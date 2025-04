Američané svádějí s Íránci souboj o jaderný program i o prestiž

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí komentuje situaci v Sýrii. (11. prosince 2024) | foto: Office of the Iranian Supreme Le, Reuters

Tu Trump v roce 2018 halasně vypověděl a tím de facto zničil, ačkoli se ji Rusko, Čína i evropští signatáři marně pokoušeli ještě rok udržet při životě.

Zbraň Teherán stále nemá – ale mohl by

„Nedovolím, aby Írán získal jadernou zbraň,“ shrnul Trump hlavní postoj Washingtonu, který zastává i Izrael. A který – pro někoho možná překvapivě – dlouhodobě zastává i třeba Moskva a Peking. „Pokud Íránci nepřistoupí na dohodu, dojde na bombardování, jaké nikdy před tím neviděli,“ citovala v březnu Trumpa agentura Reuters.

Írán dlouhodobě namítá, že o nukleární arzenály neusiluje a že mu jakékoli zbraně hromadného ničení zakazují vyvíjet a vlastnit i třeba náboženské výnosy nejvyššího vůdce země ájatolláha Alího Chámeneího.

Realitu však aktuálně shrnul generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi, když před středeční návštěvou Íránu komentoval možnosti Teheránu bombu získat. „Je to jako skládačka. Mají jednotlivé dílky, které by jednoho dne eventuálně mohli složit dohromady. Ještě je k tomu nějaká cesta, ale nejsou daleko, to je potřeba říct,“ řekl Grossi listu Le Monde.

Tanečky kolem místa a protokolu

To, že rozhovory předminulou sobotu vůbec začaly, ale také jejich formát a místo, vůbec nebylo samozřejmé, a na upřesňovaní parametrů se zřetelně projevila snaha obou stran vytěžit co nejvíce pro posílení vlastní prestiže. Loni v létě se stal po předčasných volbách íránským prezidentem Masúd Pezeškiján, když jeho předchůdce Ebráhím Raísí zahynul při havárii vrtulníku.

Zatímco Raísí patřil ke konzervativnímu křídlu režimu, které je velmi skeptické k jakýmkoli kontaktům s Američany, Pezeškiján naopak dával najevo připravenost k dialogu – je přitom jasné, že tuto pozici by nemohl hlásat, pokud by k ní neměl požehnání vůdce Chámeneího.

Mezitím však byl v listopadu v USA po čtyřleté vládě Joe Bidena a demokratů zvolen republikán Trump. Ten okamžitě navázal na svou nesmlouvavou protiíránskou rétoriku, a z Teheránu začaly přicházet vzkazy, že Íránci jsou ochotni vyjednávat jedině jako rovný s rovným. „Pokud chcete jednat, jaký má smysl, že nám vyhrožujete?“ ptal se ještě zkraje dubna Pezeškiján.

Zanedlouho se však objevily informace, že nejbližší poradci přiměli Chámeneího ke změně stanoviska, a to v obavách, že pokud se namísto diplomacie dostane ke slovu ozbrojená konfrontace, mohlo by to spolu s hospodářskými těžkostmi Íránu vyvolat takovou vnitřní krizi, že by mohla být ohrožena i samotné existence teokratického režimu.

Ke koloritu patřilo i zdánlivé slovíčkaření poté, co Trump předminulé pondělí oznámil, že se povedou přímé rozhovory. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ještě pozdě večer kontroval, že půjde o rozhovory nepřímé.

Nakonec v ománské metropoli Maskatu předminulou sobotu mezi Arákčího týmem a Američany, které vedl Trumpův vyjednávač Steve Witkoff, pendlovali ománští hostitelé, ale po několikahodinovém maratonu těchto nepřímých rozhovorů se nakonec krátce setkali tváří v tvář i šéfové obou delegací. Pravdu tak měl Trump i Arákčí…

Podobně proběhly i včerejší rozhovory na ománské ambasádě v Římě, zástupci Íránu a USA se mj. domluvili, že ve středu začnou v Ománu jednat o technických parametrech dohody.

Co vlastně Američané chtějí?

