Íránu hrozí válka. Ve hře o její odvrácení jsou uran, rakety a perská historie

Jedním z výsledků jeho práce je publikace Negotiating with Iran – Wrestling the Ghost of History (Vyjednávání s Íránem: zápas s přízrakem historie). V ní mnohokrát připomíná, že íránští vyjednavači vždy chtě nechtě zohledňují historii své země, včetně střetů s jejími protivníky i jejich zákeřných úskoků – ať už to byly vraždy středověkých šíitských vůdců, válka vyvolaná Saddámem Husajnem a jeho chemické útoky, nebo puč, na kterém se v roce 1953 v Íránu podílela CIA.
„Co Američané budou potřebovat, je vědomí toho, že dějiny a kultura Íránu a jejich dlouhodobý vliv jsou hluboce zakořeněny v íránském vědomí,“ píše pak Limbert. „Minimálně toto vědomí ochrání Američany před tím, aby byli zmatení a překvapení zdánlivě nekoherentními a nevysvětlitelnými kroky íránských vyjednavačů. Takové vědomí Američanům pomůže zasadit íránské kroky do srozumitelného rámce.
Tím se lze vyhnout mentální pasti, do níž se v minulosti chytilo mnoho Zápaďanů, kteří nedokázali porozumět pozadí íránských protiakcí, vysvětlovali je závěry, že Íránci jsou iracionální, emocionální a nestabilní. Taková nálepkování a zkratky však zaručují selhání vyjednávání, protože odstraňují nuance, kladou těžké otázky stranou a znemožňují zkoumání toho, co může ležet za zdánlivě nevysvětlitelnými kroky Íránců.“
Rozhodují generálové, nikoli duchovní
I dnes se samozřejmě nabízí úplně jednoduché vysvětlení všeho, co se děje na Blízkém východě, které zní zhruba tak, že být věci podle představ USA a Izraele, už dávno celý region vzkvétá v míru a prosperitě. A jediný, kdo tomu brání, je Írán, který fanaticky a iracionálně žene Blízký východ do záhuby – tu zbrojením, tu jaderným programem či podporou Hamásu, Hizballáhu a spol. Tuto tezi prosazuje na Západě řada politiků a lobbistů na sociálních sítích.
Problém je v tom, že situace je ještě horší: íránský režim je naopak velmi racionální, a fanatický už vůbec není. Před několika týdny například s bezprecedentní brutalitou a strojovou chladností pozabíjel tisíce vlastních občanů, když rozsáhlé protesty a násilnosti v ulicích vyhodnotil jako zásadní hrozbu pro stabilitu Íránu a politické přežití establishmentu.
O přežití usiluje teheránský režim i na světové scéně, kde je stále vnímán jako středověká teokracie ovládaná ájatolláhy, ačkoli o zásadních věcech v Íránu už dávno rozhodují generálové – i o potlačení nepokojů nejednalo nějaké shromáždění starců v bílých a černých turbanech, ale Nejvyšší rada národní bezpečnosti. A bezpečnostní establishment má spolu s diplomaty hlavní slovo i v hledání způsobů, jak nyní zemi vymanévrovat z hrozby napadení americkými a izraelskými silami – při zachování základních odstrašujících kapacit a étosu hrdé a neponížitelné země.
Ještě loni na jaře, když se po opětovném nástupu Donalda Trumpa rozbíhaly diplomatické tanečky k obnovení íránsko-amerických rozhovorů o jaderném programu, nebylo jasné, co vlastně budou Američané požadovat – zda jen omezení obohacování uranu, nebo jeho úplné zastavení. Nakonec Trump pod silným tlakem domácího tvrdého křídla a Izraele začal požadovat úplné zastavení obohacování.
Mezi pátým a chystaným šestým kolem rozhovorů však 13. června Izrael začal útočit na íránské jaderné, vojenské i civilní cíle, Írán v reakci odpaloval drony a stovky raket na Izrael, a následné zapojení USA do protiíránských útoků už je podtrhlo fakt, že diplomacie načas skončila.
Nyní se jedná znovu – v Ománu a tento týden v Ženevě – a deklarovaným cílem je odvrátit další válku. „Írán by udělal velmi dobře, kdyby na dohodu přistoupil,“ prohlásila ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, zatímco USA přesouvají do okolí Islámské republiky masivní vojenské síly.
Nula, nebo kompromis?
Podstata rozhovorů v tuto chvíli samozřejmě není, zda Írán smí nebo nesmí mít jaderné zbraně. Proti tomu, aby se v regionu dostaly jaderné arzenály po Izraeli, Indii a Pákistánu do rukou další zemi, nevystupuje jen Západ, ale také Rusko a Čína, které jinak léta poskytují Íránu diplomatickou a ekonomickou ochranu. Samotný Teherán pak popírá, že by jaderné zbraně získat chtěl.
„Prezident USA Donald Trump říká, že Írán by neměl mít jadernou zbraň, a my to přijímáme, protože jaderné zbraně odmítáme. To je naše politické, náboženské, humanitární a strategické stanovisko,“ řekl loni íránský prezident Masúd Pezeškiján v rozhovoru pro al-Džazíru. „Věříme v diplomacii, takže jakákoli budoucí jednání se musí řídit logikou win-win a nepřijmeme hrozby ani diktát.“
Jenže aktuálně se nezdá, že by pro „win-win“ výsledek byl nějaký prostor. Spor se aktuálně vede o obohacování uranu, kdy Američané trvají na úplné nule a odmítají i kompromisy, které už v minulosti fungovaly – obohacování na jasně danou a mezinárodně hlídanou hranici nezneužitelnou ke zbrojení a zároveň přesun více obohaceného materiálu do zahraničí nebo jeho naředění v Íránu, íránské obohacování v rámci nějakého mezinárodního konsorcia a podobně.
