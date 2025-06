Padne íránská teokracie? Svrhnout režim je možné, ale otázka zní, zda pak nebude hůře

Ten příběh ukazuje, že svrhnout diktátora (Kaddáfí byl zabit jako pes) či režim není tak těžké. Ale že poté může být hůře. Z Libye je od té doby rozpadlý stát ovládaný bojůvkami, sloužící jako východiště migrantů mířících přes moře do Evropy.

Připomínat si to teď není samoúčelné. I nyní se spekuluje, že podobně by bylo možné změnit režim v Íránu. Že izraelské nálety nemají jen zničit jaderný zbrojní projekt, ale též připravit změnu režimu. Že režim fanatických islamistů, ohrožující vlastní občany, skrze bojůvky typu Hamásu či Hizballáhu klid v regionu a skrze teroristy i cíle v zámoří (útoky na židovské cíle v Buenos Aires před třiceti lety), by mohl padnout. Je ta šance reálná? Je to důvod k euforii? Toť otázka.

„Drtivá většina populace“ jde s námi?

Od středy to navíc není jen spekulace. Rezá Pahlaví, nejstarší syn posledního íránského šáha, ve svém americkém exilu pronesl silná slova. Čtete-li novinový titulek Je na čase vzít si Írán zpět, máte pocit, jako byste slyšeli Donalda Trumpa.

„Mladý“ Pahlaví (je mu 64 let) mluvil jako muž jistý si svou věcí. Jistý si tím, že jasná většina z 85 milionů Íránců je tvrdě naladěna proti režimu ajatolláhů a uvítala by příchod demokracie západního typu, třeba i násilím zvenčí. Řekněme pomocí stíhacích bombardérů Izraele a USA. Pahlaví dokonce vyzval íránský lid, aby se nebál nestability či propuknutí občanské války.

Německý web Die Welt zase uvádí rozhovor s íránskou feministkou (dříve vězněnou) Nasrín Sotúde titulkem Drtivá většina populace se chce režimu zbavit. Přitom sama Sotúde euforii nepodléhá, říká, že mnozí se – stejně jako ona – řídí spíše heslem „tato válka není naše“. Ale západní média, jak už to bývá, sáhnou po titulku znějícím akčně, ba aktivisticky.

Jak si to vše přebrat? Jen úplný necita by řekl, že Íránci mají takový režim, jaký si zaslouží. Našinec by jim jistě přál lepší osud. Ale vtírá se otázka. Do jaké míry jsou hlasy z exilu nebo z opozičních teheránských elit (obyvatelé moderních velkoměst obnášejí, řekněme, 30 procent tamní populace) reprezentativní? Nakolik slova typu „drtivá většina populace“ znamenají, že režim by padl docela hladce?

Značnou roli může hrát i další věc. Ano, hodně Íránců zřejmě necítí loajalitu vůči režimu. Ale ti samí lidé mohou výrazně cítit loajalitu vůči své zemi, zvláště v době, kdy se stala cílem leteckých útoků. Takže pozor na euforické prognózy.

Pokud si exilový titulární šáh myslí, že by se mohl do Íránu po změně režimu vrátit, zásadní otázka zní: kolik Íránců si myslí totéž? Vždyť těm, kteří ještě šáhův režim skutečně pamatují, už musí být 60 a více let. A takoví lidé v Íránu tvoří, řekněme, desetinu populace.

A ještě něco. Pamatovat si šáhův režim znamená pamatovat si i takové věci, kdy tajná policie nechávala „mizet“ aktivní odpůrce, opozičníky onoho režimu.

O návratu může exilový šáh jen snít

Takže pozor, abychom slova exilových Íránců nebrali jako zjevenou pravdu, o níž se vůbec nepochybuje. Západ si může osvěžit, jak se před 23 lety americký prezident George Bush mladší nechával „ukecávat“ exilovými Iráčany (Ahmad Šalábí) k invazi do Saddámova Iráku. S tím, že Iráčané jsou prý nadržení na západní demokracii. Jak si ještě pamatujeme, Bush se „ukecat“ nechal, v březnu 2003 invazi zahájil, ale až na místě se ukázalo, že vše je poněkud jinak. I proto je teď jistá střízlivost na místě.

Svrhnout režim silou zvenčí je vždy ošidné. Dokládá to Irák, Libye, do velké míry Sýrie (tam se činili domácí islamisté, leč se značnou pomocí Turecka). A ještě ošidněji působí snahy o obnovu monarchií. Po druhé světové válce monarchie padaly hojně – co se týče Evropy, tak v Itálii, Rumunsku, Bulharsku či Řecku, jinde třeba v Iráku, Jemenu, Etiopii, Íránu, Nepálu. Žádná z nich ale nezažila vážný, natož úspěšný pokus o obnovu.

Jestli se tu někdo vymyká, tak pouze bulharský Simeon (*1937). Jako malý byl z boží milosti carem Simeonem II. (1943–1946, vládl za něj regent). Po letech exilu a po pádu komunismu se do Bulharska vrátil, založil politickou stranu, vyhrál volby a stal se premiérem Simeonem Borisovem (2001–2005).

Teď může obcházet aristokraty a po paroubkovsku říkat: Kdo z vás to má? Kdo z vás zdědil trůn a pak ještě vyhrál volby? Ale že by měl podobnou šanci exilový íránský šáh, tomu snad nevěří ani on sám.