Na palubě vlastního Švindlbusu? Pokud Piráti v krajských volbách pohoří, začne pro ně tvrdý boj o holé přežití

Měl to asi být pirátský trumf do kampaně nejen pro nadcházející krajské volby, ale hlavně pro volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Mise splněna, stavební řízení zrychleno a digitalizováno! Ambice se však proměnily v pravý opak: v dosud asi největší průšvih v historii digitalizace české státní správy.