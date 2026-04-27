Dominový efekt v pohybu. Válka proti Íránu rozklížila americké spojenectví v arabském světě

Břetislav Tureček
Analýza   15:00
Arabský svět nebyl nikdy úplně jednotný – léta existoval bonmot, že jediné, na čem se arabské vlády shodnou, je kritika Izraele, ani to už ale neplatí. Válka rozpoutaná na konci února Izraelem a USA proti Íránu ale dala vnitroarabským třenicím nový impuls.

Požár v průmyslové zóně Fudžajra v SAE během eskalace napětí v Perském zálivu. | foto: Reuters

V proizraelských mediálních a politických kruzích stále ze setrvačnosti koluje teze, že v boji proti Íránu by skvělým spojencem mohly být i arabské režimy Perského zálivu, které v této věci tíhnou k partnerství nejen s USA, ale i se samotným Izraelem. Jenže – jak připomíná například analýza výzkumného centra Carnegie – už před válkou byla situace odlišná. „Zejména od sblížení mezi Saúdskou Arábií a Íránem v roce 2023 státy GCC (Rada pro spolupráci arabských států v Perském zálivu – pozn. red.) ve svých vztazích s Teheránem obecně upřednostňovaly diplomacii a dialog. Ačkoli všechny státy Perského zálivu tak či onak hostí americké vojenské síly, každý z nich se v období před současnými nepřátelskými akcemi snažil veřejně distancovat od vojenských kroků USA a Izraele — navzdory náznakům, že v soukromí mohla jejich rétorika vyznívat opačně.“

Normalizace s Izraelem v nedohlednu

Realita posledních týdnů přitom dokládá, že po devastaci palestinské Gazy a zejména po napadení Íránu Spojenými státy a židovským státem jsou vyhlídky na spojenectví mezi Izraelem a arabskými vládami ještě slabší. A uvědomují si to i v Izraeli.

„Výsledek války s Íránem, alespoň prozatím, snižuje podle vysokých izraelských představitelů obeznámených s touto záležitostí šance na normalizaci vztahů a uzavírání spojenectví mezi Izraelem a arabskými a umírněnými muslimskými státy,“ napsal v půlce dubna list Jediot Achronot. Ačkoli si Izrael vysloužil jisté uznání za svou odhodlanost při konfrontaci s Islámskou republikou, celkový výsledek naznačuje, že státy Perského zálivu mohou nyní pragmaticky usilovat o užší vztahy paradoxně s Íránem a Tureckem. „Vyhodnotily, že konflikt nebude dořešen a že Spojené státy práci nedokončí, čímž je ponechají vystavené nebezpečí. Obávají se íránské odvety, pokud by se připojily k Izraeli a USA. Předpokládají, že když zůstanou stranou, mohou od Íránu očekávat určitou shovívavost,“ zní izraelský odhad.

Mezi izraelskou hegemonií a Íránem

Arabské státy skutečně vnímají Írán jako svého rivala, což umocňují íránské útoky na cíle těch monarchií, které poskytují zázemí americkým silám v oblasti. Ostražitost či averze arabských režimů vůči režimu íránskému však skutečně automaticky neznamená, že by o to více chtěly být součástí aliance s USA a hlavně Izraelem.

„Saúdská Arábie, sevřená mezi hegemonickými ambicemi Izraele a hrozbou, kterou představuje Írán v chaosu vyvolaném válkou, sází na více stran v naději, že dokáže najít nový bezpečnostní řád – takový, který závisí také na dosažení nového porozumění s Íránem,“ shrnuli Maria Fantappie a Vali Nasr ve svém posledním článku v prestižním magazínu Foreign Affairs. A dokládají to už tím, jak zdrženlivě a bez reálné vojenské odezvy nejen Saúdové, ale i další arabské monarchie (ne)reagovali na íránské útoky na své území.

