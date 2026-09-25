Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Je rychlejší stíhačka, nebo ferrari? Italové potvrzují všechny vtipy, které o jejich armádě kolují

Štěpán Hobza
Glosa   12:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Vzdušná síla versus italská motoristická legenda. Italské námořnictvo uspořádá...

Vzdušná síla versus italská motoristická legenda. Italské námořnictvo uspořádá 11. října dva závody stíhačky páté generace F-35B proti supersportu Ferrari SF-90. | foto: koláž iDNES David Votruba

Vůz Ferrari SF-90
F-35B italského námořnictva
Letoun F-35B, tedy varianta se schopností kolmého startu a přistání.
F-35B
7 fotografií
Italské námořnictvo uspořádá 11. října dva závody letounů páté generace F-35B proti supersportu Ferrari SF-90. Škarohlídovi se chce říct, k čemu to proboha je? Ale malé dítě v každém z nás uvažuje, kdo vyhraje.

Na jihoitalské základně Grottaglie se za dva týdny odehraje kuriózní závod. Italské námořnictvo totiž proti sobě postaví svůj nejlepší letoun F-35B a jedno z nejrychlejších aut v Itálii Ferrari SF-90. Závodit se bude na dvou drahách – nejdříve 500 metrů, následně 2,8 kilometru.

Vůz Ferrari bude mít pod kapotou speciálně upravený motor, který ho na rychlost 100 kilometrů v hodině dostane za 2,6 vteřiny (sériové Ferrari to umí o dvě desetiny vteřiny pomaleji). To mu na konci půlkilometrové dráhy umožní jet rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. Výrobce stíhačky F-35 Lockheed Martin čas zrychlení na svém webu neuvádí, ale většina podobných letadel dosahuje stovky kolem tří až čtyř vteřin.

Jak závod dopadne?

celkem hlasů: 13

Ferrari bude řídit známý italský závodník Fabio Barone, jenž svůj záměr poměřit se s F-35 shrnul pro server Defense News pregnantně: „Proti jinému autu dokáže závodit každý.“

Jako za časů Michaela Schumachera

Někdo si možná řekne, k čemu je takový závod proboha dobrý? Stíhačka F-35B ostatně umí startovat i vertikálně a je tak úplně jedno, jestli ji na pěti stech metrech nebo třech kilometrech porazí ferrari. Na úrovni bonmotu lze dodat, že takové spektákly jen potvrzují stereotypické uvažování o italských ozbrojených složkách à la film Mandolína kapitána Corelliho (2001).

Zatímco ostatní národy bojují za svobodu či slávu svého národa, Italové válku vnímají primárně jako show s přehlídkovými uniformami a ideální příležitost pro svádění žen. Historikové druhé světové války sice upozorňují, že takové vnímání italské armády je dost nepřesné, ale znáte to: Some stories are too good to check.

Do vzduchu nemůže víc než polovina F-35, odhalil audit. Náprava má stát 290 miliard

Malému dítěti, které je v každém z nás, se ale takové závody líbí. Primárně proto, že nutně vyvolávají otázku: „Kdo vyhraje?“. Ani to při bližším ohledání není velká záhada. Dá se předpokládat, že pořadatelé závod dobře vymysleli tak, aby to bylo fifty-fifty – tedy v prvním závodě vyhrálo auto, v druhém stíhačka.

Tak tomu ostatně bylo i při jiné podobné akci v roce 2003, kdy závodník formule 1 Michael Schumacher startoval proti tehdy zbrusu novému letounu Eurofighter. Zatímco na šesti stech metrech ho porazil o dvě desetiny vteřiny, na dvou dalších trasách, které šly přes kilometr, už vyhrálo letadlo.

Závodu tehdy přihlíželo na 50 tisíc diváků. A to je asi poslední argument ve sporu, zda takové akce mají smysl. Lidi prostě podobný entertainment baví, byť je o výsledku předem rozhodnuto.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.