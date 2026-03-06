Írán vsadil na vyvolání organizovaného chaosu. Podaří se mu ho udržet pod kontrolou?

Možné vysvětlení je, že nejde o impulzivní reakci, ale o strategii. V listu Financial Times se objevily informace, že podobný postup připravovalo íránské vedení už dříve, ještě za života dnes už mrtvého nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Po loňské konfrontaci s Izraelem, která Írán fakticky oslabila, se režim zřejmě rozhodl, že příště bude jednat neortodoxně.
Možnou strategií by byly teroristické útoky, se kterými má režim zkušenosti, ale ty, jak se ukázalo, války nevyhrávají. Takže je tu další možnost: vyvolat chaos v celém regionu. Narušit leteckou dopravu, ohrozit ropné terminály, přerušit dodávky ropy a plynu a zastrašit investory i turisty. Dopady takové strategie by nebyly jen regionální, ale globální.
Zdroje příjmů v ohrožení
A právě to je zřejmě součást kalkulace. Pokud by útoky výrazně narušily export ropy ze Zálivu, ceny energie by rychle vzrostly. To by se okamžitě promítlo i do americké ekonomiky. Zdražily by pohonné hmoty a znovu by se rozjela inflace. A to je přesně to, čemu se americký prezident Donald Trump snaží vyhnout, protože přece sliboval voličům levný benzin a snížení cen.
Navíc se zdá, že Trump je citlivý na výkyvy na burzách, a propad akciového trhu mohou akce Teheránu způsobit. Írán tedy může doufat, že ekonomické dopady války vytvoří tlak na Washington, aby se Trump prohlásil za vítěze a konflikt rychle ukončil bez dodatečných požadavků na Teherán.
Dalším cílem íránské strategie jsou samotné státy Perského zálivu. Ty jsou sice velmi bohaté, ale zároveň zranitelné. Jejich ekonomika stojí na exportu ropy a plynu, na finančních službách a na turismu. Stačí omezený počet útoků na infrastrukturu a tyto zdroje příjmů se mohou rychle dostat do ohrožení. Útoky lze navíc stupňovat, protože střely či drony mohou zamířit na odsolovací zařízení a rozvody elektřiny a internetové připojení a tím ochromit život v pouštních metropolích.
Ropné monarchie Perského zálivu přitom při plánování odvety nemohou ignorovat své vlastní obyvatelstvo. Nejsou to sice demokratické státy, ale veřejné mínění v nich přesto hraje určitou roli. A to je často mnohem kritičtější k Izraeli i Spojeným státům než k Íránu. Přímý útok na Teherán by tak mohl vyvolat vnitřní napětí a ohrozit stabilitu tamních režimů. I proto mohou vlády arabských zemí v regionu raději tlačit na rychlé ukončení války než riskovat otevřený konflikt.
Strategie „řízené paniky“
Írán tedy sází na cynickou strategii zvýšit cenu války pro všechny ostatní. Pokud budou ohroženy ekonomiky států Zálivu i stabilita světového trhu s ropou, může se objevit tlak na Washington, aby konflikt zastavil. Čím déle bude konflikt trvat, tím spíše může Írán svého cíle dosáhnout.
Ovšem je tu problém. Není vůbec jisté, zda je Írán vůbec schopen anebo dokonce ochoten eskalaci konfliktu takto jemně řídit. Podle řady informací dnes v zemi nefunguje úplně jednotné velení ozbrojených sil a navíc se do čela země dostali představitelé Revolučních gard, kteří jsou, zdá se, radikálnější než izraelskými údery zlikvidovaná Chameneího stará garda. To znamená, že část útoků nemusí být výsledkem jednoho promyšleného plánu, ale spíše iniciativy jednotlivých velitelů.
V takovém případě by se strategie „řízené paniky“ mohla snadno změnit v nekontrolovanou eskalaci. Udržet rovnováhu mezi dost silnými útoky vyvolávajícími trvalý pocit ohrožení a potřebou to zároveň nepřehnat, aby se státy Perského záliv nepřidaly na americkou stranu, je obtížné i pro disciplinovanou armádu s jasným velením. Pro systém, kde jednotlivé jednotky navíc z různých bezpečnostních složek někdy jednají samostatně, to může být téměř nemožné.