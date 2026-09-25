Na jihoitalské základně Grottaglie se za dva týdny odehraje kuriózní závod. Italské námořnictvo totiž proti sobě postaví svůj nejlepší letoun F-35B a jedno z nejrychlejších aut v Itálii Ferrari SF-90. Závodit se bude na dvou drahách – nejdříve 500 metrů, následně 2,8 kilometru.
Vůz Ferrari bude mít pod kapotou speciálně upravený motor, který ho na rychlost 100 kilometrů v hodině dostane za 2,6 vteřiny (sériové Ferrari to umí o dvě desetiny vteřiny pomaleji). To mu na konci půlkilometrové dráhy umožní jet rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. Výrobce stíhačky F-35 Lockheed Martin čas zrychlení na svém webu neuvádí, ale většina podobných letadel dosahuje stovky kolem tří až čtyř vteřin.
Ferrari bude řídit známý italský závodník Fabio Barone, jenž svůj záměr poměřit se s F-35 shrnul pro server Defense News pregnantně: „Proti jinému autu dokáže závodit každý.“
Jako za časů Michaela Schumachera
Někdo si možná řekne, k čemu je takový závod proboha dobrý? Stíhačka F-35B ostatně umí startovat i vertikálně a je tak úplně jedno, jestli ji na pěti stech metrech nebo třech kilometrech porazí ferrari. Na úrovni bonmotu lze dodat, že takové spektákly jen potvrzují stereotypické uvažování o italských ozbrojených složkách à la film Mandolína kapitána Corelliho (2001).
Zatímco ostatní národy bojují za svobodu či slávu svého národa, Italové válku vnímají primárně jako show s přehlídkovými uniformami a ideální příležitost pro svádění žen. Historikové druhé světové války sice upozorňují, že takové vnímání italské armády je dost nepřesné, ale znáte to: Some stories are too good to check.
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Malému dítěti, které je v každém z nás, se ale takové závody líbí. Primárně proto, že nutně vyvolávají otázku: „Kdo vyhraje?“. Ani to při bližším ohledání není velká záhada. Dá se předpokládat, že pořadatelé závod dobře vymysleli tak, aby to bylo fifty-fifty – tedy v prvním závodě vyhrálo auto, v druhém stíhačka.
Tak tomu ostatně bylo i při jiné podobné akci v roce 2003, kdy závodník formule 1 Michael Schumacher startoval proti tehdy zbrusu novému letounu Eurofighter. Zatímco na šesti stech metrech ho porazil o dvě desetiny vteřiny, na dvou dalších trasách, které šly přes kilometr, už vyhrálo letadlo.
Závodu tehdy přihlíželo na 50 tisíc diváků. A to je asi poslední argument ve sporu, zda takové akce mají smysl. Lidi prostě podobný entertainment baví, byť je o výsledku předem rozhodnuto.