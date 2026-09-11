Konec války v Íránu je totiž v nedohlednu, a naopak dochází k další válečné eskalaci. V úterý zasáhli Američané pět íránských ropných tankerů poblíž ropného terminálu na ostrově Chárg.
Stejně důležité jako samotné zasažení bylo místo, kde se tankery nacházely, protože ostrov Chárg odbavuje téměř veškerý íránský vývoz ropy. Írán sám zaútočil na dvě americké lodě, osm ropných tankerů a americkou vojenskou základnu v Jordánsku.
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Vypadá to, že americké vojenské velení mění taktiku. Dříve se zaměřovalo na oslabování vojenských kapacit Teheránu, teď ale útočí na ropné tankery, které nelze tak dobře skrýt jako třeba odpaliště dronů. Velitel Ústředního velení USA (Centcom) admirál Brad Cooper to řekl jasně: „Nebudeme váhat bránit americké síly a v případě potřeby zničíme omezenou a nechráněnou íránskou ropnou flotilu.“
Kalkulace je jasná: způsobit Íránu další ekonomické škody, které nakonec mohou vedení země donutit k jednání a přijmout mírovou dohodu příznivější pro USA. Americký prezident Donald Trump přitom spěchá: volby do Kongresu jsou už za dva měsíce. Američanům teď slíbil na mimořádném sjezdu republikánů v Dallasu, že „ropa zlevní, až vyhrajeme válku s Íránem“.
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Írán ovšem zjevně reaguje na americký tlak otevřením „druhé fronty“ pomocí svých spojenců – jemenských Húsíů. Ti v pátek převzali kontrolu nad městem Zúbábí na pobřeží Rudého moře a ostrovem Perim, který leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Ten je spojnicí mezi Indickým oceánem a Rudým mořem.
Tvrdý oříšek pro Američany
Jaké to může mít dopady? Především blokaci exportu saúdskoarabské ropy vnitrozemským ropovodem East West s vyústěním v přístavu Janbú u Rudého moře. Odtud dnes denně směřuje především na asijské trhy sedm milionu barelů tun ropy. Opět by se tedy zvýšila volatilita na trhu s ropou.
Dlužno přitom dodat, že Báb al-Mandab je důležitou spojnicí i pro přepravu jiných komodit než ropy, proudí tudy 20-30 procent globální kontejnerové přepravy se zbožím především z Asie do Evropy.
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Udržet průchodnost průlivu eliminací Húsíů přitom nemusí být jednoduchá operace. Může to vyžadovat nasazení masivních sil. Pro Američany by to mohl být problém, neboť by možná museli přesunout část svých námořních a leteckých sil z Hormuzu k Jemenu.
Húsíové ovšem zároveň zaútočili i na řadu různých energetických zařízení v jihozápadní Saúdské Arábii a několik jich vyřadili z provozu. Totéž může opět udělat i Írán, který v uplynulých měsících už několikrát zaútočil na rafinerie a přístavy v Kataru, Kuvajtu nebo ve Spojených arabských emirátech.
Konflikt s Íránem tedy pokračuje, a dokonce se nebezpečně rozšiřuje. A česká vláda může brzy stát před těžkým dilematem, zda opět nezavést regulaci cen pohonných hmot a marží.