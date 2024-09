Rusko a Írán spojuje víc než bombardování Ukrajiny. Dokonalá souhra to ale podle expertů není

Oba muži sedí uprostřed místnosti v pozlacených křeslech. Spojuje je mnohé. Funkce i vzájemný zájem. Někdejší ruský ministr obrany a nynější tajemník Bezpečnostní rady Sergej Šojgu nečekaně navštívil Teherán a sešel se se svým kolegou Alím Akbarem Ahmadianem.

O tom, že Šojguova návštěva Íránu nebyla naplánovaná, svědčí i to, že na setkání s Ahmadianem chyběla vedle íránské vlajky ruská trikolora.

Podle agenturních zpráv Šojgu se svým kolegou zhodnotil plnění dříve podepsaných dohod. A také podpořil „íránskou politiku včetně budování obchodních tras a koridorů s Ázerbájdžánem“. Zdali se hovořilo i o dodávkách íránských raket, které mají posílit Rusko v útocích na Ukrajinu, uvedeno nebylo.

Geo News @GeoTienou 🇷🇺🇮🇷 #Iran : Chairman of the Russian security council Shoigu in surprise visit to Tehran to meet secretary of Iran's national security council Ahmadian. https://t.co/76IiKL8fxg oblíbit odpovědět

Bývalý ruský ministr obrany rovněž předal blíže neurčený vzkaz od Vladimira Putina íránskému prezidentovi Masúdu Pezeškjánovi. Se vší pravděpodobností se mohlo jednat o souhlas s podepsáním dohody o strategické spolupráci mezi Moskvou a Teheránem, k němuž má dojít na říjnovém summitu BRICS v ruské Kazani za účasti íránské hlavy státu.

Spřízněni společným nepřítelem

Šojgu zamířil do Íránu hned po své návštěvě Sýrie, které předcházela cesta do Severní Koreje. Zároveň jde o druhou cestu ruského exministra obrany do Teheránu za poslední měsíc a půl, a druhé sekání s Ahmadianem, který nedávno navštívil Petrohrad, v průběhu sedmi dní.

Zintenzivnění kontaktů mezi Moskvou a Teheránem vypovídá o mimořádné úrovni rusko-íránských vztahů. Jejich váha vyrostla po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022.

„Rusko-íránské vztahy jsou dnes skutečně na bezprecedentní úrovni, alespoň v historickém měřítku. Je to samozřejmě vidět v oblasti vojensko-technické spolupráce, v níž se Rusko a Írán dostaly na absolutně jinou úroveň. To je samozřejmě zvláště pozoruhodné z pohledu Íránu, protože ještě před několika lety bylo obtížné si představit, že by Rusko mohlo dovážet zbraně z Íránu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Nikita Smagin, orientalista a někdejší zpravodaj ruské agentury TASS v Teheránu.

Ruský prezident Vladimir Putin a nynější tajemník Bezpečnostní rady Sergej Šojgu (vpravo) při schůzce s tajemníkem íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alím Akbar Ahmadianem v Konstantinově paláci na předměstí Petrohradu. (12. září 2024)

Podle jeho slov se zvýšil počet kontaktů mezi představiteli obou zemí a podepsaných dohod.

„Když vezmeme ekonomickou sféru, tak tady není všechno tak jednoduché. Na jednu stranu k rozvoji určitě dochází, ale na druhou stranu obchod mezi Ruskem a Íránem nedosáhl nové úrovně. Ruský export do Íránu zůstal přibližně na stejné úrovni jako před začátkem války na Ukrajině. Zároveň se mírně zvýšil íránský export do Ruska, ale nevýrazně,“ vysvětluje.

Ruský orientalista Alexej Skrjabin poukazuje na klíčový faktor v aktuálních vztazích mezi Moskvou a Teheránem.

„Zlepšení rusko-íránských vztahů je dáno i tím, že v podstatě mají jednoho společného nepřítele: Spojené státy americké. Zvláště nyní, kdy obě dvě země musí doslova bojovat s ukrajinským a izraelským ‚protektorátem Amerika‘, cítí svou vzájemnou historickou blízkost, což Moskvě i Teheránu samozřejmě pomáhá najít další styčné body. Vstup Íránu do Šanghajské organizace pro spolupráci v roce 2023 a BRICS v roce 2024 znamenal další posílení osy Peking-Moskva-Teherán, v jejímž rámci se státy stále více snaží vytvořit agendu paralelní s agendou západních mocností,“ sdělil expert webu Lidovky.cz.

