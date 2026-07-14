Na „protiizraelské“ vlně. Ve stínu Íránu a strašení šíity možná dorůstá sunnitský úplněk

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedávno prohlásil, že „historie nás učí, že když jedna regionální mocnost začne upadat, jiná začne stoupat. A naším úkolem je zajistit, aby Izrael rostl rychleji než všichni ostatní,“ deklaroval jménem židovského státu.
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Analytik Herb Keinon z listu The Jerusalem Post tím vysvětluje, proč Netanjahu mj. aktivně a veřejně lobbuje proti tomu, aby USA dodaly špičkové letouny F-35 Turecku. A tvrdí, že pro Izrael se „Turecko stává hlavním dlouhodobým problémem“.
Nakolik je Írán oslaben
Za onu upadající regionální mocnost v Izraeli považují Írán. O oslabení íránského vlivu se logicky mluvilo po celé řadě událostí posledních tří let. Masivní a krvavá izraelská odplata za palestinský teroristický masakr ze října 2023 podporovaná genocidními proslovy řady židovských politiků vedla k rozvratu Gazy, smrti desítek tisíc ozbrojenců i civilistů a zdálo se, že i ke zdecimování tamního vládnoucího hnutí Hamás, podporovaného Íránem.
V prosinci 2024 sunnitské militantní skupiny svrhly nejdůležitějšího arabského spojence Teheránu, syrského prezidenta Bašára Asada. Zásadní ztráty utrpěl i libanonský Hizballáh či jemenští Húsíjové, v obou případech ozbrojené skupiny rovněž podporované íránským režimem.
Izrael skutečně přetvořil velkou část Pásma Gazy v měsíční krajinu a jeho dvoumiliónovou populaci koncentroval na méně než polovině rozlohy pásma – jenže pod pokračující vládou Hamásu. Vliv a budoucnost Hizballáhu je v posledních měsících předmětem ostrých vnitrolibanonských i mezinárodních debat, nic ale zatím nenasvědčuje, že by zcela zmizel ze scény.
Co se týká Íránu samotného, naposledy před pár dny ukázal, že za nepopiratelný výsledek Izraelem a Američany rozpoutané války považuje vlastní kontrolu nad Hormuzem a že ani desítky amerických základen v regionu nejsou imunní vůči íránským útokům, ať už primárním nebo odvetným.
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Zkrátka se nezdá, že by dvě války zahájené loni a letos židovským státem a USA nějak zásadně omezily ambice či kapacity šíitské teokracie, naopak ji ještě zřetelněji přetvořily ve vojenský režim. „Ano, v Libanonu i v Sýrii jsme utrpěli určité ztráty. Rozhodně jsme ale pořád v přechodném období a ochrana našich zájmů v regionu určitě není u konce,“ řekl mi ostatně už loni v květnu íránský seniorní diplomat Mohammad Rezá Raúf Šejbání, jedna z klíčových postav teheránské regionální politiky v rámci onoho „šíitského půlměsíce“.
Sedmý říjen zamíchal kartami
A do toho nastupuje aliance významných sunnitských států, pro kterou je dnes Izrael stejným, ne-li větším rivalem a nebezpečím, než je Írán. Například bývalý šéf saúdskoarabských tajných služeb a velvyslanec v USA v květnu prohlásil, že Izrael už „není pro region pilířem stability a bezpečnosti, ale zdrojem problémů“. Princ Turkí al-Fajsal dokonce prohlásil, že se židovský stát zkraje roku pokusil Rijád vmanévrovat do války s Íránem. „Pokud by izraelský plán rozdmýchat válku mezi námi a Íránem uspěl, region by se změnil v trosky,“ uvedl člen královské rodiny, na jejíž sbližování s Izraelem před pár lety sázeli v Jeruzalémě i Washingtonu.
V onom sunnitském spojenectví nejde jen o Saúdskou Arábii a Turecko zmíněné v úvodu, ale také o Egypt a vzdálenější Pákistán. „Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavit plán útoku na elektrárny v Íránu a namísto toho s ním zahájit jednání bylo podle dostupných zpráv výsledkem zprostředkovatelského úsilí Turecka, Egypta a Pákistánu,“ upozorňoval už koncem března izraelský analytik Elie Pode. „Na první pohled může součinnost těchto tří zemí působit zvláštně a překvapivě. Analýza vývoje v regionu od 7. října však ukazuje, že nejde o nový jev. Vychází ze společných zájmů a signalizuje vznik nového regionálního uspořádání, které by mělo Izrael znepokojovat.“
Rozčarování z USA a Izraele
K tomuto trendu přispělo několik okolností. Po vypuknutí války proti Íránu se ukázalo, že Spojené státy nejenže nejsou schopné ochránit své regionální spojence, ale tamní základny USA se naopak staly terčem íránských odvetných raket a dronů, tedy přítěží a bezpečnostním rizikem i pro hostitelské země. Dále je zjevný fakt, že Spojené státy nejsou schopné či ochotné omezit regionální aspirace Izraele – ten dnes okupuje jižní Libanon i jižní Sýrii, z Pásma Gazy už si ukousl téměř 70 procent rozlohy (ačkoli loňské příměří mu přidělilo dočasnou kontrolu 53 procent), izraelští vládní činitelé mluví i o zřizování nových židovských osad v Gaze.
