Izraelská okupace Gaza City je správný i špatný krok. Kde jsou trhliny nového plánu?

Marek Hudema
Komentář   12:00
Izraelská vláda se včera shodla, že bude vojensky okupovat Gaza City v Pásmu Gazy. Izraelský premiér požadoval původně obsazení celé Gazy. Na svém nočním zasedání pak izraelská vláda stanovila, kde bude operace zahájena, a většina kabinetu také schválila podmínky pro zastavení války s Hamásem. Jenže to je problém.
Následky izraelského útoku na Pásmo Gazy (6. července 2025)

Následky izraelského útoku na Pásmo Gazy (6. července 2025) | foto: Reuters

Obyvatelé palestinského Pásma Gazy čekají na teplé jídlo. (5. srpna 2025)
Obyvatelé palestinského Pásma Gazy čekají na teplé jídlo. (5. srpna 2025)
Obyvatelé palestinského Pásma Gazy čekají na teplé jídlo. (5. srpna 2025)
Palestinští prodejci vystavují zboží k prodeji na pouličním trhu ve městě Gaza....
25 fotografií

Na jednu stranu je to, že se Izrael rozhodl obsadit Gaza City, logické. Dokonce i obsazení celého palestinského Pásma Gazy by bylo logické. Spíše je tu otázka, proč až teď. Vždyť izraelský premiér Benjamin Netanjahu od 7. října 2023, kdy došlo k útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael a odvlečení mnoha izraelských a dalších rukojmí do Gazy, opakovaně prohlašoval, že jeho cílem je poražení Hamásu.

Měl by Izrael ovládnout a spravovat Pásmo Gazy?

celkem hlasů: 57

A protože Hamás vládl v Gaze, bylo by logické, že když má být poražen, musí být Gaza City jako jeho hlavní město a později asi i celá Gaza obsazena. Pokud tam bude vládnout, poražen nebude. Je vlastně s podivem, že k tomu už dávno nedošlo. Ano, svou roli sehrály ohledy na rukojmí, jenže už drahnou dobu se nezdá, že by ty zbývající chtěl Hamás propustit, a ani to, že by pro to izraelská vláda chtěla udělat opravdu všechno.

Jenže i jen obsazení Gaza City je ošemetná věc. Jde o hustě obydlené trosky, což je výsledek současné války a přesunů bojů i obyvatel neustále sem a tam, takže boje tam budou těžké a tvrdé. Ostatně, izraelské zdroje tvrdí, že to bude trvat pět až šest měsíců. To ale bude možná nakonec jen ta lehčí část celé operace.

Pak se bude muset Izrael postarat o tamní civilisty. A do toho se izraelské vládě vůbec nechce. Už nyní nechává Palestince v Pásmu Gazy hladovět a blokuje humanitární pomoc. A zdá se, že jí to až natolik nevadí. Nebo, spíše to nevadí některým radikálním ministrům izraelské vlády. V tom si dotyční izraelští ministři mohou notovat s Hamásem. Ani hnutí Hamás totiž nevadí utrpení palestinských civilistů. Chtějí ho využít.

Zatímco izraelští ministři z radikálních náboženských stran chtějí pomocí strašných podmínek vyhnat Palestince z Gazy a pásmo obsadit, Hamás chce zase za pomoci utrpení civilistů získat výhody: uznání palestinského státu, a především uznání sebe, a pokud možno i své vlády jako legitimní palestinské reprezentace. Umírající lidé jsou jim zcela jedno.

Otázka zahraničního „protektora“

Pokud ovšem Palestinci nebudou vystěhováni, nakonec bude muset Izrael Gaza City, a možná i celou Gazu po jejím obsazení, nějak spravovat, a dříve, či později i někomu předat. Protože dlouhodobě to izraelské veřejné mínění odmítá. Jenže komu?

Izraelský kabinet se nyní podle serveru Times of Israel většinově shodl, že to nesmí být Hamás, a že to nesmí být ani palestinská samospráva ze Západního břehu. Nevypadá to ani na nějaké volby v Gaze. A Izrael má zároveň podle tohoto plánu Gazu vojensky, a zřejmě i policejně, kontrolovat. Tedy má přijít nějaký „protektor“ ze zahraničí, který se o tamní Palestince postará.

Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny

A část izraelské politické scény už plánuje, jak si mezitím postaví v Gaze Izraelci své osady. To je ovšem situace, s níž se Palestinci v Gaze těžko smíří, a najít zahraničního „protektora“, který by jim navíc platil dovoz jídla a sociální služby, se zdá proto nemožné.

Nakonec proto hrozí, že se znovu objeví radikální plán na vystěhování Palestinců, a navíc bude vypadat jako docela schůdná možnost.

Člověka skoro napadá, zda to není vlastně dlouhodobý záměr současné izraelské vlády nebo části ministrů, kteří chtějí využít toho, že Izrael bojuje s teroristy, a tím že s nimi bojuje občas dost neschopně, připravit podmínky pro monstrózní etnickou čistku.