Strategická spolupráce

V druhé polovině října by měl v tatarstánské metropoli Kazani na summitu organizace BRICS Vladimir Putin se svým íránským protějškem Masúdem Pezeškjánem podepsat dohodu o strategické spolupráci. Tento dokument by měl stvrdit aktuální mimořádně intenzivní vztahy mezi Ruskem a Íránem.

„V tuto chvíli je těžké říci, zda za podpisem této dohody bude něco víc než jen memorandum. Nová bilaterální dohoda má za cíl dostat rusko-íránské vztahy na úroveň, která by odpovídala současné situaci. Je nutné si uvědomit, že hospodářská, dopravní a vojenská spolupráce mezi zeměmi se výrazně rozvíjí i bez podepsání dohody o strategické spolupráci. Podpis dohody však může sloužit jako další střednědobá a dlouhodobá cestovní mapa, která zdůrazňuje vážnost vztahů mezi Moskvou a Teheránem,“ domnívá se Skrjabin.

Nikita Smagin podotýká, že Írán má zájem na podepsání takové dohody se všemi klíčovými partnery. Strategické partnerství Teherán na papíře spojuje s Čínou či Venezuelou.

„Celkově tyto dohody byly vlastně memoranda o záměru. To znamená, že tam nebylo nic tak zásadního, aby to radikálně změnilo povahu vztahů mezi oběma zeměmi. Předpokládám, že obsahem bude ujištění, že obě země mají zájem na rozvoji vztahů v mnoha oblastech, možná i tyto oblasti budou uvedeny: ekonomika, energetika a vojenská spolupráce. Nick konkrétního nebo závazného neočekávám,“ říká orientalista.

Klíčovým ekonomickým projektem Ruska a Íránu je dopravní koridor Sever-Jih. Dříve byl označován jako mezinárodní projekt, který měl spojovat Indický oceán a Evropu přes ruské území a do určité míry konkurovat čínské Nové hedvábné stezce, ale i přepravě přes Suezský průplav. Z toho však sešlo.

„Z mezinárodního projektu se za poslední dva roky stal rusko-íránský projekt s ázerbájdžánským zájmem, který má zajišťovat obchodní výměnu mezi Ruskem a Teheránem,“ podotýká Smagin.

„Dopravní koridor Sever-Jih je jedním z těch projektů, které na papíře vypadají nadějněji, než jsou ve skutečnosti. Alespoň v současné chvíli. Přestože se kapacita koridoru stále zvyšuje a strany pravidelně rozvíjejí logistickou síť, dnes tento projekt zdaleka nedosahuje takových přepravních objemů, které by mohly kvalitativně změnit logistiku v regionu. Obecně tento infrastrukturní projekt lze však označit za nejambicióznější v rámci rusko-íránských vztahů,“ souhlasí Skrjabin.

Oba experti se však shodují v tom, že papírově je projekt pro Rusko výhodný, současně má však řadu slabých míst v podobě slabě rozvinuté infrastruktury, které neumožňují efektivně koridor využít. A to i pro obcházení západních sankcí.

Limity sbližování

Ačkoliv Írán vojenskými dodávkami podporuje Moskvu v agresi vůči Ukrajině, paradoxem je, že neuznává ruskou anexi ukrajinského území, včetně obsazení poloostrovu Krym v roce 2014. Jak sdělil tento týden Pezeškján novinářům během zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, Teherán nikdy neschvaloval agresi proti Ukrajině.

„I přes některá sbližování, která v současnosti probíhají, Írán stále zastává pragmatický přístup k Rusku. Přiznání sporných území není záležitostí sympatií. A Rusko za uznání Krymu Íránu nic zásadního nenabídlo. Naopak Rusko v případě území, na kterých si Írán dělá nárok, nezaujalo proíránský postoj. Především v otázkách týkajících se sporných ostrovů v Perském zálivu mezi Íránem a zeměmi Perského zálivu,“ podotýká Nikita Smagin.

„Takový krok nepřinese Íránu významné výhody v bilaterálních vztazích s Ruskem, ale zároveň nenávratně poškodí mezinárodní prestiž země, což by mohlo vést ke zvýšenému sankčnímu tlaku a zhoršení vztahů s jeho sousedy. Je docela možné, že v budoucnu uvidíme nějaké změny v otázce uznání území získaných Ruskem, ale to bude do značné míry záviset na vývoji událostí na frontě, a také na výsledcích mírových jednání mezi Kyjevem a Moskvou, až se konečně uskuteční,“ vysvětluje Alexej Skrjabin.