Arabská veřejnost to vidí vcelku jasně

V opatrnosti arabských mocenských elit hraje kromě bezpečnostních ohledů roli i veřejné mínění. Už před touto válkou proti Íránu, ale pod dojmem krvavé války v Gaze, uspořádal loni na podzim Arab Barometer rozsáhlý průzkum, z nějž vyplývá dramatický propad reputace Spojených států na Blízkém východě.

„Když obyčejní lidé v regionu sledovali ničivou izraelskou válku v Gaze, prudce se obrátili proti Izraeli i jeho největšímu spojenci, Spojeným státům. A průzkumy, které jsme provedli v Egyptě, Iráku, Jordánsku, Libanonu, Maroku, na palestinských územích, v Sýrii a Tunisku od srpna do listopadu 2025 – po dvanáctidenní válce v červnu loňského roku, ale před nejnovějším kolem bojů s Íránem – jasně ukazují, že změny pozorované po 7. říjnu přetrvaly,“ shrnují výzkumníci. „Lidé téměř zcela ztratili důvěru v regionální řád vedený Spojenými státy. Místo toho dnes celkově vnímají Čínu, Írán a Rusko příznivěji než USA a často i Evropu. Více než kdy dříve jsou Washington a mnozí jeho klíčoví spojenci vnímáni jako jednostranní, morálně kompromitovaní a ve srovnání s touto osou autokracií selektivně oddaní mezinárodnímu právu. Když byli respondenti dotázáni, která země chrání svobody, přispívá k regionální bezpečnosti a podporuje palestinskou věc, volili Čínu, Írán a Rusko častěji než Spojené státy nebo některé z jejich partnerů.“

Sonda přitom ukazuje, že ani Peking ani Teherán nejsou vnímáni jako šampioni lidských práv a svobod, Írán je dál vnímán jako hrozba. Číně a Íránu ale v očích běžných obyvatel arabského světa podle průzkumu prostě pomohlo to, jak dramaticky si pohoršil mocenský tábor kolem USA a Izraele. Napadení Íránu prý může tento trend ještě umocnit.

„Válka s Íránem tyto postoje pravděpodobně nezlepší. Konflikt koneckonců zahájily Spojené státy a Izrael. V jeho rámci Izrael obnovil svůj útok v Libanonu a země v Perském zálivu byly zasaženy raketami a drony. Od jeho začátku bylo dosaženo jen malého pokroku při obnově Gazy. Arabská veřejnost může být dnes vůči Spojeným státům dokonce ještě kritičtější, než byla v době, kdy jsme ji na podzim 2025 zkoumali.“

Náboženská karta zůstává u ledu

Pohled na sociální sítě arabských zemí Perského zálivu, ale i do tamních médií tento trend potvrzuje – v zemích jako Spojené arabské emiráty se vynořují teze, že tyto monarchie sice nakupují za desítky miliard zbraně od USA, ale ty jsou jim stejně k ničemu – stejně tak jako opěvované spojenectví s Washingtonem a spekulace, jak výhodné bylo (a v případě Saúdské Arábie by bylo) připojit se k tzv. Abrahámovským dohodám, uznávajícím oficiálně Izrael.

Zajímavé také je, že v regionu zatím prakticky nikdo nerozehrává náboženskou kartu, aby např. ostrakizoval šíitský Írán stojící proti sunnitským arabským státům. Platí to i v Egyptě, který nominálně patří k proamerickým spojencům a je první arabskou zemí, která už v roce 1979 uzavřela mír s Izraelem. „Bylo zajímavé během íránské války sledovat reakce běžných Egypťanů na sociálních sítích. Jasně se postavili na stranu Iránu,“ řekl Lidovkám arabský vládní zdroj, který má v popisu práce monitorovat situaci. „V některých momentech začali vysocí duchovní hrát na náboženské cítění, jenže ne proti šíitům, ale naopak v tom smyslu, že i Egypťané mají k šíitům blízko, že jsou přece potomci Fátimovců, tedy středověké šíitské dynastie a podobně.“

Roli v těchto náladách, rezonujících napříč celým muslimským světem, může hrát i prokázaná skutečnost, že hlavním iniciátorem napadení Íránu nebyly Spojené státy, ale Izrael, což naposledy minulý týden v oficiálním dokumentu potvrdilo i americké ministerstvo zahraničí.

