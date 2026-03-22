Už to nemůže být horší? Kdeže. Další důsledky války s Íránem by byly šokem i pro Evropu

Za prvé, USA a Izrael ani Írán ještě na energetická zařízení v Perském zálivu neútočí masivně. Ano, americké a izraelské útoky na íránské plynové pole Jižní Pars a posléze útok Íránu na zařízení zpracovávající plyn z navazující katarské části (dohromady jde dle některých metrik o největší těžební plynové podmořské pole na světě) vyvolal paniku a růst cen. Způsobuje to problémy v Íránu, ale také třeba v Indii, kde používají katarský plyn na vaření miliony lidí.
Navíc je stále uzavřen Hormuzský průliv, takže je omezen i vývoz surovin na výrobu hnojiv nebo třeba počítačových čipů, což vede k růstu cen. Nicméně útoky mohou být mnohem masivnější a omezit export surovin ještě více. Může dojít i k uzavření alternativní exportní trasy ropovodem k Rudému moři, a to na měsíce či léta. K tomu může dojít, když se USA pokusí obsadit ostrov Charg, odkud se vyváží většina íránské ropy, a Teherán odpoví mohutným protiúderem.
Za druhé, Írán může zaútočit na elektrárny a odsolovací zařízení ve státech Perského zálivu. To by podle některých údajů vedlo k tomu, že by bylo třeba v průběhu několika dní evakuovat například celý Rijád, hlavní město Saúdské Arábie. Reálně by to byly spíše týdny, ale i tak by to byl problém. Ovšem třeba v případě Dubaje a především Abú Dhabí, by kolaps celého města trval zhruba tři dny.
Výsledkem by byla uprchlická vlna milionů lidí, která by se tlačila dál a dál. Je otázkou, zda by v takové situaci šlo udržet v těchto zemích pořádek. A je otázkou, jak by dopadly americké vojenské základny v oblasti, které jsou také závislé na místní infrastruktuře a jejichž přechod na nezávislé zásobování by byl složitý a drahý.
Šok pro Evropu
Za třetí, celosvětovou ekonomickou situaci může ještě víc zhoršit americký prezident Donald Trump. Ve snaze udržet doma nízké ceny paliv by mohl zakázat vývoz jak zpracovaných paliv, tak ropy a plynu z USA. Momentálně sice zdroje z Washingtonu tvrdí, že se to nestane, žádná záruka ale není.
Případně může Trump zavést v USA cenovou regulaci, aby udržel nízké ceny. A cenové stropy by musely vést k omezení vývozu, protože jinak by firmy raději vyvážely, než prodávaly doma. Omezení vývozu by vedlo ke zvýšení cen na světovém trhu, protože USA jsou čistým exportérem energetických surovin. Americe by to příliš nepomohlo.
Tamní trh s benzínem, a zejména naftou, je geograficky roztříštěný a závisí i na dovozu. Převoz suroviny a přenastavení rafinérií by však zvýšilo náklady, na což by výrobci zareagovali zvýšením cen nebo snížením produkce. Musela by nastoupit cenová regulace a s ní plánování výroby a prodeje. Kam to vede, si dokážeme na základě zkušeností se socialistickou ekonomikou domyslet.
Tento vývoj by nejvíce poškodil Asii, ale šok by to byl i pro Evropu. Rostoucí ceny energií by se promítly do všeho, vzrostla by inflace a nastal ekonomický propad. Navíc by zřejmě přišly celní války ve snaze přenést náklady na někoho jiného. Jako exportní velmoc by to opět odnesla Evropa. Zesílilo by volání po opětovném nákupu ruského plynu a ropy. Ani to by nebyla žádná záchrana, bylo by to z deště pod okap.
Obnovení dodávek by trvalo nějakou dobu a znamenalo by to závislost na Rusku, které by požadovalo od Evropy politické ústupky. Minimálně ukončit podporu Kyjeva, který by se pak snažil zničit veškerou plynovou a energetickou infrastrukturu umožňující přepravu ropy a plynu do Evropy. Tento scénář nemá žádný dobrý konec. Především pro Evropu ne.