O věcné stránce kýžené dohody je paradoxně známo velmi málo. Není totiž zcela jasné ani to, co Američané po Íránu požadují.

Za připomenutí stojí argumenty amerických a izraelských jestřábů, kteří v letech 2017 a 2018 u Trumpa úspěšně prosadili, aby smetl ze stolu Obamovu historickou dohodu. Ta výměnou za ukončení mnoha protiíránských sankcí mj. výrazně omezila strop íránského obohacování uranu na 3,67 procenta, nařídila snížení zásob radioaktivního materiálu v Íránu a vývoz přebytečných zásob do zahraničí, zavedla také poměrně striktní inspekce MAAE.

Inspektoři OSN opakovaně potvrzovali, že Teherán svoji část úmluvy dodržuje. Podle odpůrců íránského režimu ale byla nedostatečná, protože měla mít desetiletou platnost, a kritici tak tvrdili, že vlastně jen odkládá domnělé íránské úsilí získat nukleární zbraň.

Dále také kritizovali fakt, že se dohoda týkala pouze jádra a nikoli íránských balistických raket, zahraniční politiky Teheránu na Blízkém východě nebo třeba porušování lidských práv v Islámské republice. Tyto rozšířené, zpětně vznášené požadavky Teherán už tehdy označoval za pošetilé, a i evropští diplomaté poukazovali na to, že při jejich zahrnutí by Írán nepřistoupil ani na kýžené omezení jaderného programu.

Nyní se situace kolem těchto dodatečných témat do určité míry opakuje, USA však ale zatím vydávají rozporuplná stanoviska i ohledně toho, co vlastně chtějí v klíčové jaderné oblasti.

V úterý Witkoff v rozhovoru pro Fox News připustil, že Trumpovi bude vlastně stačit dohoda se stejnými parametry, jaké rozcupoval Obamovi. Tedy že i pro nynější administrativu je průchozí, aby Íránci uran obohacovali v omezeném a striktně monitorovaném režimu.

„Nepotřebují obohacovat nad 3,67 procenta,“ prohlásil Witkoff. „Teď se místy pohybují na 20 procentech, někde na šedesáti, a to je nepřípustné. Bude se jednat hlavně o ověřování procesu obohacování a toho, aby nešlo o zbrojení.“ Už od den později ale Witkoff americkou pozici výrazně posunul, když na síti X napsal že Írán musí zcela „zastavit a eliminovat obohacování (uranu) a program (jaderného) zbrojení.“

Íránci v uplynulých dnech na různých úrovních deklarovali, že jsou připraveni jednat o omezení svého jaderného programu i posílení dohledu v těch oblastech, které vyvolávají obavy. Zároveň ale stejně razantně opakují, že úplné zrušení jaderného programu, včetně obohacování uranu pro ně nepřipadá v úvahu. „Obohacování je realita. Jsme připraveni budovat důvěru ve vztahu k případný pochybnostem, ale obohacování tématem k vyjednávání opravdu není,“ řekl například ministr zahraničí Arákčí.

Teherán chce záruky, že si USA po volbách zase dohodu nerozmyslí

Írán neukončil obohacování uranu, ani když kvůli tomu léta čelil sankcím OSN – krizi ukončila až dohoda z roku 2015, kterou Teherán interpretoval jako uznání faktu, že coby signatář Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) má na tuto technologii právo.

Až na úroveň 60 procent, která není potřeba k energetickému využití uranu ani k žádným jiným civilním účelům, začali Íránci příležitostně obohacovat až po krachu dohody – takto vysokou úroveň obohacování jim nyní žádný závazek nezakazuje, ale vyvolává obavy, neboť technologicky je od 60 % k 90procentní hranici nutné k výrobě nukleární hlavice velmi malý krůček, jak naznačil i šéf MAAE Grossi. Teherán patrně obohacuje na 60 procent s cílem vyvíjet nátlak na protivníky a získat prostor pro ústupky na oboustranně přijatelný kompromis.

Kromě toho Teherán požaduje dvojí zásadní garance – že nějaká další americká administrativa případnou dohodu opět nezruší, tak jako to udělal Trump po Obamovi. A dále Íránci chtějí – jak např. tweetoval Chámeneího vlivný poradce generál Alí Šamchání – americké garance, že Islámskou republiku nenapadne židovský stát.

