Tohle nesmí být naše válka. Máme čelit ropnému šoku jen proto, aby se Izrael cítil bezpečně?

A poslanci opozice – vynikají tu občanští demokraté Pavel Žáček a Jan Lipavský – nosí do Sněmovny rezoluce na podporu USA a Izraele.
Avšak už po třech týdnech vidíme něco, co jsme při minulých geopolitických hrách Ameriky u nás nepozorovali: rozpaky a rezervovanost. Jsou zcela namístě.
Tato válka má potenciál přinést trvalé změny. Platnost ztrácejí některé poučky, třeba o Íránu jako největšímu sponzorovi terorismu na světě: Írán je šíitská velmoc, ale typický sebevražedný atentátník je sunnita a íránští duchovní už v roce 1983 prohlásili sebevražedné atentáty za neislámský čin.
Neochvějná podpora války. Čeští politici jedou v případě Íránu podle iráckého scénáře
Ale hlavně je to nadužívaná karta antisemitismu. V Americe náhle není tabu říci, že USA vedou války kvůli Izraeli a že tuto poslední si proizraelská lobby vynutila způsobem, kdy to nevidí jen slepý. Představitelkou izraelské lobby v americké politice je například dědička velkého herního impéria Miriam Adelsonová, která před šesti lety svým tryskáčem dopravila izraelského špiona Jonathana Pollarda do Tel Avivu, když byl propuštěn z amerického vězení.
Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (AIPAC) přispěl na kampaň 93 % členů Kongresu, a když se některý kongresman nebo kandidát vysloví proti angažmá americké armády na Blízkém východě, AIPAC proti němu nasazuje inzeráty a podpoří jeho soka.
Samotný Donald Trump před každými volbami deklaroval, že ukončí „stupidní války“ v cizině, ale po sedmi návštěvách Benjamina Netanjahua obrátil a úplně tím popřel stěžejní bod svého programu. Dost možná je to konec trumpismu.
Rozvrátit a hotovo!
Kvůli Íránu je americká pravice od loňska v občanské válce. K nám proniklo poplašné hlášení, že na americké pravici probíhá rehabilitace Adolfa Hitlera. I takoví idioti se tam najdou, ale podstatou byl a je spor o vliv Izraele na americkou politiku.
Proti bombardování Íránu, které si přeje Netanjahu, se už tehdy stavěl nejvlivnější konzervativní novinář Tucker Carlson. Další zásadní postava podcastové pravice Charlie Kirk i přes nátlak proizraelských sponzorů odmítl Carlsonovi zrušit pozvání na svou konferenci, což jasně dokládají Kirkovy textové zprávy zveřejněné po jeho vraždě. Kirk sice Izrael miloval, ale vybojovávat za Netanjahua války s Íránem nechtěl a prokazatelně ho iritoval vliv izraelské lobby ve Washingtonu.
Chtěl být mírotvůrcem, rozpoutal válku. Rozštěpí se kvůli tomu Trumpovi jeho voličská základna?
Vědí čeští politici, jak se vlastně americká politika pro Blízký východ utváří? Jsou snad odsouzeni kopírovat směr, který za Atlantikem vytyčilo několik miliardářů?
Írán a Izrael jsou dlouholetí nepřátelé, potud lze Netanjahua chápat, avšak státní zájem jedné země není automaticky státním zájmem jiné země. Co platí pro USA, dvojnásob platí pro země Evropy, která bude v případě rozvratu 93milionového státu zasažena další utečeneckou vlnou. Nikoliv Amerika a nikoliv Izrael, který ostatně nežidovské utečence fakticky nepřijímá.
Není sporu o tom, že podstatná část íránského vedení se skládá z fanatiků. Když před patnácti lety Revoluční gardy testovaly balistické rakety, hlavice nesly nápis: „Vymažeme Izrael z mapy.“ Ale víc indicií než pro jaderný holokaust mluví pro teorii, že tu jde o něco prozaičtějšího, o mocenskou soutěž, kdo bude na Blízkém a Středním východě hegemonem.
Jak Netanjahu, tak opoziční předák Ja’ir Lapid se přihlásili k představě Velkého Izraele, tedy Izraele zvětšeného nejen o palestinská území, ale zřejmě i o části sousedních států. Je někdo veliký, kdo by té expanzi mohl vzdorovat? Írán? Tuto komplikaci teď za Izrael řeší Trump. Turecko? Bývalý premiér Naftali Bennett nedlouho před začátkem války řekl, že „Turecko je nový Írán“ a že Recep Erdogan se snaží Izrael obklíčit. Naštěstí Bennet je dnes politicky na okraji.
Máme po Iráku, Libyi a Sýrii přihlížet rozvratu další islámské země blízko Evropy? Máme se těšit na ropný a plynový šok, jen aby se Izrael mohl cítit bezpečně bez ohledu na to, pro jaké chování se rozhodne?
Morální rovina patří až na konec, s moralizováním se v geopolitice daleko nedostaneme. Můžeme se divit tomu, jak málo soucitu budí zabité desítky dětí ze základní školy v jihoíránském Minabu a vůbec civilní oběti „spojeneckých“ raket. Tak je český veřejný prostor nastaven a změní se to teprve generačně, pokud vůbec.
Fatálně narušená stabilita. Bohaté monarchie Perského zálivu už nejsou bezpečným přístavem
Ale způsob, jakým USA pojímají mezinárodní politiku, by měl českého politika, který s nimi přichází do styku, přece jen zneklidnit. První vlna útoků z 28. února byla převážně pokusem zabít íránské politické a duchovní (!) špičky. Útoky začaly mezi čtvrtým a pátým kolem rozhovorů v Ženevě, přičemž ománský ministr zahraničí jako moderátor si mezi koncem čtvrtého kola a zahájením války pochvaloval, jakého pokroku americká a íránská delegace dosáhly.
Vést jednání v duchu „nepřistoupíte-li na všechny mé požadavky, jste od okamžiku, kdy jste opustili místnost, na odstřel“, je v zahraniční politice revoluční změna. Řekněme, že by se Andrej Babiš pokusil vyjednat lepší podmínky pro nákup stíhaček F-35. Trump by ho asi hned neeliminoval. Nicméně americkou moc dnes reprezentuje několik mužů, kteří se v mezinárodních vztazích považují za nadlidi.