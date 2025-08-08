Izraelská okupace Gaza City je správný i špatný krok. Kde jsou trhliny nového plánu?

Na jednu stranu je to, že se Izrael rozhodl obsadit Gaza City, logické. Dokonce i obsazení celého palestinského Pásma Gazy by bylo logické. Spíše je tu otázka, proč až teď. Vždyť izraelský premiér Benjamin Netanjahu od 7. října 2023, kdy došlo k útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael a odvlečení mnoha izraelských a dalších rukojmí do Gazy, opakovaně prohlašoval, že jeho cílem je poražení Hamásu.
A protože Hamás vládl v Gaze, bylo by logické, že když má být poražen, musí být Gaza City jako jeho hlavní město a později asi i celá Gaza obsazena. Pokud tam bude vládnout, poražen nebude. Je vlastně s podivem, že k tomu už dávno nedošlo. Ano, svou roli sehrály ohledy na rukojmí, jenže už drahnou dobu se nezdá, že by ty zbývající chtěl Hamás propustit, a ani to, že by pro to izraelská vláda chtěla udělat opravdu všechno.
Jenže i jen obsazení Gaza City je ošemetná věc. Jde o hustě obydlené trosky, což je výsledek současné války a přesunů bojů i obyvatel neustále sem a tam, takže boje tam budou těžké a tvrdé. Ostatně, izraelské zdroje tvrdí, že to bude trvat pět až šest měsíců. To ale bude možná nakonec jen ta lehčí část celé operace.
Pak se bude muset Izrael postarat o tamní civilisty. A do toho se izraelské vládě vůbec nechce. Už nyní nechává Palestince v Pásmu Gazy hladovět a blokuje humanitární pomoc. A zdá se, že jí to až natolik nevadí. Nebo, spíše to nevadí některým radikálním ministrům izraelské vlády. V tom si dotyční izraelští ministři mohou notovat s Hamásem. Ani hnutí Hamás totiž nevadí utrpení palestinských civilistů. Chtějí ho využít.
Zatímco izraelští ministři z radikálních náboženských stran chtějí pomocí strašných podmínek vyhnat Palestince z Gazy a pásmo obsadit, Hamás chce zase za pomoci utrpení civilistů získat výhody: uznání palestinského státu, a především uznání sebe, a pokud možno i své vlády jako legitimní palestinské reprezentace. Umírající lidé jsou jim zcela jedno.
Otázka zahraničního „protektora“
Pokud ovšem Palestinci nebudou vystěhováni, nakonec bude muset Izrael Gaza City, a možná i celou Gazu po jejím obsazení, nějak spravovat, a dříve, či později i někomu předat. Protože dlouhodobě to izraelské veřejné mínění odmítá. Jenže komu?
Izraelský kabinet se nyní podle serveru Times of Israel většinově shodl, že to nesmí být Hamás, a že to nesmí být ani palestinská samospráva ze Západního břehu. Nevypadá to ani na nějaké volby v Gaze. A Izrael má zároveň podle tohoto plánu Gazu vojensky, a zřejmě i policejně, kontrolovat. Tedy má přijít nějaký „protektor“ ze zahraničí, který se o tamní Palestince postará.
Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny
A část izraelské politické scény už plánuje, jak si mezitím postaví v Gaze Izraelci své osady. To je ovšem situace, s níž se Palestinci v Gaze těžko smíří, a najít zahraničního „protektora“, který by jim navíc platil dovoz jídla a sociální služby, se zdá proto nemožné.
Nakonec proto hrozí, že se znovu objeví radikální plán na vystěhování Palestinců, a navíc bude vypadat jako docela schůdná možnost.
Člověka skoro napadá, zda to není vlastně dlouhodobý záměr současné izraelské vlády nebo části ministrů, kteří chtějí využít toho, že Izrael bojuje s teroristy, a tím že s nimi bojuje občas dost neschopně, připravit podmínky pro monstrózní etnickou čistku.