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Právě počínání Izraele sblížilo Káhiru a Ankaru. „Válka v Gaze posílila pragmatický obrat v turecko-egyptských vztazích. Vlády obou zemí ostře kritizují izraelské vojenské tažení a vůči Izraeli nadále chovají nedůvěru, jejich zájmy však přesahují rámec společné rétoriky,“ shrnul turecký analytik Barin Kayaoglu. „Pro Egypt má válka přímý dopad na bezpečnost jeho hranic a na budoucí správu Gazy. V případě Turecka válka v Gaze vyostřila soupeření Ankary s Izraelem a zvýšila význam spolupráce s regionálními aktéry, jako je Egypt.“
V posledních týdnech přitom turecko-egyptské sbližování nabylo vedle rapidně rostoucí spolupráce ve vojenském průmyslu také podoby rozsáhlých manévrů ozbrojených sil. „Turecko a Egypt přetvářejí svůj dříve napjatý vztah v pragmatické partnerství, které je poháněno společnými bezpečnostními obavami, snahou Káhiry o modernizaci ozbrojených sil a ambicemi Ankary rozšířit vývoz své obranné produkce,“ píše Kayaoglu.
Dlouho platilo, že mezi Káhirou a Ankarou panuje ideologické nepřátelství a mocenské soupeření. Po Arabském jaru se Turecko plně postavilo za Muslimské bratrstvo, které se v Egyptě dostalo k moci demokratickými volbami. Následně bylo Bratrstvo svrženo, moci se chopili generálové převlečení do civilu – včetně současného prezidenta (ex)maršála Sísího – a špičky dosavadní egyptské moci získaly útočiště právě v Turecku.
Jenže v kulisách nového Blízkého východu, který do velké míry rozestavěly i Spojené státy a Izrael, ustoupily někdejší egyptsko-turecké rozmíšky do pozadí a obě země se ruku v ruce pokoušejí řešit krize v Libyi, Súdánu, Gaze i kolem Íránu. „Pro každého, kdo rozumí složité šachovnici blízkovýchodní geopolitiky, představuje toto náhlé vojenské sbližování skutečně závažný varovný signál. Znamená formalizaci vztahu, který byl ještě před několika málo lety považován za naprosto nemožný,“ sumarizuje marocký analytik Amine Ayoub.
Radši přes Sýrii než přes Haifu
Saúdská Arábie dává přehodnocování své politiky najevo také docela otevřeně. Ještě za amerického prezidenta Joea Bidena byla vyhlášena iniciativa pro obchodní výměnu a přesun zboží na trase Indie – Perský záliv – Saúdská Arábie – Jordánsko – Izrael – Řecko – EU. Jak zjistil izraelský deník The Jerusalem Post, nyní Rijád trasu „lehce“ poopravil – místo židovského státu má nově vést přes post-asadovskou Sýrii. „Role Izraele v projektu přitom byla od samého počátku vnímána jako neoddělitelná součást širšího úsilí podporovaného Spojenými státy, jehož cílem bylo zprostředkovat normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií,“ píše deník.
A to v situaci, kdy navíc šéf saúdskoarabské diplomacie princ Fajsal bin Farhán navštívil Peking. „Návštěva se uskutečnila v době zjevného napětí ve vztazích mezi prezidentem Trumpem a faktickým saúdským vládcem Muhammadem bin Salmánem. Cesta ukazuje, jak rychle Rijád přehodnocuje svou strategii, zatímco důsledky války s Íránem mění bezpečnostní kalkulace v celém regionu,“ napsal k tomu analytický server Al Monitor.
Před Západem se rýsuje dilema
Pikantní je, že všechny čtyři země, které se dnes posouvají do popředí blízkovýchodní scény na „protiizraelské“ vlně, jsou vnímány jako partneři Západu, a to i třeba díky masivním odběrům amerických zbraní nebo nápadnému mlčení nad stavem lidských práv v Saúdské Arábii či Egyptě. „Mám Erdogana rád, je to mimořádný vůdce,“ zopakoval Donald Trump na adresu tureckého prezidenta v roli hostitele ankarského summitu NATO.
Íránci svůj mocenský tábor stojící proti Izraeli a americkému vlivu v regionu nazývají Osa odporu. Jordánský král Abdalláh II. ho v prosinci 2004 nazval dnes již nejspíš překonaným termínem Šíitský půlměsíc, tvarem zhruba kopírujícím obrysy dotyčných zemí. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se Západ se svými rozpolcenými zájmy postaví k rýsujícímu se spojenectví Turecka, Egypta, Saúdské Arábie a Pákistánu. Po Šíitském půlměsíci mu lze pracovně říkat třeba Sunnitský úplněk. Na mapě ostatně vytváří kruh kolem celého Blízkého východu.