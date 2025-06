Írán má jedno eso v rukávu. Ví, že Trump nemůže odpovědět

Teherán dlouho na Blízkém východě hraje roli regionální mocnosti a napříč regionem podporuje všechny formy islamistického extremismu. Najednou se ale zdá bezbranný. Jeho rakety jsou proti izraelské protivzdušné obraně málo účinné a pozemní operace kvůli absenci přímé hranice neproveditelná. Ajatolláhové, zdá se, přešlapují na místě.

Na jejich straně je ale zároveň jedna nezanedbatelná výhoda. Jakkoli americký prezident Donald Trump svolil k přímému zapojení do konfliktu, učinil tak pouze s vážnými výhradami své republikánské politické základny. Zatímco mainstreamovými americkými médii je Trump oslavován (The Wall Street Journal) či opatrně chválen (The New York Times, The Washington Post), jeho nejvěrnější jsou v šoku.

Hnutí MAGA stojí na odporu k „nekonečným válkám“, které se odehrávají ve vzdálených zemích, jež většina Američanů ani neumí najít na mapě. Jeho hlavní hrdina – Donald Trump – teď ovšem jednoznačně vykročil přesně opačným směrem, než by si přáli – vstříc nové válce a potenciálně dalšímu bolestivému zapojení USA do konfliktu mezi lidmi – abychom parafrázovali Nevilla Chamberlaina -, o kterých toho „vědí tak málo“.

Jistě, Trump sice Američanům slíbil, že se jedná jen o jednorázovou akci – jeden nálet na jaderná zařízení a šmytec. Kdo to ale může zaručit? Jakmile padne první rána, všechna pravidla jdou stranou a řetěz událostí se dá jen těžko předvídat.

Trump – ke zděšení Tuckera Carlsona a MAGA příznivců – dokonce o víkendu začal koketovat s myšlenkou změny režimu v Teheránu, tedy přesně té věci, které se každý jeho volič vždycky bál jako čert kříže. „Změna režimu“, to je přece Bush a nekonečné války v Afghánistánu a Iráku – ty, které USA stály tisíce životů, miliardy dolarů a stejně nic nevyřešily. V Afghánistánu vládne Talibán a Irák je nefunkční stát, na jehož území působí řada extremistických skupin.

Dá se jen těžko předvídat, co Írán podnikne dál. Nějakou formu odvety jistě zvolit musí, protože jinak by si tamní režim zahrával s totální ztrátou legitimity. K čemu je politické vedení, které nedokáže ochránit vlastní území a nechá na sebe házet bomby? V roce 2020 – po atentátu na velitele revolučních gard Kásima Sulejmáního - to Teherán vyřešil tak, že zaútočil na americké základny v Iráku, dal si ale dobrý pozor na to, aby nezabil jediného amerického vojáka. Něco podobného lze předpokládat i teď.

Ajatolláhové jsou sice v úzkých, ale čas je na jejich straně. Pokud dokážou stávající krizi přečkat, jejich režim to nejspíš vydrží. Vždycky totiž můžou operovat s předpokladem, že další eskalace ze strany USA je nepravděpodobná. Jeden útok ještě MAGA zvládla, ale další už by mohly její trpělivost namáhat příliš. A pokud by Trump přišel o MAGA, zbyde mu „deep state“ a liberálové ve městech. Těžko říct, kdo ho nenávidí víc. Trump je příliš chytrý politik, než aby tohle dopustil.