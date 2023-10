Strany a rukojmí. Co kdyby Izrael jen tak unesl 150 Palestinců?

Někdy se uplatní „tupá aritmetika“. Když v Madridu soudili teroristy, kteří v březnu 2004 způsobili výbuch vlaku a smrt 193 lidí, padly i tresty o délce 40 tisíc let (maximum za vraždu krát 193). Jenže kdyby se „tupá aritmetika“ použila nyní v Izraeli, vypadala by asi takto. Pokud byl desátník Šalit vyměněn za propuštění tisíce palestinských vězňů, znamená to, že teď jich Izrael bude muset propustit 150 tisíc? Ne, tolik jich tam za mřížemi zdaleka není. Ale že něco zaplatit bude muset, je zcela očividné. I proto titulky jako Monstra musí platit (John Podhoretz na adresu Hamásu) znějí poněkud dutě.