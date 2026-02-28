Svrhne Lví řev režim v Íránu? Naplnit tak široký cíl vojenské operace je velmi nejisté

Před čtyřmi lety právě takovou válku světu předvedlo Rusko, když napadlo Ukrajinu. A před rokem ji ukázal Izrael (posléze se k němu přidaly USA), když zaútočil na jaderná zařízení Íránu.
Odstranit režim je úplně jiný džob než odstranit hrozbu toho či onoho vývojového střediska jaderných zbraní. Jak jsme viděli loni, ani v jejím případě není výsledek na sto procent, ale daleko více to platí pro změnu režimu.
To nejsou proxy války se zástupnými aktéry. Války proti teroristům, separatistům, klanům či obecně „nevládním aktérům“. To nejsou války typu bojů s Hamásem, Hizballáhem či Húsii. Jsou to války suverénních států, členů OSN, které už měly patřit do historie. Jak vidíme, tak nepatří.
Jaký mají cíl? Jaký cíl má dnes zahájená válka – ať už bude jakkoliv krátká či dlouhá – proti Íránu? To není zcela jasné. Vojenské operace tohoto typu mívají zvláštní poetiku danou jejich názvy. Američané svou operaci nazvali Velkolepý hněv. Izraelci tu loňskou Vzpínající se lev. A společný název pro nynější americko-izraelskou akci zní Lví řev.
Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
Za to se skryje leccos. Ale političtí lídři mluví o svržení íránského režimu. A tady jde poetika stranou.