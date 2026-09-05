Evropa svobodných suverénních států? Islandské odmítnutí může EU výrazně oslabit

Miloš Balabán
Glosa   13:30
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Volič odevzdává hlas během islandského referenda na radnici v Reykjavíku. (29....

Volič odevzdává hlas během islandského referenda na radnici v Reykjavíku. (29. srpna 2026) | foto: ČTK

Informace o pomoci při hlasování jsou vyvěšeny vedle volebních kabin na radnici...
Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir (vlevo) odevzdává svůj hlas ve...
Voliči se připravují k odevzdání hlasů ve volební místnosti v budově radnice v...
Volič odevzdává hlas během islandského referenda na radnici v Reykjavíku. (29....
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Islanďané hlasovali v sobotu 29. srpna v referendu o obnovení přístupových jednání do Evropské unie. A vrátili se o jedenáct let, kdy byla jednání „zmrazena“ především kvůli sporům o rybolovné kvóty.

Letošní referendum vyvolaly zejména mezinárodněpolitické posuny. Island se jako zakládající člen NATO, i když bez stálé armády, spoléhal na pevné transatlantické vazby USA a Evropy. Ty ale po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu začaly být zpochybňovány. Island znejistily Trumpovy snahy o anektování Grónska, které NATO málem ochromily.

Islandská vláda proto začala klást větší důraz na užší spolupráci s Evropskou unií jako na nástroj k posílení strategické odolnosti země. V březnu byla podepsána dohoda o rozšířené bezpečnostní a obranné spolupráci Islandu s EU.

Spor o rybolov

Island sice má necelých čtyři sta tisíc obyvatel, ale je jedním z nejrozvinutějších států světa. V příjmu na hlavu patří mezi světovou špičku, velmi vysoká je i úroveň demokracie. A je s EU úzce integrován: patří do Evropského hospodářského prostoru a Schengenu. Na první pohled by tudíž s akceptací členství v EU neměl být problém.

Islanďané odmítli návrat k rozhovorům o vstupu do Evropské unie

Nakonec ale referendum ukázalo mírnou převahu odpůrců zahájení rozhovorů o členství v EU – 52,8 procenta občanů hlasovalo proti a 47,2 procenta pro. Rozhodlo pouhých 12 600 hlasů. Ukázal se velký rozdíl mezi voliči v Reykjavíku, kteří většinově hlasovali pro obnovení jednání s EU, a venkovskými oblastmi země. Tam převládl pocit, že národní identita Islanďanů by byla možným připojením k EU ohrožena.

Kamenem úrazu se opět stal spor o rybolov, který zaujímá jedinečné místo v identitě země i v její ekonomice. Vytváří totiž přes deset procent islandského HDP a na exportu se podílí téměř 40 procenty. Odpůrci členství v EU vyjadřovali obavy, že by se ostrov musel podřídit Společné rybářské politice Unie. Dále tvrdili, že islandský systém řízení rybolovu patří mezi nejefektivnější a nejudržitelnější na světě a neměl by být podřízen společnému evropskému rámci. Signály z Bruselu, že islandské zájmy v rybolovu budou zohledňovány, nezafungovaly.

Oslabení úsilí o reformu EU

Negativní výsledek referenda není pro EU dobrou zprávou. Euroskeptici mohou argumentovat, že ani jedna z nejbohatších evropských demokracií nevidí ve vstupu do EU smysl. Může to posílit odpor vůči rozšiřování Unie i oslabit úsilí o její reformu.

Le Penová i Farage u vytržení. Nacionalisty těší islandské „Ne“ Evropské unii

A je to nepříjemné i v kontextu dalších možných vnitropolitických turbulencí, které mohou nastat v Německu po sérii zemských voleb a nárůstu vlivu Alternativy pro Německo nebo ve Francii po prezidentských volbách v dubnu příštího roku.

Z Paříže už prezidentská kandidátka Národního sdružení Marine Le Penová vzkázala, že islandské referendum vyvolává možnost „Evropy svobodných suverénních států“.

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