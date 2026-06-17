Když nefunguje ani větší síla. Na stole je dohoda s Íránem, kvůli níž je Trump terčem posměchu

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Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí před stadionem v Los Angeles před utkáním na mistrovství světa proti Novému Zélandu. | foto: AP

Břetislav Tureček
Úhel pohledu   18:00
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Írán nikdy nevyhrál žádnou válku, ale také nikdy neprohrál žádné vyjednávání. Tímto titulkem shrnul jeden analytický server podstatu konfliktu, který v oblasti Perského zálivu vyvolaly na konci února Izrael a Spojené státy, když napadly Islámskou republiku.

Írán sice přišel o desítky klíčových osobností režimu včetně nejvyššího vůdce teokracie ájatolláha Alího Chámeneího, zabity byly i tisíce řadových vojáků a civilistů, výrazně byly poničeny i technické kapacity íránských ozbrojených sil, velké škody utrpěla i civilní infrastruktura. Hned první den války Američané zmasakrovali dvě stovky dětí v mínábské škole a ačkoli Washington sliboval řádné vyšetření incidentu, tak ten kdo čeká na jeho výsledky, čeká dodnes.

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Úhel pohledu

Když nefunguje ani větší síla. Na stole je dohoda s Íránem, kvůli níž je Trump terčem posměchu

Premium
Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí před stadionem v Los Angeles...

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