Pokud by toto tvrzení mělo reálné základy, tak každý, kdo touží po vítězství a prosperitě své země, by měl požádat nějaký vojensky silný stát, aby zhruba 40 dnů systematicky bombardoval jeho hospodářsky a vojensky klíčové objekty…
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Trump chce nový začátek ve vztazích s Íránem, vzkázal Vance ze Švýcarska
Má smysl seriózně diskutovat s někým, kdo svoje stanovisko zformuluje na základě Trumpových výroků pro média či vzkazů na sociálních sítích? Vždyť americký prezident zítra klidně řekne, že je něco černé, ale pozítří už stejnou věc označí za bílou.
Nezapomeňme, kdo je! Otrlý developer z Manhattanu. K tomu, abyste na nejdražším pozemku na světě postavili mrakodrap, musíte svádět brutální boj doslova všemi prostředky s městskými politiky, úřady, odbory, bankami, konkurenty nebo s mafií. I ten nejvíce profláknutý pražský developer vedle svého kolegy z New Yorku vypadá jako svatý František z Assisi.
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První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo, Teherán mluví o pokroku
Proto by bylo důležitější i užitečnější sledovat činy amerického prezidenta a vnímat rozdíl mezi jeho chaotickou politickou komunikací a konzistentní oficiální politikou USA. Pak bude jasné, jaké byly tvrdé cíle války a co padalo do kategorie snů.
Trumpovi nedávno bylo 80 let. Je dost starý na to, aby věděl, že zásadní problémy nikdy nelze definitivně vyřešit a že konflikt Ameriky s Íránem, který trvá už od roku 1979, bude pokračovat i nadále bez ohledu na nyní podepsaný pokus o mír. Prezident jistě ví, že 95 procent obsahu této dohody jsou fráze a plané sliby. Kdybychom do bullshit generátoru zadali úkol „Napiš návrh dohody mezi USA a Íránem!“, tento internetový nástroj na vytváření parodií manažerských a politických projevů by asi za pár vteřin vyplodil něco podobného.
Přesto lze memorandum označit za optimální uzavření války. Trump do ní šel jen proto, aby oddálil vývoj íránské atomové bomby o zhruba 15 let a aby poškodil systém balistických raket, který by jako štít bránil budování nukleárního programu Teheránu. O tom svědčí i omezené nasazení armády. USA ve válce v Iráku v roce 1991 poslaly do oblasti šest letadlových lodí, v roce 2003 pět, letos proti mnohem většímu a silnějšímu Íránu jen dvě.
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Ani válka na Blízkém východě nepřinášela Rusku jen výhody. Co změní americko-íránská dohoda?
Trump ukázal, že Amerika je stále supervelmoc. Dobře ví, že supervelmoc, která kvůli chybějící politické vůli nechce vést válku za své zájmy, přestane být supervelmocí. Jistě znal poučku, že když USA opustí Blízký východ, Blízký východ navštíví USA, například s plánem zbořit mrakodrapy v New Yorku. Nechtěl ani íránskou atomovou bombu a balistickou hrozbu, ani tolerovat podporu terorismu (Hizballáh, Hamás či Hútíové), ani se chovat jako upadající EU. Proto zaútočil.
Prezidentovi také došlo, že americký volič nebude podporovat dlouhou válku ani na geopoliticky mnohem důležitějším Blízkém východě, natožpak na Ukrajině. Proto kinetickou část konfliktu přeložil na bedra Izraeli, podobně jako – zatím jen finanční – starosti s válkou na Ukrajině přenechal Evropské unii, problém Hormuzského průlivu zase státům, které přes něj obchodují. Svých cílů dosáhl za pár týdnů, zatímco Rusko, Ukrajina a EU se noří do močálu války čím dál hlouběji.