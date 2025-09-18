Gaza je místem, kde nelze žít. Tak proč Hamás nepropustí rukojmí a nesloží zbraně?

Nikdy za osmdesát let od ukotvení genocidy do mezinárodního práva nebyl ten výraz citován tak hojně jako teď. Na straně Palestinců, de facto na straně Hamásu, jsou nejenom američtí progresivisté, ale i aktivisté ve Španělsku narušující slavnou cyklistickou Vueltu. Jsou na ní establishmenty Francie, Británie, Kanady i jiných zemí, jež chtějí v OSN uznat Stát Palestinu, ač jde jen o symbolické gesto.
Hamás si toho všeho cení coby bodů na cestě k vítězství. Jak že to v lednu řekl jeho hlavní vyjednavač Chalíl Hajjá? Útok na Izrael ze 7. října 2023 – rozuměj největší pogrom od druhé světové války – byl „vojenský úspěch“ a „zdroj hrdosti pro náš lid“. Týž Hajjá, kterého se teď Izrael pokusil zabít v Kataru, za což si vysloužil mezinárodní odsudek.
Mohlo by to skončit zítra, kdyby…
Dva roky od útoku Hamásu na Izrael se role značně obracejí. Přitom klíčový bod je v jádru stejný jako v případě války na Ukrajině. Izrael a Ukrajina nejsou útočníky, ale napadenými. Že jsou to války brutální a přinášejí desítky tisíc mrtvých, je pravda. Ale přesto by se mělo se slovem genocida zacházet opatrně. Už proto, že tam je nutné prokázat úmysl a plán.
Katarský emír se v pondělí nechal slyšet, že Izrael se snaží učinit z Gazy místo, kde nelze žít. De facto opakoval argument, že premiéru Netanjahuovi je osud izraelských rukojmí lhostejný, neboť má vyšší cíl. Na tom může něco být. Izrael vnímá společnost do značné míry kmenově. Tak, že přežití kmene je důležitější než přežití zbývajících rukojmí. Někdo by mohl zmínit, že i židovští vězni v Osvětimi si přáli, aby Spojenci tábor bombardovali, i když oni sami by jako jednotlivci zahynuli.
Pozoruhodnější ale je, že stejná argumentace se nepoužívá pro druhou stranu. Pokud Hamásu, katarskéhu emírovi, západním progresivistům i globálnímu Jihu tak hrozně vadí chmurný osud dvou milionů Gazanů, proč nepřimějí Hamás udělat krok, který by tu hrůzu ukončil?
To mu utrpení Gazanů stojí za to, že může delegitimizovat Izrael? Před rokem to řekl Netanjahu v americkém Kongresu i v OSN: „Válka v Gaze by mohla skončit zítra, pokud se Hamás vzdá, odzbrojí a propustí všechna rukojmí. Neudělá-li to, Izrael bude bojovat.“
Je to souboj argumentů. Ten izraelský říká, že aby se dalo v Gaze opět žít, musí kapitulovat Hamás. Ten, který hájí arabský a muslimský svět, globální Jih i západní progresivisté, říká, že aby se v Gaze dalo opět žít, musí ustoupit Izrael. Jenže kdyby Hamás prosadil své požadavky, tedy by i po příměří zůstal ozbrojen, byla by to vlastně kapitulace Izraele.
Proto Izrael bojuje, aby to vyřídil definitivně. S „výměnou vězňů“ má neblahé zkušenosti. Z roku 1985, kdy za tři zajaté izraelské vojáky propustil 1150 palestinských vězňů (mnozí se zapojili do intifády). Či z roku 2011, kdy za jednoho rukojmího propustil 1027 vězňů (včetně Jahjá Sinvára, pozdějšího strůjce masakru ze 7. října 2023).
„Otázku německou musíme vylikvidovat“
Tyto argumenty se zvažují, ale česká role je tu specifická. Je známo, že Praha je v konfliktu na straně Jeruzaléma. Odmítá mluvit o izraelské genocidě, sankce proti Izraeli, oproti západní Evropě se tu nekonají masové protiizraelské ani protižidovské demonstrace. Čím to je?
Do jisté míry je to zřejmě tradicí táhnoucí se už od Masaryka (otce i syna). Ale možná i vlastní praktickou zkušeností starou osmdesát let. Dnešní Západ straší, že Izrael se chystá Palestince, alespoň ty z Gazy, odsunout. V praxi by to asi nešlo, neboť je není kam odsunout. Ale i když jsou v Netanjahuově vládě radikální nacionalisté, i když jim by se odsun zamlouval, nepadají tam na adresu Palestinců slova, jaká v květnu a červnu 1945 používal Edvard Beneš na adresu československých Němců: vylikvidovat. (“Můj program je, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat.“)
Možná i proto je u nás pochopení pro izraelské reakce ve stylu „na hrubý pytel hrubá záplata“. Kdo by tu odsuzoval ideu odsunu Palestinců z Gazy, měl by podobně odsoudit odsun zdejších Němců. Třeba vyčíst Edvardu Benešovi, že pro ně z Československa učinil místo, kde nelze žít. Přinese takový přístup nová generace našich woků? Uvidíme.