Pak mi v pár mailech odvyprávěla neuvěřitelný, a přece typický příběh.

Před časem ji na sociálním médiu požádal o přátelství americký generál zapomenutý v Afghánistánu. Jasně že mu to nevěřila. Snad každý z nás dostal nepočítaných žádostí o přátelství od generálů, které americká armáda někde zapomněla, a pokud jim hned teď nepošleme peníze na letenku, bídně tam zhynou. Kdepak, tak naivní není, aby mu to zbaštila. Ale zajímalo ji, co za tím vězí, a tak se mu ozvala.