Velké otazníky však vyvolávaly některé íránské postupy v uplynulých letech. Teherán dodržoval dohodu uzavřenou ještě za amerického prezidenta Obamy a pod přísným dohledem obohacoval pouze na 3,67 procenta, a zbavil se přebytečného materiálu – Rusko tehdy z Íránu odvezlo 11 tun obohaceného uranu a podobně je prý připravené pomoci dohodě i nyní.
Avšak poté Donald Trump od dohody v roce 2018 jednostranně odstoupil, a když se zhroutila úplně a ani evropské státy už nedokázaly zabránit opětovnému obnovování protiíránských sankcí, Teherán obohatil asi 400 kilogramů uranu až na 60 procent. Ponechme stranou, že se teď jasně neví, co s ním vlastně je. Loni někteří američtí činitelé tvrdili, že rozsáhlé bombardování ho navždy pohřbilo hluboko pod zemí, dnes už ale i samy Spojené státy připouštějí, že zničen být vůbec nemusel, že ho Íránci stačili ukrýt na bezpečné místo, a nyní tedy USA požadují, aby se ho vzdali.
Obohacování jako vyjednávací postup
Důležitější otázka byla, proč Íránci na jaře 2021 na 60 procent vůbec obohacovali, když to není potřeba k žádným známým civilním účelům. I v Česku někteří komentátoři a influenceři tvrdili, že Írán nemůže takto vysoce uran obohacovat s jiným cílem než sestrojit nukleární hlavici. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), které Teherán proces předem nahlásil, tehdy vydala zprávu, že by teoreticky – kdyby Írán skutečně zbraň získat chtěl a začal na ní pracovat – stačilo uvedené množství po obohacení na 90 procent na výrobu devíti hlavic.
Jenže už tehdy se nabízela i jiná vysvětlení íránského počínání. Například americký jaderný expert Robert E. Kelley už v roce 2021 v analýze pro renomovaný Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI) rozebíral, že šedesátiprocentní hranice nebyla náhodná, neboť kaskády centrifug obohacují na 20, poté z dvaceti na šedesát procent, a teprve dalším procesem by bylo možné postoupit k uranu vhodnému k výrobě bomby. „To silně naznačuje, že rozhodnutí Íránu mělo vyslat politický signál: ‚zašli jsme tak daleko, jak jsme mohli v reakci na provokace, aniž bychom vyráběli uran o kvalitě vhodné pro výrobu zbraní‘,“ napsal Kelley.
Aktuálně se potvrzuje další teorie, že Íráncům nešlo nutně o materiál pro nukleární hlavici, ale spíš o politický nástroj. Obohacením na 60 procent totiž Teherán získal prostor, aby měl kam ustupovat při jednáních s Američany.
Ředitel íránské jaderné agentury Mohammad Eslámí minulý týden naznačil „možné zředění“ uranu obohaceného na 60 procent v případě, že budou vůči jeho zemi zrušeny všechny sankce. „Tato záležitost závisí na tom, zda budou výměnou všechny sankce skutečně zrušeny, nebo ne,“ řekl Eslámí na tiskové konferenci, a nebyl jediným představitelem režimu, který tvrdí, že k jednání je přechod od 60 procent například na dvacet nebo i pět procent – ale nikoli na nulu, jak chtějí Američané.
Planá jednání jen jako alibi?
Kromě zastavení jaderného programu požadují USA přes vytrvalý odpor Teheránu jednání rozšířit i na další otázky, zejména požadují, aby se Írán zbavil svých balistických raket. Důvodem je fakt, že jimi Írán může zasáhnout mj. americké základny v širokém okolí a také Izrael. Z pohledu teheránského režimu jde přitom de facto o jediný zásadní prostředek, kterým může odpovědět na cizí útoky, a který také slouží jako odstrašující prvek.
I nyní americký a izraelský tisk citují (obvykle anonymní) činitele, podle kterých načasování případného americko-izraelského útoku na Írán bude záviset i na tom, zda a nakolik už bude židovský stát připraven bránit své vojenské objekty a civilisty před íránskou raketovou odvetou. Důvod je zřejmý – Teherán neútočil na Izrael jen při loňské červnové válce, ale raketami odpověděl i na izraelské vybombardování íránské diplomatické mise v syrském Damašku v dubnu 2024.
Jakkoli tedy vypadají logicky požadavky Trumpovy administrativy, aby se Írán vzdal jaderného i raketového programu, úplně stejně logicky je možné hodnotit pohnutky Teheránu, proč se tomuto absolutnímu požadavku odmítá podřídit. Bez jaderného programu – a to i toho civilního – a bez odstrašujících zbraňových kapacit by Írán ztratil nejen vojensko-politické nástroje částečně kompenzující převahu svých protivníků, ale i velký kus národní hrdosti.
Což je přesně ten moment, kdy stojí za přečtení citovaná kniha Johna Limberta. Pak se stává srozumitelným i třeba listopadový výrok šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Lárídžáního, když řekl, že se Írán nevzdá jádra a raket, i kdyby tím předešel další válce. „Nesejdeme z cesty nezávislosti a důstojnosti, i kdyby to mělo znamenat další otevřenou konfrontaci.“
Zároveň ale nelze vyloučit, že přesně s tímto uvažováním Íránců Washington už dávno počítá. A že pro rozhovory záměrně stanovil ultimativní „červené čáry“ zcela nepřijatelné pro Teherán. Už teď se ostatně v amerických a izraelských médiích hojně objevují výroky Američanů ve stylu „my bychom jednat chtěli, ale Íránci jsou holt neústupní“. A tak se možná brzy začne spekulovat, jestli další blízkovýchodní válka začne už v době počínajícího ramadánu, nebo až po něm.