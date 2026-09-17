Tento záměr má své odpůrce principiální, takřka hodnotové, jako například ministry Juchelku a Šťastného, kteří vidí v samotném principu IVF riziko, ovšem z pozic etických, či spíš náboženských.
A pak je tu statná skupina odpůrců politických, kterým vadí především to, že premiér prostřednictvím fondu Hartenberg vlastní síť oplodňovacích klinik. A jaká hrůza, mohl by na tom vydělat. Fakt, že Andrej Babiš se do tohoto byznysu vrhl již před lety, protože jej patrně vyhodnotil jako podnikatelsky perspektivní, kritikové zanedbali. Hlavně nesmí vydělat.
Jak upozornil veřejnoprávní rozhlas, v tuzemských klinikách bylo v roce 2023 (nejnovější dostupná čísla, tehdy Babiš nebyl ve vládě) uskutečněno 41 092 oplodňovacích cyklů, z toho v pěti klinikách náležejících AB zhruba třetina - 12 403, což značí, že firma zprostředkovaně vlastněná Babišem má velký podíl na českém trhu. Zde je možná na místě poznamenat, že firma celkem vlastní 60 klinik v 15 zemích, Česko tedy rozhodně není zemí, na které vydělává nejvíc.
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Dětí „ze zkumavky“ přibývá, single Češkám se rýsuje šance na oplodnění bez partnera
Pro úplnost dodejme, že větší část oplodňovacích cyklů v Česku byla určena pro pacientky ze zahraničí (22 106), jen necelá polovina byly Češky. Z toho opět vyplývá, že vztekání tuzemských, náhle zrozených, nepřátel IVF vlastně byznys Hartenbergu nemůže ohrozit. Nehledě k tomu, že jde o močení proti větru. Tlak na rozšíření těchto reprodukčních služeb bude časem jen větší.
Zbytečná kulturní válka
Celoevropská populace stárne, odkládá mateřství a čím dál víc je odkázaná na podobné lékařské služby. Pokud se politicky momentálně neshodneme, také dobře. Ale bez problémů si lze představit, že příští vláda, například vedená Starosty, bude obří liberalizaci IVF vydávat za epochální civilizační přínos a impulz propopulační politice.
A proč ne, vždyť chceme, aby se rodilo více dětí? Už dnes se jich většina narodí mimo manželství a svazky se rozpadají jako na běžícím pásu. Legislativně je téměř nemožné ohlídat, aby mělo dítě otce, na kterého má nárok na základě nejrůznějších deklarací a zákonů. Stát není schopen zajistit ani to, aby sobečtí otcové řádně platili výživné, které je zhusta směšné. Jak si potom může činit nárok na kontrolu otcovství?
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Lidé nemají děti, protože nemají sex a trvalého partnera. Propopulační politika vlády pak nefunguje
Vraťme se k návrhu ministra zdravotnictví, je předmětem zbytečné kulturní války a ano, má usnadnit možnost mateřství pro některé nezadané ženy, je tedy užitečný. Z hlediska celospolečenského a při vší úctě k ženám je to ale zároveň okrajový problém. Vláda má mnohem palčivější problémy. A pokud se „zásadovost“ opozice má demonstrovat na tom, že pár tisícům žen neumožní IVF, pak je to realita.
Vláda by ale také měla vážit, čemu chce věnovat ten krátký čas, během něhož může prosadit nějaké legislativní změny. Plamenné výměny názorů jsou dobré leda tak na sociální sítě za účelem sebepotvrzení zúčastněných, tedy fakticky k ničemu a volič na ně zapomene.