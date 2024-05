Odešel mág Wall Streetu. Ivan Boesky byl posedlý penězi, „zdravá a dobrá“ chamtivost ho dostala až za mříže

Přemíra chamtivosti škodí, je tak nakonec to jediné skutečné poselství, které po sobě Boesky zanechává. A to přesto, že roku 1986, na vrcholu své slávy, studentům univerzity v Berkeley nechvalně proslule vštěpoval dokonce i to, že chamtivost je nejen zdravá, ale rovnou dobrá.

Právě tuto hlášku, „chamtivost je dobrá“, hned o rok později tolik zpopularizoval Michael Douglas coby Boesky, pardon, Gekko. To už ale byla pověst skutečného Boeskyho v ruinách, ba i jeho život. Nezkrotná chamtivost jej dostala před soud.