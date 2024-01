Názor

Cítí se teď ženy ohroženější než do čtvrtka? Takový pocit budí jisté reakce na to, že Senátem neprošla Istanbulská úmluva proti násilí na ženách. To téma by nikdo neměl zlehčovat. Násilí na ženách je problém v oblasti trestního práva i společenské atmosféry. Je ale otázka, nakolik ten problém může ovlivnit právě Istanbulská úmluva.