Aby nešlo jen o krátké vzedmutí. Co může Írán zažít po návratu z izolace a co o tom rozhodne

Západní Německo po naprosté porážce a demontáži průmyslu zažilo hospodářský zázrak poté, co Ludwig Erhard v roce 1948 spojil měnovou reformu s uvolněním cen. Španělsko opustilo původní autarkii Frankova režimu Stabilizačním plánem z roku 1959 a vstoupilo do dekády prudkého růstu. Vietnam se po reformách Doi Moi a po zrušení amerického embarga v roce 1994 proměnil v jedno z nejdynamičtějších výrobních center regionu.
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Polsko se po Balcerowiczově programu z roku 1990 vzpamatovalo z postkomunistického propadu nejrychleji z dotčených zemí. A největší příběh ze všech – čínský – začal roku 1978, kdy Teng Siao-pching otevřel zemi sevřenou desetiletími maoistické izolace a uvedl ji na dráhu růstu, jaký svět do té doby nepoznal.
Speciální zmínku zaslouží Švýcarsko po druhé světové válce. Bývá líčeno jako země, která na konfliktu vydělávala. Ve skutečnosti v letech 1939–1944 jeho ekonomika spíše slábla, a to až v řádu zhruba deseti procent. S koncem války se situace obrátila. Hranice se otevřely, obchodní trasy se začaly obnovovat, poptávka po švýcarských výrobcích vzrostla. Podle některých historických řad dosáhl švýcarský reálný růst hned po válce dvouciferných hodnot. Jeden či dva roky normálnějšího obchodu stačily k překonání válečných ztrát.
Existuje rozdíl mezi tím, co sankce skutečně ničí, a tím, co pouze blokují. Vzdělání, kvalifikace, technické návyky, latentní podnikavost i institucionální paměť zpravidla přežijí i dlouhou izolaci. Sankce lidský kapitál obvykle nezničí přímo; omezí mu přístup k trhům, úvěru, technologiím a mezinárodní dělbě práce. Ekonomika je tím stlačena pod svůj potenciál, ale ten zůstává.
Soběstačnost navzdory izolaci
Zvláštní zmínku zaslouží Jihoafrická republika, která dokázala prosperovat přímo v sevření izolace. Embarga, jež ji od šedesátých let stále těsněji obkličovala, ji paradoxně vyhnala k pozoruhodné soběstačnosti: na ropné embargo odpověděla Pretorie výrobou syntetického paliva z domácího uhlí, na zbrojní embargo z roku 1977 pak vybudováním vlastního zbrojního průmyslu, který se posléze sám stal vývozcem. Klíčem k odolnosti však bylo nerostné bohatství – zlato, platina, chrom a mangan, na nichž byl Západ závislý a kterých se bojkot prakticky nemohl dotknout. V tomto směru můžeme vidět paralelu se současným Íránem.
Dalším faktorem je návrat kapitálu. Přímé investice, úvěr a přenos technologií proudí tam, kde je očekávaný výnos nejvyšší – a dlouho potlačovaná ekonomika takový výnos nabízí. K tomu se přidává odložená poptávka: spotřeba i investice zadržované léta se uvolní naráz. Nezřídka i krajanské sítě přinášejí spolu s penězi i obchodní kontakty a zkušenosti. Čínský i vietnamský vzestup by bez přispění diaspory vypadal podstatně jinak.
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Sám tlak izolace přitom někdy zanechá i pozitivní dědictví. Soběstačnost nutí uzavřené ekonomiky hledat náhradní řešení, paralelní obchodní trasy a finanční obchvaty. Část této vynucené kapacity je sice neefektivní a pod tlakem obnovené konkurence se rozpadne; část se však přetvoří v reálnou dovednost, na níž lze po otevření stavět.
Ekonomika, která se naučila vyrábět to, co dříve dovážela, vstupuje do nové éry s odrazovým můstkem, který by za normálních okolností nikdy nezískala. Názorně to ukazuje Izrael: francouzské zbrojní embargo po roce 1967 jej odřízlo od dodávek letounů a donutilo vybudovat vlastní letecký a zbrojní průmysl, z něhož později vyrostlo jádro dnešního sektoru špičkových technologií.
Hrozba krátkodobé euforie
Tyto případy mají ovšem společného jmenovatele. Trvalé oživení nikdy nepřišlo z pouhého otevření hranic, nýbrž ze spojení s vnitřní reformou. Pokud po izolaci nenásleduje náprava institucí, měny a cenového systému, dostaví se nanejvýš krátké vzedmutí. Názorným varováním je Írán: po uzavření jaderné dohody v roce 2015 ekonomika následujícího roku skokově ožila, růst však táhla především obnovená těžba ropy, a po opětovném zavedení sankcí v roce 2018 efekt vyprchal. Otevření bez reformy je krátkodobá euforie, nikoli ozdravení.
Rychlost vzpamatování ale z velké části měří jen to, jak uměle byla ekonomika předtím stlačena, aniž by to vypovídalo o nově nabyté síle. Surovinové ekonomiky pak dokážou statistiku přikrášlit: vysoká cena ropy či plynu vytvoří iluzi oživení tam, kde jde ve skutečnosti o jediný sektor. Příkladem může Rusko po roce 2022, jehož odolnost vůči sankcím předčila očekávání.
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Tempo zotavení je úměrné dvěma faktorům: hloubce, do níž byla ekonomika vytlačena pod svůj potenciál, a množství latentní kapacity, která tento propad přečkala. Pokud byla hlavním omezením jen nedostupnost trhů, kapitálu a technologií, ekonomika se zvedne rychleji, než bychom čekali. Nepřijde-li však spolu s otevřením i reforma, zůstane oživení jen přechodné.
Lidský potenciál
Největší nevyužitý zdroj Íránu přitom není ropa, nýbrž lidé. Téměř devadesátimilionová populace je početná, relativně vzdělaná a technicky schopná. Má také mimořádně vysoký podíl žen mezi absolventy technických oborů a silnou matematickou tradici – připomeňme Marjam Mírzácháníovou, první ženu s Fieldsovou medailí. I pod sankcemi je íránská vědecká produkce hodna respektu.
K tomu lze připočítat i početnou a kvalifikovanou diasporu, jejíž kapitál i zkušenosti by se po otevření mohly začít vracet domů. Velké zásoby ropy a zemního plynu jsou dnes podinvestované. Spojí-li se tento lidský potenciál s takovým bohatstvím, mohlo by uvolnění izolace spustit konvergenční růst o to prudší, oč hlouběji byla země dosud držena pod svými možnostmi.
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Rozhodující otázka proto nezní, zda má Írán potenciál. Otázka zní, zda jej režim dovolí uvolnit – a zda revoluční gardy nepohltí právě ty výnosy, které by měly financovat návrat země k normální ekonomice.