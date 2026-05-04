Zachránili Izraelci íránský režim? Vyloučit se to nedá

Konec krize, kterou na konci února vyvolalo napadení Íránu Izraelem a Spojenými státy, je stále v nedohlednu. Aktuálně se objevují informace o nových návrzích na ukončení války, ale i o reálné možnosti obnovení bojů. Zároveň je Islámská republika pod enormním ekonomickým tlakem, takže její stabilita a přežití režimu rozhodně nejsou dlouhodobě zaručeny.
Mezitím se ukazuje, že íránské protiútoky poškodily americké základny v arabských zemích regionu daleko více, než Washington dosud oficiálně připouštěl. Skutečné škody, které íránské rakety a drony způsobily Izraelcům, se jistě časem také dostanou za dosavadní bariéru izraelské vojenské cenzury.
Vojenské kapacity, které má Teherán navzdory masivnímu bombardování stále k dispozici, jsou přitom větší, než opakovaně tvrdili američtí představitelé. Situace je tedy daleko komplikovanější, než si strůjci konfliktu na začátku podle všeho představovali.
Skeptický hlas z Tel Avivu
Danny Citrinowicz byl a stále je badatelem v řadě různých izraelských a amerických think tanků, jako je Atlantic Council nebo telavivský Institut pro studium národní bezpečnosti, zabývá se dlouhodobě Íránem a tato země byla jeho specializací i v době, kdy vedl íránskou analytickou sekci izraelského vojenského zpravodajství. Bylo by tedy velmi krkolomné hledat u něj nějaké zaujaté proíránské postoje – a přesto, nebo možná právě proto nyní v prestižním magazínu Foreign Affairs přinesl text, v němž argumentačně podkládá tezi obsaženou v titulku tohoto článku Lidovek: Jestli v tuto chvíli něco pomohlo přežití a utužení íránského režimu, tak je to válka, kterou proti němu v únoru rozpoutaly židovský stát a USA. Jinými slovy, pokud konflikt má nějaký efekt, tak opačný, než bylo zamýšleno.
Íránský režim byl v zajišťování svého přežití vždy úspěšný a flexibilní, a to jak na domácí scéně, tak i v mezinárodní aréně. Když se tedy v roce 2013 nabídla možnost přímého jednání s americkou administrativou Baracka Obamy, výsledkem byla v roce 2015 jaderná dohoda (známá pod zkratkou JCPOA), na jejímž základě se Teherán výměnou za zrušení sankcí vzdal velké části svého jaderného programu. Vyvezl tuny obohaceného uranu do Ruska, přistoupil na strop nového obohacování, uzavřel těžkovodní reaktor v Aráku, zavázal se k několika moratoriím a rozsáhlým inspekcím – a jak opakovaně potvrzovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii, svoji část dohody Íránci plnili.
Když v roce 2018 nový prezident Donald Trump od dohody odstoupil a celý mezinárodní mechanismus posvěcený i Radou bezpečnosti OSN se s novými protiíránskými sankcemi ze strany USA opět zhroutil, následně i Írán od diplomacie přešel zpátky ke konfrontaci, mj. část uranu obohatil až na 60 procent.
Na domácí scéně např. Írán na konci roku 2022 potlačil tzv. šátkovou revoluci, tedy protesty a násilnosti vyvolané smrtí Mahsy Amíníové, zatčené za špatně zahalené vlasy. Nejpozději loni však už ale zase bylo patrné, že tváří v tvář ekonomickým těžkostem a rostoucímu napětí na mezinárodní scéně íránský režim povolil a implicitně umožnil ženám chodit bez jakéhokoliv šátku nebo závoje – sám jsem takových žen viděl před rokem v Teheránu tisíce a na tento fenomén upozornil ve zmíněném článku i izraelský expert Citrinowicz.
Tato pružnost íránského režimu vedená snahou nepopuzovat si zbytečně obyvatelstvo, když je jeho podpora potřebná při mezinárodních konfrontacích, prošla zásadní zatěžkávací zkouškou letos zkraje roku – protesty proti ekonomické situaci přerostly do takových rozměrů, že režim k jejich potlačení nasadil nebývalou a mimořádně brutální sílu, takže bylo v ulicích pozabíjeno přes sedm tisíc lidí.
A za této situace – poznamenává Citrinowicz – se Izrael a USA začaly chystat na válku. „Protesty, které v Íránu vypukly koncem prosince – jedna z nejvážnějších vln nepokojů v zemi od islámské revoluce v roce 1979 – byly ilustrací procesu vnitřních změn, který nabíral na obrátkách. Režim byl pod silným ekonomickým tlakem a čelil hluboké nespokojenosti veřejnosti. I po brutálním lednovém zásahu proti demonstrantům zůstala vláda velmi křehká.
V reakci na to již začala uvolňovat některé sociálně represivní politiky a usilovat o dohodu se Spojenými státy, která by vyměnila vojenský a jaderný pokrok za zmírnění sankcí,“ upozorňuje Citrinowicz. „Ale americko-izraelská válka tuto změnu místo urychlení zpomalila. Chámeneího smrt narušila vývoj Íránu a poskytla režimu příležitost ke konsolidaci. Paradoxně vnější tlak, jehož cílem bylo svrhnout íránský režim, pomohl jeho zachování.“
Jako v revolučních časech
Írán byl napaden uprostřed jednání probíhajících v Ománu a v Ženevě, od kterých si sliboval dohodu ve smyslu JCPOA – omezení jaderného programu výměnou za omezení sankcí. Válka tuto diplomacii přerušila a proponenti konfliktu argumentují, že bylo potřeba dotlačit Teherán k přijetí zásadních ústupků jedině silou či přímo svržením režimu. Hned v první fázi byla také zabita řada vysokých činitelů íránského aparátu, zavražděn byl i zmíněný vůdce teokracie Alí Chámeneí a několik členů jeho rodiny. Citrinowicz ale argumentuje, že vojenský konflikt nejenže íránský režim nepodkopal, ale naopak mu zajistil když ne přímo podporu, tak přinejmenším pasivitu u velké části dosavadních vnitřních odpůrců.
