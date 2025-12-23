Putin válku potřebuje a jejího konce se bojí, říká ruský právník Ivan Pavlov, obhájce Navalného

Ruský prezident Vladimir Putin. | foto: ČTK

Marek Hudema
Rozhovor
Podle ruského právníka Ivana Pavlova se ruská společnost začne po konci války štěpit – a Vladimir Putin si to uvědomuje. Bude pro něj stále obtížnější lidem vysvětlovat, za co vlastně bojovali a proč je nutné pokračovat v represích. Režim se pak začne rozvolňovat. V tuto chvíli však drží pohromadě i proto, že většina lidí má jiné starosti než politiku. Celý systém navíc funguje tak, že odhaduje přání Kremlu. Putin nemusí nikoho osobně instruovat a všichni dělají, co chce.

Lidovky.cz: Myslíte si, že se ještě někdy vrátíte do Ruska?
Pracujeme na tom neustále, každý den.

Lidovky.cz: Je to ale možné v situaci, kdy v Rusku vládne Vladimir Putin a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla změnit?
Situace je teď špatná, ale doufáme, že se jednoho dne změní. A že se to stane velmi brzy. Pak se otevře určitá možnost návratu domů.

Ruská vláda dnes doslova loví byznysmeny, zejména ty, kteří se jí nezdají dostatečně loajální. Zabavuje jejich majetek, nemovitosti, bankovní účty. Je to nový trend.

Ivan Pavlov, ruský právník

Lidovky.cz: Jak by se taková příležitost mohla objevit? Domníváte se, že se současný režim začne hroutit, že se v něm objeví trhliny?

Rozhovor

Putin válku potřebuje a jejího konce se bojí, říká ruský právník Ivan Pavlov, obhájce Navalného

