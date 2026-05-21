V Íránu se změnil režim. Vzniká třetí islámská republika naštvaných mladých

Někteří experti tvrdí, že po revoluci proti šáhovi v sedmdesátých letech minulého století postupně vznikla první islámská íránská republika. V jejím čele byl Rúholláh Chomejní. Ten se postupně zbavil svých politických souputníků a zavedl islamistický režim, který nazval Velájat-e-fakíh. V překladu je to vláda expertů, znalců islámského práva.
Ti mají podle něj jako jediní oprávnění vládnout do příchodu 12. imáma. Podle víry v Íránu většinových šíitů odešel ve středověku do skrytu (okultace) a vrátí se, aby nastolil mír a spravedlnost. Podle některých představ to bude před koncem světa. Chomejního systém vycházel i z teologické autority vůdce či spíše skupiny náboženských vůdců kolem něj.
Zpohodlnělí gardisté
Druhá republika přišla s Alím Chameneím, který se pro mnohé neočekávaně stal nástupcem Chomejního. Chameneí totiž neměl tak hluboké teologické vzdělání. Jeho režim těžil mimo jiné z toho, že protiváhu náboženským vzdělancům tvořily Revoluční gardy, ozbrojená ideologická armáda režimu. Gardy působí jako stát ve státě, získaly kontrolu nad asi polovinou íránské ekonomiky a zabývaly se i tak nesvatými věcmi jako pašováním a prodejem alkoholu.
Nicméně stále existovala určitá rovnováha mezi náboženskými činiteli, expertními politiky a revolučními gardisty. Ostatně podle některých analytiků revoluční gardisté časem poněkud zpohodlněli. Starší důstojníci už netoužili po světové revoluci či pořádání atentátů v zahraničí. Spíš chtěli klid a majetek. Relativně nedávno se ovšem začala údajně v Revolučních gardách prosazovat mladá generace, která se zhlédla v revolučním étosu a využívala toho ke kritice starého velení.
Právě tihle mladíci, ač ve skutečnosti často nejde věkem o úplné mladíky, ale ve srovnání se zasloužilými revolucionáři jsou to mladí lidé, se teď pravděpodobně dostali k moci. Revoluční gardisté navíc mají po jmenování Modžtaby Chameneího nejvyšším vůdcem po smrti jeho otce Alího Chameneího mnohem větší moc než dříve. I k tomu vedlo zabití starého Chameneího na začátku války. Íránskému prezidentovi Masúdu Pezeškjánovi už prý gardisté nevybíravě vysvětlili, že je nějaká poválečná ekonomická obnova nezajímá stejně jako celá ekonomika a že chtějí udržovat nadále válečný stav a zasahovat proti opozici.
Co Trump asi nechtěl
Jak napsal Afshon Ostovar, americký odborník na Írán, v časopise Foreign Affairs, teď „Írán nejpravděpodobněji směřuje k vojáky (myšleno gardisty) kontrolovanému autoritativnímu státu v čele s nějakou teokratickou loutkou“. To asi není zrovna to, co Trump chtěl. Ani to není režim, se kterým se dá snadno jednat. Nebo režim, který by se snadno zavázal nepracovat nadále na jaderném programu a který by dokonce tento závazek dodržoval.
Ano, změnit režim, jak si přál Trump, respektive jak mu to navrhoval udělat izraelský premiér, se povedlo. Jen trochu jinak, než oba předpokládaly. Válku je totiž snadné začít, ale většinou neběží podle původního plánu. Je třeba mít záložní varianty. A to se v tomto případě zřejmě nestalo.