Dojde na sabotáž dohody Izraelem?

Obavy z izraelského angažmá nejsou bezpředmětné. Když před deseti lety Američané za Obamy pracovali na průlomové dohodě, židovský stát se ji snažil v zákulisí i veřejně torpédovat – Netanjahu tehdy například vystoupil v Kongresu, aby varoval před jejím uzavřením. Posléze izraelský premiér nepokrytě podporoval Trumpa, když od dohody odstoupil. Když se nyní se objevují analýzy, že i Trump by nakonec mohl přistoupit na kompromis, spolu s nimi do médií pronikají náznaky, že Izrael by mohl i nyní do dohody chtít „hodit vidle“.

Když se minulý týden vracel Netanjahu z Washingtonu po překvapivé návštěvě Bílého domu, byl posle svých slov velmi spokojený. Měl prý pocit, že jak Izrael, tak Trump se shodují na tzv. libyjském modelu, tedy scénáři z roku 2003, kdy libyjský vůdce Muammar Kaddáfí náhle odkryl své rozsáhlé programy zbraní hromadného ničení, nechal je mezinárodní experty zlikvidovat, a otevřel tak dveře rozsáhlým politickým i ekonomickým vztahům africké ropné mocnosti se Západem.

Libyjský model však výslovně odmítl citovaný íránský generál Šamchání – a nemusejí ho zjevně nakonec prosazovat ani Američané. Jak píše izraelský analytik Ben Kaspit, v zákulisí se proto izraelští činitelé obávají, že i nevypočitatelný Trump by přes své zjevné proizraelské inklinace mohl nakonec přistoupit na dohodu, která nebude pro Izrael dostatečná .

A navíc, že na rozdíl od Obamy nebo Bidena, nebude Netanjahu v takovém případě moci proti Trumpovi ani moci razantně vystupovat a protestovat. „To si Netanjahu nedovolí ani v případě, že se jednoho dne vzbudí a zjistí, že Trump s Íránci uzavřel dohodu ještě horší než Obama,“ řekl izraelský diplomatický zdroj.

Ředitel izraelské rozvědky Mosad David Barnea a ministr pro strategické záležitost Ron Dermer se v pátek pokusili v Paříži Witkoffa cestujícího k jednání do Říma přimět, aby zaujal více proizraelské pozice –údajně neuspěli. Už to, že vůbec budou USA s Íránem náhle jednat, oznámil Trump předminulé pondělí právě s Netanjahuem po boku. O pár dní později se objevila informace, že v zájmu jednání Trump odložil plány podílet se na společném útoku na Írán, který Izraelci plánovali nejspíš už na květen.

Izrael stále nevylučuje bombardování Íránu

Někteří izraelští činitelé proto anonymně skrz média dávají najevo, že ani Trumpova momentální diplomatická iniciativa nemusí židovský stát od napadení Íránu zastavit – např. list The Jerusalem Post napsal, že by šlo o útoky menšího rozsahu, než byly původně chystané, aby se tak Izrael obešel bez americké podpory, s níž počítal.

Agentura Reuters pak v týdnu citovala nejmenovaného íránského bezpečnostního činitele, podle kterého si je Teherán izraelských úmyslů vědom, přičemž jakýkoli útok by podle něj vedl k tvrdé odpovědi Íránu. „Máme zpravodajské informace z hodnověrných zdrojů, že Izrael plánuje velký útok na íránská jaderná zařízení. Tyto plány pramení z frustrace, že se rozjelo diplomatické úsilí, a také z toho, že Netanjahu potřebuje konflikt jako cestu ke svému polickému přežití.“

Po deseti letech tedy opět může celý svět s napětím sledovat, zda snaha zkrotit íránské ambice povede k uklidnění, nebo naopak skončí krachem a novou rozsáhlou krizí. Tak jako za Obamy, i za jeho velkého kritika Trumpa jsou zase ve hře nejen strategické zájmy tří zemí, ale také třeba osobní zájmy a povahové rysy klíčových aktérů.