, ani v jejím případě není výsledek na sto procent, ale daleko více to platí pro změnu režimu.

To nejsou proxy války se zástupnými aktéry. Války proti teroristům, separatistům, klanům či obecně „nevládním aktérům“. To nejsou války typu bojů s Hamásem, Hizballáhem či Húsii. Jsou to války suverénních států, členů OSN, které už měly patřit do historie. Jak vidíme, tak nepatří.

Jaký mají cíl? Jaký cíl má dnes zahájená válka – ať už bude jakkoliv krátká či dlouhá – proti Íránu? To není zcela jasné. Vojenské operace tohoto typu mívají zvláštní poetiku danou jejich názvy. Američané svou operaci nazvali Velkolepý hněv. Izraelci tu loňskou Vzpínající se lev. A společný název pro nynější americko-izraelskou akci zní Lví řev.

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Za to se skryje leccos. Ale političtí lídři mluví o svržení íránského režimu. A tady jde poetika stranou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Švýcarský den v Ga-Pa. Odermatt ovládl sjezd a 54. triumfem vyrovnal Maiera

Marco Odermatt na trati sjezdu v Ga-Pa.

Šampionka Maděrová se vrací do závodů. V Krynici byla v kvalifikaci druhá

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu pět zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Minisérie Monyová dokazuje, jak křehká je lidská bytost v rukách manipulativního predátora

Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Komentář

Svrhne Lví řev režim v Íránu? Naplnit tak široký cíl vojenské operace je velmi nejisté

Premium
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Životní prostředí nebyl můj sen, přiznal Turek. S Červeným funguje jako tandem

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

ilustrační snímek

OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.