Navzdory tomu je jasné, že šedesátidenní příměří USA a Íránu, které má umožnit uzavření mírové dohody, je hodně křehké. Ve hře je otázka, kdo bude mít rozhodující vliv v Perském zálivu a kdo bude ovládat Hormuzský průliv. Írán testuje, kam až zde může zajít.
Nejasné memorandum
USA se nemohou s íránskou dominancí ztotožnit. Proto americký ministr zahraničí Marco Rubio při své návštěvě Perského zálivu minulý týden před arabskými spojenci deklaroval, že USA trvají na „volné, bezpodmínečné a neomezené plavbě v průlivu bez íránských mýt, poplatků nebo pokusů o uplatnění kontroly“.
Problém ale spočívá v tom, že uzavřené americko-íránské memorandum o porozumění budoucí podobu správy Hormuzského průlivu definuje jen velmi nejasně. Írán má spolu s Ománem spolupracovat na „definování budoucí správy“ vodní cesty, čímž by ovšem Teherán fakticky získal formální roli v jejím řízení. Íránci už v tomto směru podnikají konkrétní kroky.
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Založili „Úřad Perského zálivu“, který vydal pravidla pro zpoplatněný průjezd lodí průlivem. A íránské revoluční gardy vyzvaly všechny lodě, které chtějí průlivem proplout, aby to činily v koordinaci s nimi. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí navíc kategoricky prohlásil, že kontrola průlivu patří jen Íránu a varoval před zpochybňováním tohoto faktu, což může zpozdit „znovuotevření této strategické dopravní tepny“.
Stále rizikové projetí
V každém případě teď platí, že návrat k běžnému provozu v průlivu je stále v nedohlednu. Námořní společnosti tonou v nejistotě. Projetí průlivem je stále rizikové, lodě musí počítat s podmořskými minami, útoky íránských dronů nebo hlídkových členů revolučních gard.
Po posledních útocích v Perském zálivu se i z tohoto důvodu zastavila humanitární evakuace v gesci Mezinárodní námořní organizace, která z něho má dostat více než pět set uvízlých plavidel s jedenácti tisíci námořníky.
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Napětí kolem „Hormuzu“ ukazuje, že není na místě optimismus Bílého domu, že se podaří mírovou dohodu se všemi spornými otázkami uzavřít do 60 dnů. Nedělní redakční komentář listu The Wall Street Journal dokonce uvedl, že Írán dává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi na výběr, buď před Íránci kapitulovat, nebo otevřít průliv silou.
Teď jde ale spíš o to, zda se spory o provoz v průlivu budou odehrávat na kontrolovatelné úrovni, nebo se vymknou kontrole a dojde k nějaké opětovné eskalaci s nepředvídatelným výsledkem.
Autor je bezpečnostní analytik.