Spustí Trump pozemní operaci v Íránu? Rizika jsou obrovská

Dle WSJ by taková operace mohla mít za cíl obsadit jižní pobřeží Íránu. Americká letadla a rakety by útoku poskytly masivní krytí ze vzduchu a snažily se držet íránskou armádu a revoluční gardy z dosahu mariňáků.
Vzhledem k americké dominanci ve vzduchu by se takový podnik mohl podařit, vyžádal by si však nasazení v délce měsíců a nepochybně nějaké ztráty, plynoucí z pozemních bojů. WSJ navíc správně připomíná, že kontrolovat náročný terén v bezprostřední blízkosti Hormuzu by nestačilo - Teherán totiž může útočit na lodě podél celé délky Perského zálivu.
Lze navíc připomenout další rizika, která deník nezmiňuje. Američanům a Izraelcům se podařilo masivními útoky, které nešetřily ani civilní oblasti, dokonale znechutit řadové Íránce. Britský deník Financial Times, který jako jeden z mála západních médií trvale vydržuje zahraniční dopisovatelku přímo v Teheránu, má vynikající reportáž o tom, jak i protirežimní Peršané momentálně procházejí značnou deziluzí.
Než jim začaly dopadat rakety a bomby na nemocnice, dívčí školy a íránské památky, podporovali vojenskou pomoc USA. Když ale vidí míru destrukce, kterou útoky na dálku způsobily, a do toho poslouchají amerického prezidenta Trumpa zpochybňovat územní celistvost Íránu, ozývá se v nich nacionalistická struna.
Jak by se tedy takový řadový Íránec choval v případě, že bude mít v zemi intervenční sbor? Držel by palce spíš revolučnímu gardistovi, nebo americkému mariňákovi? Kterému z nich by dával informace o pohybech druhého? Viděli jsme, že když se Američanům před dvaceti lety v Iráku podařilo obrátit proti sobě místní obyvatelstvo, praktické důsledky pro jejich vojáky byly v oblastech kontrolovaných islamisty velmi bolestivé.
V dlouhodobém smyslu lze připomenout také rizika geopolitická. Slavný autor Robert D. Kaplan na stránkách týdeníku Foreign Affairs připomíná, že demokracie neumí bojovat „střední války“, tedy takové, které nejsou dost velké, aby zaktivizovaly celou domácí společnost (jako třeba druhá světová válka), ale ani dost malé, aby si jich americká společnost takřka nevšimla (invaze do Panamy, 1989).
Další eskalace v Íránu přitom hrozí přesně takovou „střední válku“ spustit. Take válka ve Vietnamu, která se později ukázala jako největší americký přešlap dvacátého století, eskalovala jen postupně - od letecké války, přes částečnou intervenci, po plné nasazení americké armády s tanky, dělostřelectvem a několika sty tisíc vojáků. To v Íránu asi předpokládat nelze - už jen pro tu historickou lekci - ale eskalační spirála je evidentní.
Americké administrativě se zatím nepodařilo splnit ani jeden z údajných cílů, proč šla do války: íránský režim v dohledné době nepadne, a také jaderný program Teheránu lze v budoucnu alespoň teoreticky obnovit. Obohacený uran totiž stále spočívá pod vybombardovanou základnou v Isfahánu a režim by ho v budoucnu mohl být schopen extrahovat. Dokud budou tyto dvě karty ve hře, Washington jen těžko svou intervenci dokáže prodat jako vítězství.