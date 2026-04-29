Íránský pat a křehké příměří nejsou dobrá zpráva pro svět. Může přijít i eskalace

V íránském vedení na podobě ukončení konfliktu neexistuje shoda. Pravděpodobně dochází ke střetu umírněných realistů, připouštějících jednání i za cenu kompromisu, a tvrdého jádra, reprezentovaného Revolučními gardami, které jsou připraveny k další konfrontaci s Amerikou.
Zřejmě to odráží návrh, který Íránci předložili USA: počítá s otevřením Hormuzského průlivu a ukončením války, ale jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. Trump dal ovšem jasně najevo, že Írán nesmí mít jaderné zbraně.
Bývalý člen Íránské rady pro národní bezpečnost Seyed Hossein Mousavian, působící na Princetonské univerzitě, napsal v časopise Foreign Affairs, že USA a Írán musí učinit kompromisy ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. A opustit fantazii o úplné porážce Íránu. Není ale kompromis pro Bílý dům faktickou porážkou?
|
Sami Američané musí počítat. Podle odhadů dosud USA utratily za válečnou operaci mezi 25–35 miliardami dolarů, přičemž většinu nákladů pohltilo použití protiraketových střel proti íránským raketám a levným dronům. Americké zásoby se tenčí a Íráncům se může zdát, že i kvůli tomuto „asymetrickému vyčerpání“ začínají Trumpovy hrozby postrádat důvěryhodnost.
Středobodem konfliktu se teď stal Hormuzský průliv s paralelní íránskou a americkou blokádou. Střety v průlivu se množí, což může být spouštěč válečné eskalace bez ohledu na prodloužené příměří. Varovně znějí i íránské úvahy o útocích na sedm datových kabelů, uložených na mořském dně v průlivu, sloužících zemím Perského zálivu pro internetový přenos. Ještě více by to mohlo paralyzovat globální ekonomiku, která už teď zažívá vážné otřesy kvůli výpadku dodávek ropy a plynu.
Příští týdny či i měsíce tak mohou přinést období eskalace smíšené s obdobími jednání, kdy válka uvázne podobně jako ve Vietnamu, v Iráku nebo v Afghánistánu na mrtvém bodě. Pro svět to není dobrá zpráva.