„Vznikající režim po Alím Chámeneím tak odráží transformaci i kontinuitu. Islámská republika přežila, a dokonce se stala agresivnější. Tato proměna odráží podmínky, které vzestup Islámské republiky vůbec umožnily. Teherán reagoval na současnou konfrontaci s vnějšími silami podobně jako během revoluce v roce 1979: Semknul řady, zejména mezi stoupenci režimu, vůdci revolučních gard a členy basídž, státem organizované milice, jejímž hlavním mandátem je potlačovat domácí disent. Existenciální boj proti Izraeli a Spojeným státům převážil nad neshodami stoupenců režimu. A shromáždil podporu kolem Islámské republiky a jejího vedení, což se odráží v rozsáhlých a trvalých demonstracích na podporu režimu od začátku války. Režim může být po útocích na papíře slabší, ale je mnohem odolnější.“
Hegsethovo prořeknutí v Kongresu
O tom, že se válka nevyvíjí podle představ jejích plánovačů a podporovatelů – a to i těch českých – již bylo napsáno mnohé. Příznačné také je přehazování odpovědnosti, kdo měl na rozpoutání války a tím i vyvolání globální ekonomické krize větší vliv, zda USA nebo Izrael. Politici a bezpečnostní influenceři, kteří na přelomu února a března mluvili o tom, že součástí plánu je i svržení teheránského režimu, už nyní zhusta tvrdí, že v plánu nebylo – spory s velkou dávkou alibismu se vedou v USA i v Izraeli.
I někteří američtí kongresmani navíc poukazují na dva paradoxy této války – aktuálně USA usilují o otevření Hormuzského průlivu, který však Írán zablokoval až poté, co byl napaden. A USA usilují o eliminaci těch částí íránského jaderného programu, které už Teherán v rámci JCOPA neměl, než Trump v roce 2018 tuto dohodu zmařil. Ministr obrany Pete Hegseth také v Kongresu mimoděk přiznal, že íránská jaderná zařízení byla zničena už při loňské červnové válce, takže Teherán v únoru nepředstavoval akutní hrozbu – právě to byl přitom argument ve prospěch války zahájené bez schválení Kongresem.
Izraelští investigativci už prošli cenzurou
Velkým přínosem pro pochopení celého mechanismu přípravy války je proto článek, který před týdnem vyšel na webu izraelského listu Jediot Achronot z pera politického analytika Nachuma Barneyho a investigativního novináře Ronena Bergmana. Ti v textu upozorňují, že izraelská tajná služba Mosad začala plánovat svržení íránského režimu už před čtyřmi lety.
Plán premiéra Netanjahua a ředitelem Mosadu spočíval v zabití íránských vůdců, vyvolání lidového povstání a podpoře kurdského povstání na západě Íránu. Podle článku se izraelské plány při snaze svrhnout režim prostřednictvím masových protestů hodně opíraly o vlivové operace uvnitř země.
Článek výslovně tvrdí, že Izrael byl výrazně zapojen i do lednového povstání, které poskytlo humanitární zástěrku pro americko-izraelskou válku – jinými slovy, pokud Teherán uváděl, že už nejde jen o protesty vyvolané rostoucí drahotou a chudobou, ale že ho aktivně podněcují zahraniční zpravodajské služby, Barnea a Bergman s odvoláním na své izraelské zdroje potvrzují, že tomu tak skutečně bylo. Původně byla akce načasována na letošní červen, avšak vnitroíránské nepokoje poskytly možnost synergie a příležitost efektivně operaci uspíšit o několik měsíců.
Jak dále píše Jediot Achronot, podpora ozbrojené opozici v Íránu měla jít ruku v ruce se zabitím vybraných špiček režimu: „Režim lze svrhnout shora, opřením se o vysoké činitele, a lze jej svrhnout zdola, podporou masových protestů a ozbrojeného odporu menšin. Izrael si zvolil obě možnosti současně: usekne slepici hlavu a zároveň jí uvaří nohy.“
V první fázi války se v západních médiích spekulovalo o zapojení íránských kurdských rebelů do izraelsko-americké války – než se ukázalo, že ani sami Kurdové na tomto riskantním angažmá nemají větší zájem a jejich základny v iráckém Kurdistánu se staly terčem preventivních útoků ze strany Íránu i proíránských šíitských milicí v Iráku. Proti plánu se ostře vyslovil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Hlavním iniciátorem války byl Izrael, jak už bylo opakovaně doloženo. Právě v židovském státě také nyní z celé rozsáhlé akce, která prozatím teheránskému režimu více pomohla, než uškodila, panuje kocovina. „Každý, kdo se na operaci v Izraeli podílel, žije s pocitem promarněné příležitosti,“ shrnují Bergman a Barnea v článku, u nějž zdůrazňují, že jeho zveřejnění schválil vojenský cenzor. „Otázka, proč k tomu nedošlo – zda proto, že naši američtí partneři operaci od počátku nevěřili, či kvůli tomu, že prezident Trump změnil názor, nebo proto, že turecký prezident Erdogan zavolal prezidentovi USA, anebo zda celá myšlenka byla jen fantazií s mizivou šancí na uskutečnění – zůstává otevřená debatě.“
Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha