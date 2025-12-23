Putin válku potřebuje a jejího konce se bojí, říká ruský právník Ivan Pavlov, obhájce Navalného

Lidovky.cz: Myslíte si, že se ještě někdy vrátíte do Ruska?
Pracujeme na tom neustále, každý den.
Lidovky.cz: Je to ale možné v situaci, kdy v Rusku vládne Vladimir Putin a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla změnit?
Situace je teď špatná, ale doufáme, že se jednoho dne změní. A že se to stane velmi brzy. Pak se otevře určitá možnost návratu domů.
Ruská vláda dnes doslova loví byznysmeny, zejména ty, kteří se jí nezdají dostatečně loajální. Zabavuje jejich majetek, nemovitosti, bankovní účty. Je to nový trend.
Ivan Pavlov, ruský právník
Lidovky.cz: Jak by se taková příležitost mohla objevit? Domníváte se, že se současný režim začne hroutit, že se v něm objeví trhliny?