Roztržka mezi Egyptem a Zálivem

Egyptský proamerický polovojenský režim penzionovaného maršála Sísího má s Íránem poměrně komplikované vztahy, nyní však vykazuje i rezervovanost k zemím Zálivu. Káhiru drží nad vodou obrovské finanční půjčky a záruky ropných monarchií – právě v nich ale nyní roste přesvědčení, že Egypt v bezpečné vzdálenosti od konfliktu neprojevuje dostatečné porozumění a podporu pro arabské státy čelící v okolí Perského zálivu íránským aktivitám.

„Jistě, Egypt rychle odsoudil íránské raketové a dronové útoky na státy Perského zálivu. Sísí během svých návštěv Saúdské Arábie, Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů označil íránské kroky za zločinné,“ shrnuje analýza Arab Center Washington. „Intelektuálové a influenceři ze zemí Zálivu však přesto kritizovali neochotu Egypta jednat příměji na podporu GCC. Často přitom používali vůči této zemi nelichotivý jazyk a Egypťanům připomínali otevřenou šekovou knížku, kterou jim státy Zálivu nabízely od chvíle, kdy se Sísí dostal k moci.“

Napětí mezi Egyptem a ropnými monarchiemi sdruženými v GCC dokonce vede některé autory k návrhům, že by tento blok měl v důsledku íránské války opustit Ligu arabských států (LAS) a pro začátek jí přestat platit příspěvky a bojkotovat její summity. LAS sídlí v Káhiře, tradičně velký vliv v ní mají právě egyptští diplomaté, a tak i postoje Ligy k válce v Íránu jsou blíže egyptským pozicím než postojům členských států na Arabském poloostrově.

„Účast států Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC) a jejich další členství v Lize arabských států se staly předmětem otázek a spekulací, zejména poté, co se Liga arabských států ocitla pod palbou kritiky po izraelsko-americko-íránském konfliktu a íránských útocích na státy Zálivu a Jordánsko,“ shrnula analýza agentury Media Line.

Spekulace o rozpadu Arabské ligy

A tak se v diplomatických kuloárech a médiích Blízkého východu už před jasným ukončením íránské války nadnášejí spekulace o vzniku dvou nových bloků. Jednak vojenského paktu, v němž by se sešly Saúdská Arábie, Egypt, Turecko a Pákistán, a který by zmíněné čtveřici formálních spojenců USA dával větší volnost řešit regionální krize, když aliance s Američany je neřeší, a americko-izraelská politika je naopak ještě více prohlubuje.

„Ankara již dlouho zkoumá možnost takové aliance jako součást širší snahy pojistit se proti regionální nestabilitě a snížit závislost na rámcích vedených Západem. Rozdílné vnímání hrozeb mezi těmito čtyřmi zeměmi, politické neshody ohledně regionálních konfliktů, závazky Turecka vůči NATO a nerovnoměrná vojenská interoperabilita však komplikují snahy přetavit toto sbližování ve formální, strukturované partnerství,“ shrnul těžkosti server Al-Monitor.

Druhým novým rámcem pak může být rozmělnění Ligy arabských států a vytvoření nového politického bloku, který by sdružoval země GCC s Jordánskem, Sýrií a Marokem.

Dominový efekt, jehož spuštění mnozí analytici léta předvídali, když varovali před řešením íránské otázky silou namísto diplomacie, je tedy skutečně v pohybu – ve vojenské, ekonomické i společenské rovině. Kdy a kde se zastaví, zůstává otevřené.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha

